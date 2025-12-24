テレビで「汗水流して働け」と怒られた私が、今だから言える“投資家の真実”

1936年（昭和11年）、兵庫県の貧しい農家に4人兄弟の末っ子として生まれた。高校を出してもらってから、ペットショップに就職。そこでお客だった証券会社の役員と株の話をするようになったことがきっかけで、19歳のとき、4つの銘柄を買ったのが株式投資の始まりだった。バブル崩壊では10億円あった資産が2億円にまで激減。しかしあれから70年、89歳になった今、資産は24億円以上に増え、月6億円を売買しながら、デイトレーダーとして日々相場に挑んでいる。

「汗水流して働け」

生放送で浴びた強烈な洗礼

私が2002年にネット取引を始めてからしばらくたったころ、MBS（毎日放送）の関西ローカル「ちちんぷいぷい」という、いまはもう放送していない情報番組に出させてもらったことがあります。

そのとき、ゲスト出演していた考古学者の先生から、「そんな不労所得で儲けようとせずに、ちゃんと働きなさい」と言われてしまいました。いまでも日本人は、株に「ギャンブル同然」「危ないもの」「楽して儲けられるもの」という先入観を抱いている人が多いですが、当時はなおさらでしたからね。

「楽して儲ける」は幻想

学歴という“武器”が通用しない世界

でも「不労所得」なんてとんでもない。収入に見合うだけの働きはしているつもりです。

頭がいいからといってラクに儲けられるわけではありません。日本でいえば孫正義さんや村上世彰さんは、頭の良さでいえば別格だと思いますが、彼らだって間違うことはある。

東大を出てようが米国の大学を出てようが、そんなことは関係ないんです。

【解説】投資とは「脳に汗をかく」

高度な知的労働である

「働かざる者食うべからず」という言葉がありますが、投資家に対する世間の風当たりは、今も昔もそう変わりません。しかし、投資は決して「不労所得（何もしないで得る収入）」ではありません。

投資家が流す汗は、額から出る汗ではなく、「冷や汗」や「脳の汗」です。

我々は「恐怖」と「強欲」を管理して稼いでいる

暴落の恐怖の中で買い向かう勇気、高騰の興奮の中で売り抜ける冷静さ。そして、膨大な資料を読み込み、未来を予測する思考力。これらはすべて、肉体労働に勝るとも劣らないエネルギーを消費する「労働」です。

私たちは、自分自身の感情をコントロールし、リスクという不確実性を引き受けることの「対価」として利益を得ているのです。

学歴も肩書きも通用しない「完全実力主義」

シゲルさんが語る「学歴が関係ない」という事実は、個人投資家にとって最大の希望です。

会社組織では、学歴や派閥が出世に影響することがありますが、株式市場は残酷なほどにフェアです。東大卒のエリートであろうと、相場を読み間違えれば資産を失い、逆に学歴がなくとも、真摯に企業を分析し、規律を守れる人は資産を築くことができます。

誇りを持って市場に向き合う

「楽して儲けている」という外野の声に耳を貸す必要はありません。誰にも強制されず、自分の責任ですべての決断を下す投資家という生き方は、孤独ですが、非常にクリエイティブで誇り高いものです。

天才ですら間違うこの難しいゲームに、私たちは自分の知恵と胆力だけで挑んでいるのですから。

※本稿は、『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。