°æ¾å¾°Ìï¤Î¼ê¸µ¤Ë»ëÀþÃ¥¤ï¤ì¡Ä¡ÖÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡¡¸½ÃÏÆþ¤ê¸å¤ËÈ¯¸«¡¢¡ÈÆþ¼ê´õË¾¡É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð
¸½ÃÏ¤ÇºÇ½ªÄ´À°Ãæ¡Ä¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤Ì¤«¤ê¤Ê¤·
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢27Æü¤ËWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë³«ºÅÃÏ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Æþ¤ê¤·ºÇ½ªÄ´À°Ãæ¡£¸½ÃÏ¤Ç¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤¿·ã¥ì¥¢¥°¥Ã¥º¤Ë¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÈéÉæ¤ÎÇö¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÆùÂÎ¤òËá¤¾å¤²¤¿°æ¾å¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Çò¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿°ïÉÊ¤À¡£
¡¡SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏX¾å¤Ë¡Ö¤³¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¡¡Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÖÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆþ¼ê´õË¾¤ÎÀ¼¤¬¤º¤é¤êÊÂ¤Ó¡¢º£²ó¤Î°ìÀï¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç·¿¶½¹Ô¡ÖThe Ring V: Night of the Samurai¡Ê¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡Ë¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£NTT¥É¥³¥â¤Î±ÇÁü¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino ¥Ú¥¤¡¦¥Ñ¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼ÇÛ¿®¡ÊPPV¡Ë¡×¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÀÓ¤Ï32ºÐ¤Î°æ¾å¤¬31¾¡¡Ê27KO¡Ë¡¢25ºÐ¤Î¥Ô¥«¥½¤¬32¾¡¡Ê17KO¡Ë1Ê¬¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë