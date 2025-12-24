¡Ô»²À¯ÅÞ¤ÎµÞ¿¤Ï¡ÈÈ¿¥¨¥ê¡¼¥È¡¦È¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡É¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤«¡Õ¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤¹´ûÂ¸À¯ÅÞ¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤Ï
¡¡2025Ç¯»²±¡Áª¤Ï±¦ÇÉ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀªÎÏ¤Î¿Ä¹¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤ÏÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¡¢°ìÌö14µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¼«Ì±¡¢Î©·û¤¬¤È¤â¤Ë»Ù»ý¼Ô¤ÎÃæ¿´¤¬60Âå°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»²À¯ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤Ï50Âå°Ê²¼¤Ë¤¢¤ë¡£
°Ý¿·¤ä¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅÞ¤È»²À¯ÅÞ¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¡¡2010Ç¯Âå¤Ë¤â¸½ÌòÀ¤Âå¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±¡¢µìÌ±¼ç¤Î´Ö¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÂè»°¶Ë¡×¤Ï¤¤¤¿¡£Âçºå¤«¤éÁ´¹ñÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶¶²¼Å°¤¬Î¨¤¤¤¿°Ý¿·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²þ³×ÇÉ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅÞ¡×¤¬ÂåÉ½³Ê¤À¤í¤¦¡£·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï»²À¯ÅÞ¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆø¤ï¤¹¥¹¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ´ÇÈÄÀ¯ºö¤¬ÉÔºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡°Ý¿·¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÛ¸î»Î¡¢Âçºå»ÔÄ¹¡¢ÉÜÃÎ»ö¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÇä¤Ã¤¿¶¶²¼Å°¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅÞ¤Ë¤ÏÂç¿Ã·Ð¸³¤â¤¢¤ëÅÏÊÕ´îÈþ¤È¤¤¤¦Âç´ÇÈÄ¤¬¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¹ÔÀ¯·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯²þ³×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£Èà¤é¤ÏµìÍèÅª¤Êº¸±¦¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤ê¡¢·Ð¸³¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³Åª¤Ê²ò·èÇ½ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤ÏÈà¤é¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Æ»¤Î¤ê¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃÏÆ»¤Ë¤½¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÅÞ°÷¤¬³èÆ°¤Î¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜÎ©¤Ä·ÐÎò¤ÏÃÏÊýµÄ°÷¤ò·Ð¤Æ¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤È¤·¤Æ½°±¡Áª¤ËÄ©¤ó¤À¡Ê·ë²Ì¤ÏÍîÁª¡Ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¤À¡£»²±¡ÁªÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤Ïª½Ð¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï»²À¯ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤¬¹ÓÅâÌµ·Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤¿½ôÌäÂê¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò¶«¤Ó¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¡áÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤ÎÃÊ³¬ÅªÇÑ»ß¡¢´ûÀ®À¯ÅÞÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¼çÄ¥¡¢Îò»ËÇ§¼±¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â±¦ÇÉÅª¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¡£¤À¤¬¡¢°ÒÀª¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢ÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¸ºÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¸ºÌÈ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë·î10Ëü±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡»Ù»ý¼Ô°Ê³°¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»²±¡Áª¸å¤Ë¿ÀÃ«¤Ï¡Ö°ÜÌ±¾å¸Â¤Ï¿Í¸ý¤Î10¡ó¤Þ¤Ç¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸å¤Ë5¡ó°Ê²¼¤ËÄûÀµ¡Ë¡£2024Ç¯Ëö¤ÎºßÎ±³°¹ñ¿Í¤¬Ìó3¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¼õ¤±Æþ¤ìÉý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ÂÌ³·Ð¸³¤âË³¤·¤¯¡¢À¯ºö¤â¶ñÂÎÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤ÐÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¿¤Ó¤ë¾ò·ï¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÂè»°¶Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÆÀ¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤òÌÀ³Î¤Ê¡ÖÅ¨¡×¤ÈÀßÄê
¡¡¤½¤ì¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤¬ÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤ÄÃÏÈ×¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ°¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤é¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿»ä¤Î²¾Àâ¤À¡£¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤È¤Ï¡¢Ã±¤ËÂç½°¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤À¯ºö¤òÁÊ¤¨¤ë¡ÖÂç½°·Þ¹ç¼çµÁ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÀ¯¼£³Ø¼Ô¥«¥¹¡¦¥ß¥å¥Ç¤ÎÄêµÁ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡Ô¼Ò²ñ¤¬µæ¶ËÅª¤Ë¡Ø±ø¤ì¤Ê¤¿ÍÌ±¡ÙÂÐ¡ØÉåÇÔ¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¡Ù¤È¤¤¤¦Å¨ÂÐ¤¹¤ëÆó¤Ä¤ÎÆ±¼ÁÅª¤Ê¿Ø±Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¡¢À¯¼£¤È¤Ï¿ÍÌ±¤Î°ìÈÌ°Õ»Ö¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÏÀ¤¸¤ë¡¢Ãæ¿´¤ÎÇö¼å¤Ê¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¡Õ¡Ê¡Ø¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡¡¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤ÎÍ§¤ÈÅ¨¡ÙÇò¿å¼Ò¡¢2018Ç¯¡Ë
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÀ¯ºö¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤òÌÀ³Î¤Ê¡ÖÅ¨¡×¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¿´¤ÎÇö¼å¡×¤Ê¼çÄ¥¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯ÅÞ¤ËÂÎ·ÏÅª¤«¤ÄÍýÏÀÅª¤Ê¼çÄ¥¤Ï¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¸À¤¨¤Ð½ÀÆð¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°¤¯¸À¤¨¤ÐÀáÁà¤Î¤Ê¤¤¼çÄ¥¤ÇÂÎÀ©¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï±¦ÇÉ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯º¸ÇÉ¡½¡½ÆüËÜ¤Ê¤é¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡½¡½¤È¤â·ë¤Ó¤Ä¤¯¡£»²À¯ÅÞ¤È¤ì¤¤¤ï¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤à¿Í¸¢ÌäÂê¤Ç¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤¬½ÅÍ×¤ÊÃÏ°Ì¤òÀê¤á¤ë´ûÀ®À¯ÅÞ¤äÂÎÀ©¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¡¢ÂçÃÀ¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£È¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤ò¾§¤¨¤ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯ÅÞ¤Ï±¦ÇÉ¡¢º¸ÇÉ¤È¤â¤Ë¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤à¤·¤í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÃ«¤Ï¥É¥¤¥ÄºÇÂçÌîÅÞ¤Ç¶Ë±¦¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡ÊAfD¡Ë¡×¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ã¤ÊÝ¼é³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¤ò¾·¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ºî¤ê¤Ë¤âÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
ÂÎ·ÏÅª¤Ê¼çÄ¥¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡©
¡¡´ûÂ¸À¯ÅÞ¤¬´ûÆÀ¸¢¤ò»ý¤Ä¥¨¥ê¡¼¥È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¥¦¥±¤ë¸ÀÍÕ¤¬¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤Î¾§¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÈ¿¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Í¸¢¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤äÍýµÍ¤á¤ÎÀâÆÀ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤ò¹þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ»²À¯ÅÞ¤ÏÇÓ³°¼çµÁÅª¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÂÎ·Ï¤ÎÌµ¤µ¤ä¼çÄ¥¤ÎÌ·½â¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯ÅÞ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¼çÄ¥¤ËÍýµÍ¤á¤ÇÏÀÁè¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤â¡¢¿ÀÃ«¤Ï¡ÖÌäÂêÄóµ¯¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¸À¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¯¼£Åª¤ÊÎ©¾ì¤¬°Û¤Ê¤ë»ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¹¥ÀïÅª¤ÊÏÀÇË¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤òÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤ë½ÀÆð¤µ¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¼èºà¤Ç¤â¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ù»ýÁØ¤Î¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬ÆüËÜ¿Í¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤À¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Î¤Û¤¦¤¬ÈãÈ½¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¿¿Ùõ¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï´ûÂ¸À¯ÅÞ¤¬Ã±¤Ê¤ë¸Å¤¤¤â¤Î¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÄÀÊ¸º¾¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¸¦µæ¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¡ÖÀµ¤·¤¤²ò¡×¤ò¼¨¤¹ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤Ìä¤¤¡×¤ÏÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤À¡£²ò¤Ï´ûÂ¸À¯ÅÞ¤¬¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÍÉ¤é¤°¡£º¸±¦¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¡×¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÂæÆ¬¤·¤¿»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ûÂ¸À¯ÅÞ¤¬Åú¤¨¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯ÅÞ¤Ë»Ù»ý¼Ô¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«¤é¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÀâÆÀÅª¤Ê²ò¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¤³¤ÎÇÈ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
