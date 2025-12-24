¡ÖÆüËÜ½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¥¶¥Ó¥¨¥ë¤¬1549Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡×¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤¬¸½Â¸ºÇ¸Å¤ÎµÏ¿¡Ö1552Ç¯¥È¥ë¥ì¥¹»³¸ýÀâ¡×¤ØÊª¿½¤¹
ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤¤¤Ä»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«
ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ê¹ßÃÂº×¡Ë¤Ï¤¤¤Ä»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤³¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÅú¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¹ñ¤ÎÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¿®¼Ô¤¬Æâ¡¹¤Îµ·¼°¤È¤·¤Æ³«¤¤¤¿¤â¤Î¡×
¡ÖÆüËÜ¹ñ¤ÎÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¿®¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¶á¹Ù¤Î¿Í¡¹¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¿®¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×
¡ÖÆüËÜ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®¼Ô¤¬°ì¿Í¤¬¤ª¤é¤º½¡¶µÍ×ÁÇ¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¡×
¥¥ê¥¹¥È¶µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤äÎò»Ë¤È¤Û¤Ü´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìä¤¤¤ÎÎ©¤ÆÊý¤¬¤«¤Ê¤ê¿ï°Õ¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢²¿¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤¢¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦µ¤³Ú¤ÊÌä¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¤É¤ì¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åú¤¨¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤âÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë»ñÎÁ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¹ñ¤ÎÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¿®¼Ô¤¬Æâ¡¹¤Îµ·¼°¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿¹ßÃÂº×¡×
¤³¤ì¤Ï¿ä»¡¤Ç¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¶¥Ó¥¨¥ë°ì¹Ô¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¥¤¥ó¥É¤Î¥´¥¢¤ËÅÏ¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ÎÉÛ¶µ¤Î¤¿¤á¡¢Å·Ê¸18Ç¯¡Ê1549¡Ë¤Î²Æ¡¢¼¯»ùÅç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£°ì¹Ô¤Ï¼¯»ùÅç¤ÇÇ¯¤ò±Û¤¹¡£
¤³¤Î¤ª¤ê¡¢À¾ÍÎÎñ¤Ç¤Î12·î25Æü¡¢Èà¤é¤¬¼¯»ùÅç¤ÎÃÏ¤Ç¹ßÃÂº×¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¿ä»¡¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»ñÎÁ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤
¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÅìÍÎ¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Þ¤ÇÉÛ¶µ¤ËÍè¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤êÁ´¿ÈÁ´Îî¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿®¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥¥ê¥¹¥È¹ßÃÂº×¤Î¥ß¥µ¤ò³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤Ã¤«¤é¤É¤¦ÁÛÁü¤·¤Æ¤â¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¥¶¥Ó¥¨¥ë°ì¹Ô¤Ï1549Ç¯¤Ë¤«¤®¤êÆüËÜ¤Î¼¯»ùÅç¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¹ßÃÂº×¤ò½Ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡¢¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Îº¬µò¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¼¯»ùÅç¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢°Û¶µÅÌ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤Ï¹¥°ÕÅª¤ÊÆüËÜ¿Í¤â´¬¤¤³¤ó¤Ç³«¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤É¤³¤Þ¤Ç´¬¤¤³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Î»ñÎÁ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤¢¤é¤¿¤ËÆüËÜ¿Í¿®¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤á¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¹ñ¤ÎÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¿®¼Ô¤¬Æâ¡¹¤Îµ·¼°¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿¹ßÃÂº×¡×¤Ï¥¶¥Ó¥¨¥ëÍèÆü¤ÎÇ¯¡¢Å·Ê¸18Ç¯¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À»ñÎÁ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â³«¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
Àë¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÅìÍÎ¤Î°Û¹ñ¤Ç¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¾ï¤Ë½ñ´Í¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¡¢ËÜÉô¤ØÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢´ðËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥´¥¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤Î¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶è¤ÎµòÅÀ¤Ø¤ÈÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤ÏÅö»þ¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¶¥Ó¥¨¥ë¤Î½ñ´Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¤ÎÅìÍÎÊ¸¸Ë¤Ç4Ê¬ºý¡Ë¡¢ÆüËÜÂÚºß´ü´Ö¤Î½ñ´Í¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡£1549Ç¯8·î¤Î¼¯»ùÅç¾åÎ¦¤Î3¤«·î¸å¡¢11·î¤Ë5ËÜ¤Î½ñ´Í¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¹ñ¤«¤é½ñ´Í¤òÁ÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¼¡¤Î½ñ´Í¤ÏÎ¥Æü¸å1551Ç¯¤ËÁ¥¾å¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¥¶¥Ó¥¨¥ë¤Ï¡ÊÉ®¤Þ¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÉÛ¶µ¾õ¶·¤ò¤¢¤Þ¤ê½ñ¤»Ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÉÛ¶µ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ª¤â¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¡¢¤´¤¯½é´ü¤Î¤³¤ÎÉÛ¶µÃÄ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ÎµÏ¿¤Ï·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£
1549Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º
ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é°ì¹Ô¤¬ÍèÆü¤·¤Æ4Ç¯ÌÜ¤Î1552Ç¯¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥¶¥Ó¥¨¥ë¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥ë¥ì¥¹¿ÀÉã°ì¹Ô¤¬µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¯»ùÅç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÉÛ¶µÃÄ°ì¹Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï¼¯»ùÅç¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÍâÇ¯1550Ç¯¤ËÄ¹ºê¤ÎÊ¿¸Í¤Ë°Ü¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¶¥Ó¥¨¥ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤ò¤á¤¶¤·¡¢»³¸ý¤«¤éºæ¡¢¤ä¤¬¤ÆµþÅÔ¤Ë°Ü¤ë¡£¥È¥ë¥ì¥¹¿ÀÉã¤¿¤Á¤ÏÄ¹ºê¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆµþÅÔ¤Ç¹ñ¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¶¥Ó¥¨¥ë¤È¡¢»³¸ý¤Ç¹çÎ®¤¹¤ë¡£ÂçÆâµÁÎ´¤ÎÈß¸î¤Î¤â¤È¤ËÉÛ¶µ¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤«¤é¿ä»¡¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
1549Ç¯¤Ï¼¯»ùÅç¤Ç¡£1550Ç¯¤ÏÄ¹ºê¤ÎÊ¿¸Í¤Ç¡£1551Ç¯¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¼þËÉ¹ñ¤Î»³¸ý¤Ç¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡£¤¤¤ä¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡£
¥È¥ë¥ì¥¹°ì¹Ô¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Éü³èº×¡Ê¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ë¤È¹ßÃÂº×¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯É¬¤º¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÉÛ¶µ¤Ë»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¶áÎÙ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£1549Ç¯¡¢1550Ç¯¡¢1551Ç¯¤â¡¢¤½¤ÎºÇ½é´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤ÇÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ï¤½¤Î¤³¤íÌíÁÉ¶µ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬¤Õ¤Ä¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÌíÁÉ¶µ¤Î¿®¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³°¹ñ¿Í¤¬ÊªÄÁ¤·¤¤º×¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¶á¤¯¤Î¿Í¤Ê¤é¸«¤Ë¹Ô¤¯¤â¤Î¤À¡£ÉÛ¶µ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¿®¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¾·¤Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤Õ¤Ä¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ö¿®¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤´¤¯½é´ü¤«¤éÂ¸ºß¤·¤¿¤È¤ª¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÆÉ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¿ä»¡¤·¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÅ·Ê¸21Ç¯¡Ê1552¡Ë¤Ë»³¸ý¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡Ê´ðËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥¨¥º¥¹²ñ»Î¡¡ÆüËÜÄÌ¿®¡Ù¤È¡Ø¥Õ¥í¥¤¥¹ÆüËÜ»Ë¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ë
ÆüËÜ½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ËÜµ¤¤ÎËÜµ¤¤ÇÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤éµÏ¿¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ½é¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ù¤Ä¤À¤ó¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¤¤¤Á¤ª¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢1552Ç¯¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤éÉÛ¶µÃÄ°ì¹Ô¤Ï¡¢1549Ç¯¤È1550Ç¯¤È1551Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Ë¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤µ¤«¡Ö¤¢¡¢ÆüËÜ¤¤ÆË»¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤éº£Æü¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤Ã¤ÆËº¤ì¤Æ¤¿¡×¡¢¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¾¿Í»ö¤À¤«¤é¤½¤³¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª¤â¤¨¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ¾¿Í»ö¤À¤«¤é¡£
µÏ¿¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Ã¤È¤â¸Å¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
1552Ç¯Å·Ê¸21Ç¯¤Î12·î¤Ë»³¸ý¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¡¢µÏ¿¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Ã¤È¤â¸Å¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖµÏ¿¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦Ã¢¤·½ñ¤¤¬É¬Í×¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¼þËÉ¤Î»³¸ý¤Ç¥È¥ë¥ì¥¹¿ÀÉã¤ä¡¢¥¬¥´¿ÀÉã¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥º½õ½¤»Î¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥µ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìë¤òÅ°¤·¤Æ¹ßÃÂº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ4Ç¯¡¢¾¯¤·¤ÏÆüËÜ¿Í¿®¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥¥ê¥¹¥È°ìÂåµ¤ò¸ì¤ê¡¢¥ß¥µ¤òÏ»²ó¹Ô¤¤¡¢¥ß¥µ¤ò¹Ô¤¦ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡¢¤ÈºÙ¤«¤¯µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯ÍèÆü¤·¤Æ4²óÌÜ¤Î¹ßÃÂº×¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤ª¤â¤ï¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£»ñÎÁ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢¤ª¤â¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤âÆüËÜ¤Ç4Ç¯ÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»³¸ý¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯Å·Ê¸20Ç¯¤ËÆ«À²¸¡ÊÎ´Ë¼¡Ë¤Ë¤è¤ëËÅÈ¿¤¬µ¯¤³¤ê¡ÊÂçÇ«»û¤ÎÊÑ¡Ë¡¢Èß¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÂçÆâµÁÎ´¤Ï¼«³²¤·¡¢¤«¤Ê¤êÀ¯¾ðÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿ÉÛ¶µÃÄ¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤â¿®¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·²Íº³äµò¤Î»þÂå¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÌíÁÉ¶µ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ¸²½¤ò¤ß¤´¤È¤Ë¡ÖÇË²õ¡×¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÀªÎÏ¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤òÅý°ì¤·¤Æ¡¢Ãæ±ûÀ¯¸¢¤Ë¸¢ÎÏ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÌíÁÉ¶µ¤Ï´°Á´¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÈ¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½¨µÈ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê²È¹¯¤¿¤Á¤Ï¡¢Å°ÄìÇÓ½ü¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
Å·Àµ15Ç¯¡Ê1587¡ËÈ¼Å·Ï¢ÄÉÊüÎá¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é50Ç¯¤«¤±¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÆüËÜÃæ¤ËÅ°Äì¤µ¤ì¤¿¡£»°Âå²È¸÷¤Î´²±ÊÇ¯´Ö¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤ËÄÉÊü¤·¤¿¡£¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âÅöÁ³¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÀøÉú¤·¤¿¥¥ê¥·¥¿¥ó¤Ï¤¤¤¿¤¬¹ßÃÂº×¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë
¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¶µ¤¨¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¹Ô»ö¤À¤±¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡¢¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é300Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¼£37Ç¯¤«¤é38Ç¯¤ÎÀïÁè¡Ê»°¼·ÀïÌò¡¿ÆüÏªÀïÁè¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥¥ê¥¹¥È¶µÎñ1905Ç¯¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¡£
¤¿¤Ö¤ó¡¢ÆüËÜ¤âÀ¤³¦Îó¶¯¤ÈÊÂ¤Ö¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÌíÁÉ¶µ¤ÎÀº¿À¤Ï¼õ¤±¤È¤é¤º¡¢Åß»êº×¤Ç¤â¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤±¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÁû¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê½Ë¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
¤³¤³¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤ªº×¤êÁû¤®¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Û¤Ü¤¤¤Þ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈó¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¡×ÏÀ¤Ï¡É¸¤·¤²¤À¤¬Åª³°¤ì¡É¤ÊÍýÍ³¤È12·î25Æü¤ÎËÜÅö¤Îµ¯¸»