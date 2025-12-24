東京で2025年オープンの蕎麦の新店4選　変わり種が揃う！

豊かな香りが立ち上るツユの中に、端正に打たれた蕎麦がたゆたう。スッと手繰り口に含めば、新蕎麦ならではの馥郁たる香りが加味され、はぁぁ…思わずため息だ。いつもの蕎麦屋もいいけれど、お気に入りリストに加わる新店を探すのも楽しいもの。ということで2025年に開店した気鋭の新店を集めました。名店出身の注目店から変わり種の人気店など、店主のこだわりが詰まった店で新たな蕎麦の魅力に出合えること間違いなしです。

【2025年2月OPEN！】蕎麦の可能性と新たな魅力に出合える話題の新星『阿佐ヶ谷SOBA』＠阿佐ヶ谷

ミシュラン掲載の東京の名店や京都の行列店で蕎麦を学んだと聞けば極めて正統派かと思いきや。牛ホルモンや豆腐のすり流しを使った蕎麦など変わり種いろいろ。店主の澤田泰広さん、ご説明を！

「日本の蕎麦文化や本物のダシ、旬の味を若い世代に伝えたくて。気軽に楽しめるよう他にない季節の変わり種を揃えているんです」。

ほほう、それもこれも確かな技術と知識が基本にあるからこそ。

蕎麦は粗挽きの極細、中細、太めと3種を揃え、メニューによって使い分ける。実は焼肉店も経営していたため、芝浦直送の新鮮な素材が手に入るのも強みだ。

牛焼き煮そば1790円※太蕎麦（限定）に変更＋250円・ニラ玉薬味ダレ＋350円

『阿佐ヶ谷SOBA』牛焼き煮そば 1790円 ※太蕎麦（限定）に変更 ＋250円・ニラ玉薬味ダレ ＋350円 通常は中細だが写真は太蕎麦に変更

「牛焼き煮そば」は10年継ぎ足しの焼肉のタレで焼いてから蕎麦のダシで煮た牛肉に発酵バターをオン。えっ、と今思いましたね？

でもこれが蕎麦の奥深い旨み＆関西風ツユにバターの風味がまろやかに溶け合う見事な味の構成、びっくり。

定番の「もり」は江戸時代から伝わる調味料「水塩」で蕎麦本来の味を際立たせるなど目から鱗の体験も……詳細は店で！

『阿佐ヶ谷SOBA』店主 澤田泰広さん

店主：澤田泰広さん「蕎麦ダシで仕込む冬限定のおでんも始めました」

『阿佐ヶ谷SOBA』

［店名］『阿佐ヶ谷SOBA』

［住所］東京都杉並区阿佐谷北2-11-17

［電話］03-4400-5344

［営業時間］12時〜20時LO、金：12時〜15時（14時LO）

［休日］土・日

［交通］JR中央線ほか阿佐ヶ谷駅北口から徒歩3分

【2025年6月OPEN！】蕎麦のおいしさを再発見する土日限定の蕎麦屋『手打蕎麦nobu』＠高田馬場

感動を呼ぶ蕎麦との出合いは時に人生を変えることがあるもの。店主の藤井信勝さんの場合。端的に説明すると、こうだ。会社員時代に巣鴨「手打そば菊谷」の蕎麦を食べてその奥深さに感銘を受け、弟子入り志願。ダブルワーカーで7年の修業後、満を持して独立した――。

仕事で長く在宅医療に関わる中で禅に感心を持つようになり、「蕎麦を味わうには静かな環境・姿勢・呼吸が大事で、禅の精神と共通する部分がある」と蕎麦を仕事にしようと決めたんだとか。

さて名店仕込みの味はといえば。看板は産地の異なる2種を食べ比べする「利き蕎麦」だ。使う粉は各地の在来種や熟成物などその時で変わり、味のバランスを考えて打ちわける。

きのこスペシャル2025・1950円

『手打蕎麦nobu』きのこスペシャル2025 1950円 魚沼産黒マイタケは見事な大きさ

黒マイタケの天ぷらが存在感を放つ温蕎麦は新メニュー。キノコたっぷりの滋味と枕崎の本枯節を用いたツユが味わい深く、啜れば日々の疲れもゆるゆるとほどけていきそう。

「蕎麦屋の空間でご自身と向き合う時間を過ごしてほしい」と藤井信勝さん。

心も整う、気持ちのいい店だ。

『手打蕎麦nobu』店主 藤井信勝さん

店主：藤井信勝さん「お客様が主人公で蕎麦のある空間を楽しんでください」

『手打蕎麦nobu』

［店名］『手打蕎麦nobu』

［住所］東京都新宿区高田馬場2-10-9戸蒔ビル1階

［電話］03-5273-8007

［営業時間］土日のみ11時〜14時半LO、17時〜20時LO

［休日］月〜金・祝

［交通］地下鉄東西線高田馬場駅7番出口から徒歩3分・JR高田馬場駅早稲田口から徒歩6分

【2025年4月OPEN！】日々奮闘中のやさしい蕎麦の味と家庭料理が人気『手打そば凛太郎』＠荻窪

まだまだ女性の職人が少ない蕎麦業界において、開業半年ながら早くも連日完売の人気店を営むのが蕎麦職人で女将の吉村絵里奈さんだ。銀座で厳しい修業を積み、ようやく構えた念願の店は温かく家庭的な雰囲気。師匠の味や実家のお母さんのレシピで作るつまみも多彩に揃う。

となればまずは一杯、昼からお酒を楽しむ人も多いそう。目指すは｢気取らない店｣、「老若男女に愛される味｣。上質な国産素材にこだわり、毎日石臼で自家製粉する蕎麦は力任せでなくやさしくこねて打つとかで、その姿は凛として端正だ。

キノコそば1000円

『手打そば 凛太郎』キノコそば 1000円 取材時の蕎麦は北海道摩周産。キノコたっぷりの蕎麦は本枯節とサバ節の他に利尻昆布などのダシを使う。10日以上寝かせたかえしは継ぎ足し。白ザラメでコクを出す

適度なコシもあり、親しみやすい味わいは彼女のお人柄のよう。と感心していると｢女性ならではの繊細な味と言われます。蕎麦は心の鏡。その時の心身の状態が出来映えに反映するので気を付けてます！｣と愛嬌たっぷりに笑う。

｢江戸時代から蕎麦は庶民の食べ物。お腹いっぱい食べてほしい｣と量も満足の120g。

よりおいしい味を提供するためダシの配合など日々研究中とか。今度も楽しみな店だ。

『手打そば 凛太郎』店主 吉村絵里奈さん

店主：吉村絵里奈さん「お客様の温かい支えが仕事の原動力になっています」

『手打そば 凛太郎』

［店名］『手打そば凛太郎』

［住所］東京都杉並区荻窪天沼3-6-21舟木ビル1階

［電話］非公開

［営業時間］11時〜蕎麦が無くなり次第終了

［休日］月・火、他不定休あり

［交通］JR中央線ほか荻窪駅北口から徒歩5分

【2025年6月OPEN！】蕎麦と向き合い美味を追求する名店の新たな挑戦『手打蕎麦よしみや』＠祖師ヶ谷大蔵

名店に歴史あり。昭和38年の創業時は機械打ちで丼物も揃えた町蕎麦だったが、2代目の大塚さんが本物を追求すべく手打ちに変えて35年。知る人ぞ知る鷺沼の人気店が世田谷で装いも新たに再スタートを切った。

移転を決めた理由、それは40年以上のキャリアがありながら、「より一層、蕎麦と向き合いたい」との真摯な思いから。曰くこの店は「集大成ではなく新たな挑戦の舞台」だそうだ。

力を注ぐのが「そば懐石」。

そば懐石8800円［〆蕎麦（白海老そば）・そば寿司（鮪、穴子）］※基本は2日前までの要予約・蕎麦は月替わり、旬の天ぷら等は仕入れで変わる

『手打蕎麦よしみや』そば懐石［手前：〆蕎麦（白海老そば）、奥：そば寿司（鮪、穴子）］ 8800円 ※基本は2日前までの要予約・蕎麦は月替わり、旬の天ぷら等は仕入れで変わる 10月は白エビの素揚げを添えた蕎麦。やや色白の二八。「そば寿司」は蕎麦と赤酢の意外な相性に驚く。味を追求し寿司屋で習ったとか

素材を吟味するのは当然のこと、天ぷらも目の前で揚げたて、ダシの旨みを生かした品々は蕎麦屋の地道な仕事の集結だろう。それらを欅の一枚板カウンターが目を引く憩いの空間で楽しめる。

蕎麦は一番粉を打つ繊細な香りで、風味を邪魔しないようあえて薬味のねぎは添えないのが新店での試み。辛汁は2年物の本節を使うダシとかえしを甕で1週間以上寝かせて風味を封じ込めるなど、先人の教えを守り、さらに進化を加えた熟練の技に唸るばかりだ。

誠実な心が味とおもてなしに表れている。

『手打蕎麦よしみや』店主 大塚達宏さん

店主：大塚達宏さん「大人が憩いの時間を過ごせる蕎麦屋を目指しています」

『手打蕎麦よしみや』

［店名］『手打蕎麦よしみや』

［住所］東京都世田谷区砧1-9-9

［電話］非公開

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時半〜21時（20時LO）※月は昼のみ

［休日］火

［交通］小田急線祖師ヶ谷大蔵駅から徒歩18分、東急田園都市線用賀駅などから東急バス成城学園駅前行き「NHK技術研究所」で下車すぐ

撮影／浅沼ノア（SOBA、nobu、よしみや）、西崎進也（凛太郎）、取材／肥田木奈々（SOBA、nobu、凛太郎、よしみや）

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】天ぷらにきのこがたっぷりの温蕎麦 2025年オープンの新店で食べたい変わり種蕎麦4選（27枚）