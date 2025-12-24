¡Ö¥¨¥Ó¡¢¥«¥Ë¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ï»×¤¤¹þ¤ß¤Î²ÄÇ½À¤â!? ¤Ê¤¼¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤Ï¹ñºÝ³Ø²ñ¤«¤é¡Ö¸í¿Ç¤¬Áý¤¨¤ë¡×¡ÖÀ¸³è¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«
¡ÒÅüÇ¢ÉÂ¥ê¥¹¥¯¤Ï¡Ö·ìÅüÃÍ¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ª ¤Ê¤¼¡ÖHbA1c¡×¤¬Í¥¤ì¤¿¸¡ºº¹àÌÜ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡ÄÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Ç¯´Ö3Ëü¿Í¤ò¿Ç»¡¤¹¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Î°ËÆ£Âç²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤³¤½¤¬¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤Î¡Ø²ê¡Ù¤òÅ¦¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤µ¤ó¤¬½é¤ÎÃ±Ãø¡ØÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤¬Å°Äì²òÆÉ¡¡·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ù¤ò10·î20Æü¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡·ì°µ¡¢·ìÅüÃÍ¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢¿Õµ¡Ç½¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¡Ä¡Ä¤Ê¤É¸¡ºº¿ôÃÍ¤Î¸«Êý¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏËÜ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤Î¼åÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿²Õ½ê¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
219¼ïÎà¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¡ÖÆÃ°ÛÅªIgE¹³ÂÎ¡×¤òÂ¬¤ë¤è¤¦¤ÊÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¸¡ºº¤ä¡¢¼«Èñ¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÃÙÈ¯·¿¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¡ÊIgG¹³ÂÎ¸¡ºº¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÙÈ¯·¿¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤È¤Ï¡¢·ì±ÕÃæ¤Î¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëIgG¹³ÂÎÎÌ¤òÄ´¤Ù¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£120¼ïÎà¤¢¤ë¤¤¤Ï219¼ïÎà¤Î¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µíÆù¡¢ÇòÊÆ¡¢¾®Çþ¡¢²ÌÊª¡¢ÌîºÚ¡¢µû¤Ê¤É¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤ä¥Ð¥¸¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¡¼¥Ö·Ï¡¢ÎÐÃã¤äÀ½¥Ñ¥óÍÑ¤Î¹ÚÊì¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤âÉý¹¤¤¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤éµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼Î¡¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¡ÖÆÃÄê¤ÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤¬¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åö±¡¤Ç¤â¤è¤¯´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤È»×¤¨¤ë¾É¾õ¤òÁêÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÂ¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¿©»ö¤Ç¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬½Ð¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤òÆÃÄê¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¸¡ºº¤³¤½¤¬¡ÖÃÙÈ¯·¿¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍÛÀ¡×¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶Ã¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤ÏÃÙÈ¯·¿¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤Ï¡¢Î×¾²»î¸³¤ÇÍ¸úÀ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡IgG¹³ÂÎ¤È¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿°ÛÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÌÈ±Ö¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¤³¤È¡£·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÂÎÆâ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤¢¤ë¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëIgG¹³ÂÎ¤¬¡ÖÍÛÀ¡ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¤½¤Î¿©ÉÊ¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¿©ÉÊ¤¬ÂÎ¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤à¤·¤íÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëIgG¹³ÂÎ¤¬Àµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¿ôÃÍ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤¬¤½¤Î¿©ÉÊ¤ò¡Ö°ÛÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¡¢²á¾ê¤ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Ä´Àá¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍÛÀ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÆÃÊÌ¤ÊÂÐ½è¤ä¿©»öÀ©¸Â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼³Ø²ñ¤¬Í¸úÀ¤òÈÝÄê
¡¡¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼³Ø²ñ¤â¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤±¤ëIgG¹³ÂÎ¸¡ºº¤ÎÍ¸úÀ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Î×¾²ÌÈ±Ö³Ø²ñ¡ÊEAACI¡Ë
¡Ò¿©ÉÊÆÃ°ÛÅªIgG4¹³ÂÎ¤ÎÂ¬Äê¤Ï¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÉÔÂÑ¾É¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸ÍýÅªÈ¿±þ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇ¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ó
¡¡¡¦¥«¥Ê¥À¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Î×¾²ÌÈ±Ö³Ø²ñ¡ÊCSACI¡Ë
¡ÒÀµ¾ï¤ÊÀ®¿Í¡¦¾®»ù¤Ç¤â¿©ÉÊÆÃ°ÛÅªIgG¹³ÂÎ¤¬ÍÛÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¸¡ºº¤òÉÔÅ¬ÀÚ¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¸í¤Ã¤¿¿ÇÃÇ¤¬Áý¤¨¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤äÀ¸³è¤Î¼ÁÄã²¼¤ò¾·¤¯¡Ó
¡ÖÉÔÉ¬Í×¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤äÀ¸³è¤Î¼ÁÄã²¼¤ò¾·¤¯¡×¤È¤Þ¤Ç·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼³Ø²ñ¤äÆüËÜ¾®»ù¥¢¥ì¥ë¥®¡¼³Ø²ñ¤Ç¤âÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤â¤Î¤Ï»î¤·¡¢¼õ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç3Ëü¡Á5Ëü±ß¤â¤ÎÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤Ï»î¤·¡Ä¡Ä¤È¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃÍÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¿µ¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¨¥Ó¡×¡Ö¥«¥Ë¡×¤¬ÍÛÀ¤Ë¡Ä¡Ä
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤È¤·¤Æ¡ÖVIEW39¡×¤È¤¤¤¦39¼ïÎà¤ÎÂ¨»þ·¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë·ì±Õ¸¡ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¨»þ·¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤È¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤òÀÝ¼è¸å¤¹¤°¤Ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤³¤È¡£¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥À¥Ë¡¢¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¡¢¥¹¥®¤Ê¤É¤ÎµÛÆþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Íñ¡¢µíÆý¡¢¾®Çþ¡¢ÂçÆ¦¤Ê¤É¤Î¿©Êª·Ï¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤âÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¨»þ·¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤Ï¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿®ÍêÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥À¥Ë¤ä¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥¤È¤¤¤Ã¤¿µÛÆþ·Ï¤Î¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡ºº¤ÎÀºÅÙ¡¦¿®ÍêÀ¤Ï¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Â¨»þ·¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤¬ÍÛÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾É¾õ¤äÎ×¾²½ê¸«¤È¤âÌ·½â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡¡×¤Ë¤è¤ëº¬ËÜ¼£ÎÅ¤â¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¸¡ºº¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤ÏÎô¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨·ë²Ì¤¬ÍÛÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ï¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¡£¡Öµ¶ÍÛÀ¡×¤Î²ÄÇ½À¤Ï50¡Á60¡ó¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Î°å±¡¤Ë¤â¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤òÁêÃÌ¤·¤ËÍè¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¨»þ·¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¿µ¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¨¥Ó¡×¡Ö¥«¥Ë¡×¤Î¹àÌÜ¤¬¡ÖÍÛÀ¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÁ´¤¯¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«⁉¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÛÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Î×¾²Åª¤Ë¤Ï¸¡ºº·ë²Ì¤È¿ÈÂÎ½ê¸«¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¿©»öÀ©¸Â¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¤â¤·¡¢¶¯¤¤¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢É¡¿å¡¢³±¡¢¤«¤æ¤ß¤Ê¤É¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾É¾õ¤ÎÆâÍÆ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸¡ºº¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¿®ÍêÀ¡¦ÀºÅÙ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨·ë²Ì¤¬ÍÛÀ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò±吞¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¿©»öÀ©¸Â¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾É¾õ¤Ê¤É¤ò¸«¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£Âç²ð¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
1984Ç¯¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç°å³ØÉô³°²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£´ÎÃÀç¹¤Î³°²Ê°å¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æâ²Ê°å¡¦ÈéÉæ²Ê°å¤ËÅ¾¿È¡£ÆüËÜÀÖ½½»ú°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¸øÎ©¾¼ÏÂÉÂ±¡¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë°ìÇ·¹¾±ØÁ°¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£1Æü¤ËÌó150¿Í¡¢Ç¯´Ö3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¦¥±¥¢Ï¢¹ç³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢Æ±»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÉÂ±¡Áí¹ç¿ÇÎÅ°å³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£ÆÉ±Æ°å¡£2025Ç¯¤ËÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÍ¥½¨ÏÀÊ¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡Ê°ËÆ£ Âç²ð¡¿Ê¸½Õ¿·½ñ¡Ë