大分が新ユニフォームを発表

大分トリニータは12月19日、2月に開幕するJ2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームのデザインを発表した。

ファンからは「斬新なデザイン」「デザインいいね！」「半年限定なのがもったいない」と言った声があがっている。

大分のサプライヤーを務めているPUMA社は、契約を結んでいるすべてのJリーグと共通コンセプトで百年構想リーグで着用するユニフォームをデザインした。大分のユニフォームもチームカラーの青をメインとしたカモフラージュ柄に仕上がっている。

なお、ユニフォームスポンサーや販売の詳細については、改めて発表されるという。

SNS上では「ドチャクソいいやんけ」「これまでのトリニータ歴代ユニフォームにない斬新なデザイン」「新ユニってだけでテンション上がる」「デザインいいね！」「いろいろ意見はあると思うが俺的には『アリ』と思う」「半年限定なのがもったいない感あり」「普通にこのデザインいいんやけど」「1.5シーズンこれで良いくらいの好きな感じ」と言った声がファンから寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）