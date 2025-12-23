株式会社ブリッツは、2026年1月9日から11日に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」へ出展することを発表した。

株式会社ブリッツは、2026年1月9日（金）から11日（日）の3日間、幕張メッセ（千葉県 千葉市）で開催される東京オートサロン2026に出展いたします。

「Beyond Evolution～進化のその先へ～」をキーワードに4台のチューニングカーとオリジナルパーツを出品します。

■展示車両

1:BLITZ Prelude TypeBZ

2:BLITZ GR Yaris TypeBZ

3:BLITZ N-ONE TypeBZ Proto

4:BLITZ MF ゴースト 86GT レプリカ

カービューティー プロの卓越したフルラッピング技術で車両を装飾。

互いにコラボレーションしたデザインを会場で是非ご覧ください。

ブリッツは、カーカスタムがお客様の人生に彩りを与える大切なものとして捉え、コアなファンだけでなく車を楽しむ全ての方々を豊かにする製品作りに取り組んでいます。

我々の取り組みは、チューニングパーツやカスタムパーツの進化を支え、カーカスタムの一般化や車両のポテンシャルアップへの敷居を下げることなど、その範囲は幅広いものとなっています。

2026年ブリッツは、Beyond Evolution～進化のその先へ～というキーワードを掲げ、カーチューニング、カーカスタマイズの提案とMFゴーストの世界観を体感していただけるブースを目指し、ご来場いただくお客様の感性を刺激し、ブリッツの世界観を体感できるラウンジ空間をご提供いたします。

それはまさに、『THE INSPIRATION LOUNGE』となる予定です。

また、ステージコンテンツや今回のオートサロンに合わせて製作したBLITZのNEW GOODSの販売やOMPレーシングギア、BELLヘルメット、MFゴースト関連商品の販売も実施する予定となっております。

詳しくは、下記弊社のオフィシャルウェブサイト内特設ページをご確認ください。

■https://www.blitz.co.jp/event/tas2026.html

皆様のご来場をブリッツスタッフ一同心よりお待ちしております。

『MFゴースト』 × BLITZ × A PIT AUTOBACS 3ブース合同コラボキャンペーン

東京オートサロン2026 in 幕張メッセ 2026年1月9日（金）～11日（日）MFゴースト× BLITZ × A PIT AUTOBACS 3ブース合同コラボキャンペーン企画実施が決定！

コラボキャンペーンの詳しい情報は、作品の公式HP・SNS並びにBLITZ・A PIT AUTOBACSの公式SNSにて今後発表いたします。お見逃し無く！

展示商品内容（予定）

スポーティーな乗り心地を提供する「DAMPER ZZ-R C」の初公開や「ブリッツモーションコントロールビーム（B-MCB）」の量産モデル、国内の最新の取り締まり機すべてに対応し、無線LANを内蔵したレーザー＆レーダー探知機 Touch-LASER 6シリーズの展示など最新技術を盛り込んだ商品を展示いたします。

OMPレーシングギア＆BELLヘルメットを販売

今年は、OMPレーシングギア、BELLヘルメットを特別価格にて数量限定で販売いたします。

代々木にお店を構える『やきがし ブリッツ』とブリッツがコラボレーション。おいしくてかわいいやきがしをブリッツブースで販売いたします。

それ以外に、新作のBLITZオリジナルウェア、GOODSに加え、MFゴースト関連GOODS、有名ブランドとのコラボ商品など盛りだくさんの商品を特別価格にて販売予定です。

数量限定の物もございます。ぜひブースにてお買い求めください。

●開催概要・出展場所

・会 期

2026年1月9月(金)、10日(土)、11日(日)

・会 場

幕張メッセ（日本コンベンションセンター） 国際展示場 ホール1～11・イベントホール

〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

・開催スケジュール

1月9日(金) 9:00～19:00（ビジネスデイ9:00～14:00サイレントタイム14:00～19:00一般公開）

1月10日(土) 9:00～19:00（一般公開日）

1月11日(日) 9:00～18:00（一般公開日）

・出展場所

幕張メッセ 西ホール（HALL 1） 小間No：107

リリース提供元：株式会社ブリッツ