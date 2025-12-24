¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»ö¡×¤Ï¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡Ä³¤³°¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ö´ñÌ¯¤ÇÄÁ¤·¤¯¡×»×¤¨¤ë¥ï¥±
ÆüËÜ¤Û¤É¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢¿©¤òÃæ¿´¤ËÆü¾ï¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿©Ê¸²½¤ä¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ä²¤½£¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¡¢ËÌ²¤½ô¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿²¤½£¤ÎËÌÂ¦¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬³µ¤·¤ÆÇö¤á¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ê¤É²¤½£¤ÎÆîÂ¦¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¡£¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î´Ö¤Ë¤â¹¤¯ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¤½£¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¹ñ¤ËÅÏ¹Ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÉ®¼Ô¤Î´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤âÀµ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£
²¤½£¤ÎËÌ¤Ç¤â¤Ê¤¯Æî¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¿Í¡¹¤Î¿©½¬´·¤ò¸«¤ë¤È¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÈþ¿©¤Î¹ñ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º¬¶¯¤¤¤¬¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ê¿©»ö¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤Ï¤´¤¯¼ÁÁÇ¤À¡£¤È¤¯¤ËÊ¿Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Í¼¿©¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÎäÅà¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤ä¡¢ÂçÎÌ¤Ëºî¤ê¤ª¤¤¤¿¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÇÄ´Íý¤Î¼ê´Ö¤ò¶ËÎÏ¤«¤±¤º¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£
µ»öÁ°ÊÔ¤Ï¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¡ÖÍ¼¿©¡×¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ë¼ÁÁÇ¡ÄÆüËÜ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤Àè¤Ç¼õ¤±¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¡Û¤«¤é¡£
ËèÆü¡Ö°ã¤¦ÎÁÍý¡×¤ò¿©¤Ù¤ëÆüËÜ¤ÏÄÁ¤·¤¤¹ñ
Èþ¿©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂºÝ¤Î¿©½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü´Ö¤Ï¥«¥ì¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢ÄÒ¤±Êª¤ä¼ÑÊª¤Ê¤Éºî¤êÃÖ¤¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÉûºÚ¤È¤·¤Æ¿ôÆü´Ö¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢´ðËÜÅª¤ËÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÎÁÍý¤ÏËèÆü°ã¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä«ÃëÈÕ¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÎÁÍý¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙÄ´Íý¤¹¤ë²ÈÄí¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¿©½¬´·¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢³°¿©¤¬Èó¾ï¤Ë¿È¶á¤Ç°Â²Á¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤À¡£¼«Ê¬¤ÇÎÁÍý¤ò°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³°¿©¤¹¤ì¤ÐËèÆü°ã¤¦ÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬Àé±ß¤ä¤½¤³¤é¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤³¤³¤Þ¤Çµ¤·Ú¤Ê³°¿©Ê¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢·÷°Ê³°¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤âËèÆüÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÎÁÍý¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ä¡Ö¡û¡û¤ÎÁÇ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´ÍýÊä½õ¿©ÉÊ¤ÎÂ¸ºß¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÈ¯Ã£¤âÂç¤¤¤¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½Ð½Á¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¼ÌÍ¾ß¤äÆ¦ÈÄ¾ß¤òº®¤¼¤ÆËãÇÌÆ¦Éå¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ñ»Ò¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¼ê¤ÇÊñ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ê´Ëö½Ð½Á¤äËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¡¢ÎäÅàñ»Ò¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤º¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¼Á¤¬¹â¤¯¡¢°ì¤«¤é¼êºî¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡£
²¤½£¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¼Á¤ÏÀµÄ¾¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¼êºî¤ê¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ëµá¤á¤ëÌ£¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î´ë¶ÈÅØÎÏ¤³¤½¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤Ä¤Ä¤âËèÆü°Û¤Ê¤ëÎÁÍý¤òÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¿©½¬´·¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¡×¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍýÍ³
ÆüËÜ¤Î¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¥Õ¥é¥ó¥¹ÂÚºß»þ¤Î¤³¤È¤À¡£
Åö»þ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¿¤È¤¨¥Ñ¥ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ÎÆþ¼ê¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ»º¤ä´Ú¹ñ»º¤ÎÎà»÷ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌ£¤È¤Ï¤ä¤Ï¤êÊÌÊª¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÌ£¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¿ô¥õ·î¤Ë°ìÅÙ¼Â²È¤«¤éÆüËÜ¤Î¿©ºà¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ÙÊª¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤«¤é¤Îµß±çÊª»ñ¤¬ÅþÃå¤·¤¿Æü¡£²ÙÊª¤ò³«Éõ¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÂÞÌÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Î¤É¤ó¤Ö¤ê·¿ÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¯¤·¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¤â¤Î¤À¡£
É®¼Ô¤¬¥«¥Ã¥×ÌÍ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¡¢¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¿§¡¹¤ÊÂÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¡£
Ê´Ëö¥¹¡¼¥×¤ä±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¡¢´¥Áç¶ñºà¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤ä¤¯¡¢¿¿¶õ¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢»Å¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¤ë¹áÌ£Ìý...¼«Ê¬¤Ç¤ÏÆÃ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¾®ÂÞ¤¬Â¿¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤Ê´Ëö¥¹¡¼¥×¤È¤«¤ä¤¯¤ÎÆóÂÞ¤À¤±¤À¤·¡¢¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎºÙ¤«¤µ¤Ë¤âÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤·¡¢¡Ö±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¤Ï³¸¤Î¾å¤Ç²¹¤á¤Æ¤«¤éÆþ¤ì¤ë¡¢¹áÌ£Ìý¤ÏºÇ¸å¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿¼ê½ç¤ò¼é¤Ã¤Æ³ÆÂÞ¤ÎÃæ¿È¤òÊÌ¡¹¤ËÅêÆþ¤¹¤ëÉ®¼Ô¼«¿È¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿È¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç²Ä¾Ð¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿ôÊ¬¸å¤Ë´°À®¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÅö»þ¤ÎÉ®¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ£¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¸«¤ëÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤âÊÌ¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤òÊ¬¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤âÉ®¼ÔÆ±ÍÍ¤Ë¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤Ï¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¡Ö½îÌ±¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¡×ÆüËÜ
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ÏËÜÅö¤Ë¼Á¤¬¹â¤¤¡£³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¼êºî¤ê¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤Ë¶á¤Å¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë´ë¶ÈÅØÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤í¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌ£¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í°Õ¼±¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó²¤½£¤Î¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ë¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤äÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼Á¤Î¹â¤µ¤ÈÃÍÃÊ¤Î¼êº¢¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÃÍ¤¬Ä¥¤ë¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤È°ìµ¤¤ËÌ£¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤À¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ë¸Â¤é¤º³°¿©Ê¸²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö½îÌ±¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÆüËÜ¤Î¿©½¬´·¤Î¶¯¤µ¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ËÉÙ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤òÂ¤À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¤¢¤¯¤Ê¤¡Ö¿©¤Ø¤ÎÃµµá¿´¡×
²¤½£¡¢¼ç¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿©½¬´·¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿©½¬´·¤ÎË¤«¤µ¤ä¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Á´ÂÎ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©¤ÎË¤«¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ì½Á»°ºÚ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅÁÅýÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉÙ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ç³Ú¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¸½ÂåÅª¤Ê¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤âÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¿Í¡¹¤¬¿©¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤½¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ³°¿©»º¶È¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¹Í»¡¤Ï¤à¤·¤íµÕ¤À¡£³°¿©¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤¬¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë²¼ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¡¹¤¬¿©¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¿©¤Ø¤ÎÃµµá¿´¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢°Û¹ñ¤ÎÎÁÍý¤òÆüËÜ¼°¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¾å¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¸Å¤¯¤ÏÅ·¤×¤é¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥«¥ì¡¼¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½¤À¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀå¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²þÎÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö°Û¹ñÎÁÍý¤òÆüËÜ¼°¤Ë¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«±ü¤¬¿¼¤¯ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀéº¹ËüÊÌ¤À¤·¡¢¿©¤òÆü¡¹¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÃ±¤Ê¤ë±ÉÍÜÊäµë¤ÈÂª¤¨¤ëÃÏ°è¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿©½¬´·¤Î°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿Èæ³Ó¤ÏÉÔÌÓ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËèÆü°Û¤Ê¤ë²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¹¬Ê¡¤ò´¶¤¸¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êË¤«¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
