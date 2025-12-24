¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¡¢¡ÖStrawberry Chocolate Afternoon Tea¡×¤ò³«ºÅ¡¡2026Ç¯1·î8Æü¤«¤é
¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¤Ï¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡ÖStrawberry Chocolate Afternoon Tea¡×¤ò2026Ç¯1·î8Æü¤«¤é2·î15Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤¤¤Á¤´¤Î²ÌÆù¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥½¡¼¥À¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¡¢¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ä¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¡¢¥¿¥ë¥È¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¤¤Á¤´¤òÌÏ¤·¤¿¥à¡¼¥¹¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤±¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤È¹È¿ÄÂçº¬¤Î¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¥µ¥ó¥É¡¢¤¤¤Á¤´¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥í¡¼¥ë¡¢¥Á¡¼¥º¥ê¥¾¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥¹¥³¥í¥Ã¥±¡¢¤¤¤Á¤´¹á¤ëÌîºÚ¤Î¥¥Ã¥·¥å¡¢¥é¥¶¡¼¥Ë¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤ò¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¡¢¹ÈÃã¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¡£
¾ì½ê¤Ï1³¬¡ÖLounge Momiji¡×¡£Äó¶¡»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü¤¬Àµ¸á¤«¤é¸á¸å6»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Î3»þ´ÖÀ©¡¢ÅÚµÙÆü¤¬¸á¸å1»þ¤«¤é6»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Î2»þ´ÖÀ©¡£ÎÁ¶â¤Ï6,300±ß¡£ÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡£