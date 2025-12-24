Îß·×Íø±×100²¯±ßÅê»ñ²È¡¢Åê»ñ¤Î¡È´ÊÃ±¤Ê¥³¥Ä¡É¤òÀéÄ»¥Î¥Ö¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ö¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Î¤³¤È¤ò¡Ä¡×
¡¡Îß·×Íø±×100²¯±ßÅê»ñ²È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀéÄ»¥Î¥Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê»ñ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Î¤³¤È¤ò¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¥Ò¥È¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£ ¡¡
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥Î¥Ö¤¬Ëü¤¬°ì¡¢¤Ê¤Ë¤«µ¯¤³¤·¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤¯µßºÑ´ë²è¡Öº£Ç¯¤Î¹¥´¶ÅÙ¡¡º£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ª¡¡¥Î¥Ö¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª¡×¤¬ÊüÁ÷¡£Æ±´ë²è¤Ï¡¢¥Î¥Ö¤Î³Ú²°¤òË¬Ìä¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÌ¼¼¤Ë¤¤¤ëÂç¸ç¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ÇË½¸À¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¹¥´¶ÅÙÍî²¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î¥Æ¥¹¥¿¤¬ÅÐ¾ì¡£300Ëü±ß¤ò¸µ¼ê¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÎß·×Íø±×¤¬100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÂç¶â»ý¤Á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥«¥¸¥Î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ3Æü´Ö¿²¤º¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢6Ëü±ß¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Î¥Ö¡£¥Æ¥¹¥¿¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Æ¥¹¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Æ¥¹¥¿¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤¬Âç»ö¡×¤È¶Ã¤¤Î°ì¸À¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥Ö¤¬¡Ö¡ÊÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ë´ÊÃ±¤Ê¥³¥Ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥¹¥¿¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¶È¼ï¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¾¤Î¿Í¤è¤ê¤â¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤ä¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£¥Î¥Ö¤Ï¡ÖTKO¤ÎÌÚËÜ¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È2022Ç¯¤´¤í¤Ë¿ô²¯±ß¤ÎÅê»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÌÚËÜÉð¹¨¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¥Æ¥¹¥¿¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¿Í¤«¤Ê¡£Åê»ñ²È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Åê»ñ¤Ç¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¿Í¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Î¥Ö¤¬¡ÖñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Æ¥¹¥¿¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½õ¸À¤·¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÌÚËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£