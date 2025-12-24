Ä¹Ç¯¶¦±é¤ÎÂçÊª½÷Í¥¡õ¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥ »£±Æ¹ç´Ö¤ÎÏÃÂê¤¬ÊÑ²½¡Ö·ò¹¯¡×¤ä¡Ö¤ªÊè¡×¤Ë¡ÚÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤È¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ê71¡Ë¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î～¶âÍË¡¢¸å1¡¦0¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®Æü¸þÊ¸À¤¤ÎÄ¹ÃË¤ÏÇÐÍ¥¡ªÌÜ¸µ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê
¡¡Å·³¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¶¦±é¤¹¤ë2¿Í¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ÎÏÃÂê¤¬¡Ö·ò¹¯¡×¤ä¡Ö¤ªÊè¡×¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Æü¸þ¤Ï¡¢¼ñÌ£¤Î¥¦¥ó¥Ù¥éー¥¿¡Ê´ÑÍÕ¿¢Êª¡Ë¤òÅ·³¤¤Ë¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£Ä¹ÃË¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®Æü¸þÀ±°ì¡Ê30¡Ë¤¬¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¿Æ»Ò¶¦±é¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿Âç¿ùÎú¤µ¤ó¤¬2018Ç¯¡¢66ºÐ¤Ç»àµî¤·¤Æ¤«¤é7Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÏÂç¿ù¤µ¤ó¤Î²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Å·³¤¤È¾®Æü¸þ¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×½é½Ð±é»þ¤ÎVTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë