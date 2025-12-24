1°Ì¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Î52.3¡ó¡ª¸½Ìò¹â¹»À¸¤Î¡ÖÅß¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á¼Ò¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Á´¹ñ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸300¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¸½Ìò¹â¹»À¸¤Î¡ÖÅß¤ËÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¡¡¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë²Î¼ê¤¬Â¿¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡×¡Ê3.0%¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2006Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡ÖÊ´Àã¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¡ÖÊ´Àã¤¬¹¥¤¡×¡ÖÊ´Àã¤Ï¿´¤Ë»Ä¤ëÅß¤ÎÌ¾¶Ê¤À¤«¤é¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬1ÈÖºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢²óÅú¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡ÈÊ´Àã¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¸½Ìò¹â¹»À¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åß¥½¥ó¥°¤ÎÄêÈÖ²½¤·¤¿¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡ÖSEKAI NO OWARI¡×¡Ê4.7%¡Ë¡£¡Ö¿¼À¥¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Åß¤Ë¹ç¤¦¡×¡ÖÅß¤ÏFukase¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Üー¥«¥ë¡¦Fukase¤µ¤ó¤Î´Å¤¤²ÎÀ¼¤¬Åß¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¸ÄÊÌ¤Ë¡Ösilent¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ö¥¹¥Îー¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¡¢Åß¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡±É¤¨¤¢¤ë1°Ì¤Ï¡¢2°Ì°Ê²¼¤È50¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡Öback number¡×¡Ê52.3%¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅß¤ÎÌ¾¶Ê¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¡ÖÅß¤È¤¤¤Ã¤¿¤éback number¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤ÉÅß¤ÎÄêÈÖ¥½¥ó¥°¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë³Ú¶Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿¿ô¤Î¹âÉ¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°Âç¹¥¤¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¹â¹»À¸¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤ò¿ä¤¹À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
