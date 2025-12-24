¡È²Ð¥µ¥¹¡É¤ÎÌ¾¶Ê¤¬ºÆ¤Ó¡¡ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤¬±Ç²è¡Ø2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¼çÂê²Î¤Ë
¡¡¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡È2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡É¤ò¡¢±Ç²è´Û¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë´ë²è¡Ø2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¡THE MOVIE¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¼çÂê²Î¤Ë¡¢ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤Î¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈÈ¿Í¤Ï¡Ä!? ±Ç²è¡Ø2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¡THE MOVIE¥·¥ê¡¼¥º¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ÃÆ¤Ï¡¢Ì¾¼èÍµ»Ò¤ÈÍ§¶á¤Ë¤è¤ëW¼ç±éºî¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î½÷²¦¡¡ÀÄÃÓ½Õ¹á¤Î»ö·ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡£2026Ç¯2·î6Æü¤è¤ê¡¢ÃÓÂÞHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Í½¹ðÊÔ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È´Ø·¸¿Þ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø²ÐÍË¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡Ù¤Î8ÂåÌÜ¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ1989Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡È²Ð¥µ¥¹¡É¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÌ¾¼è¤Ï¡¢2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¼ç±é·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¡¢¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¸ºß¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎòÂåºÇ¹âÇä¾å¤ò¸Ø¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ë¤·¤Æ¡ÈÅÁÀâ¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡ÉÀÄÃÓ½Õ¹á¡£¤½¤Î¥Ð¥Ç¥£Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÍ§¶á¡£Í§¶á¤Ï¸Þ¼Ò±ÑÍº´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÌ¾¼è¤¬¼ç±é¤·¤¿¡ØµÈ¸¶±ê¾å¡Ù¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤«¤é¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Ç¡È¼Â±éÈÎÇä¤Î½÷²¦¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ëÄ¹ÌîµÈ¹¾¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢½Õ¹á¤ÈµÈ¹¾¤¬½Ð±é¤·¡¢Çä¾åÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Ê¤¬¤é¤â»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¡È¤ªÌóÂ«¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡È³³¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÆÍÇ¡È¯À¸¤¹¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤è¤ê¶ÛÇ÷´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¿åÌî¿¿µª¡¢Åì¤Á¤Å¤ë¡¢Ãæ»³Ç¦¡¢É÷´Ö¥È¥ª¥ë¡¢²ÃÆ£ÎÊ¡¢¹ñ¹ÉÙÇ·¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤¬ÈÈ¿Í¤Ê¤Î¤«µ¿¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í´Ö¤Î³ëÆ£¤äå«¤òÉÁ¤½Ð¤¹ËÜºî¡£¶ÛÄ¥´¶¤È¾ð´¶¤¬¸òºø¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢Ì¾¶Ê¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤È¤È¤â¤Ë´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£
¢£ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä ¥³¥á¥ó¥È
1989Ç¯¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤ò¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ö2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¡THE MOVIE¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥Þ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»´º¤¨¤Æ²ÎÍØ¶ÊÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿°Û¿§ºî¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢»ä¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼ÁØ¤ÎÉý¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
36Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤³¤Î²Î¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤òÄ°¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë´¶³´ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£
