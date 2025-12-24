¡ÖÅÚÃÏ¤Î½êÍ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢Å¥¾Â¤ÎÎÙ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¡ÄÅÚÃÏ¤Î¡Ö±Û¶ÌäÂê¡×¤Î¶²¤í¤·¤¤·ëËö
¡Ö±Û¶ÌäÂê¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«
ÅÚÃÏ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë±Û¶ÌäÂê¤Ï¡¢Ë¡Ì³¤äÂ¬ÎÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿¿ô¥»¥ó¥Á¤Î±Û¶¡×¤¬°ú¤ÅÏ¤·¤ÎÃÙ±ä¤ä¿®Íê´Ø·¸¤ÎÇËÃ¾¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇäÇã¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÇò»æ²òÌó¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÌÌ¾å¤Î¿ô»ú¤Ç¤Ïº³ºÙ¤Ë¸«¤¨¤ë±Û¶¤Ç¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¶¾ð¤ò»É·ã¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤°ìÀþ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏÅÔÆâ¤Î¼Â²È¤òÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¼ÂÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö±Û¶ÌäÂê¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸½¼Â¤È¡¢ÂÐ±þ¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¶µ·±¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö90ÄÚ¤Î¹ëÅ¡¡×¼Â²È¤¬¶õ¤²È¤Ë
S¤µ¤ó(60Âå½÷À)¤ÎÊì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Â²È¤Ï¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£S¤µ¤ó°ì¿ÍÌ¼¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ¼Â²È¤òÎ¥¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÇÉ×Ì¾µÁ¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ½»¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÚÃÏ¤Ï90ÄÚ¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅÚÃÏ¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÄí¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÏÄí¤Î¼êÆþ¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤â¤¢¤ëS¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶õ¤²È¤Î°Ý»ý¤âÄí¤Î¼êÆþ¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªÂò»è¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ë¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1.¡¡¡¡Á´Éô¡¢ÇäµÑ¤·¤Æ¡¢»ñ»ºÁÈÂØ¤¹¤ë
2.¡¡¡¡Á´Éô¡¢ÇäµÑ¤·¤Æ¡¢ÄÂÂß½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ë
3.¡¡¡¡È¾Ê¬ÇäµÑ¤·¤Æ¡¢ÄÂÂß½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ë
ÅÚÃÏ¤òÈ¾Ê¬ÇäµÑ¤·¡¢¼Â²È¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë
S¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼Â²È¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤âÁ´Éô»Ä¤·¤Æ·ú¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¹¤¤¤¿¤á¡¢È¾Ê¬ÇäµÑ¤·¡¢¤½¤ÎÂå¶â¤Ç¼Â²È¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤Æ¡¢Ì¼²ÈÂ²¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¾Ê¬Çä¤ì¤Ð·úÃÛÈñ¤¬Ç±½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼Â²È¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤é½»¤ó¤Ç¤¤¿¼Â²È¤ÎÅÚÃÏ¤ä¾ì½ê¤¬»Ä¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÌ¼²ÈÂ²¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ÇÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÄÉãÊì¤Î²È¤¬»Ä¤»¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½»¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤È²ÈÂ²¤ÎÊý¿Ë¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ÑÃÏ¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¬ÎÌÊ¬É®¤·¡¢È¾Ê¬¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤ËÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤«¤é¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÀÌó¤â½ª¤ï¤ê¡¢»Ä¶â·èºÑ¤Þ¤Ç¤ËÂ¬ÎÌ¡¢Ê¬É®¤â½ª¤¨¤Æ¡¢°ú¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤³¤ÇÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Û¶Êª¤ÎÈ¯¸«¨¡¨¡¡ÈÃÏÃæ¤Î¥Ó¥¹¤È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÅÚÂæ¡É
ÇäÇã·ÀÌó¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¾ò·ï¤Ë¤Ï¡Ö±Û¶Êª¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢²ò¾Ã¤Þ¤¿¤Ï³Ð½ñ¤Î¼èÆÀ¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â®¤ä¤«¤ËÂ¬ÎÌ»Î¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏÄ´ºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÂ¬ÎÌ»Î¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÌÂ¦ÎÙÃÏ¤«¤é¤Î¡È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÅÚÂæ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¼Î¤Æ¥³¥ó¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÎ±¤á¶â¤È¤Ê¤ë¥Ó¥¹¡É¤Ë¤è¤ë±Û¶¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤Ï¡¢¤ï¤º¤«7cmÄøÅÙ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¼ç¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö·ÀÌó½ñÄÌ¤ê¤Ë¡¢±Û¶Êª¤Î²ò¾Ã¤Þ¤¿¤Ï³Ð½ñ¤Î¼èÆÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Çä¼ç¤Ç¤¢¤ëS¤µ¤ó¤ÈÃç²ð²ñ¼Ò¤ÎÅö¼Ò¤Ï¡¢ÌäÂê²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¶³¦³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢ÎÙÃÏ½êÍ¼Ô¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿ÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î¤¬³Ð½ñ¤Î¼èÆÀ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÂÇ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬Æñ¤·¤¤ÎÙ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ú¤¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Ãç²ð²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅö¼Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
S¤µ¤ó¤ÎÅÚÃÏ¤ÏÎÙÃÏ2¤«½ê¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿ÍK»á¤ÈË¡¿ÍA¼Ò¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²»¿®ÉÔÄÌ¾õÂÖ¤ÎÎÙ¿Í
±Û¶ÂÐ±þ¤Î½éÆ°¤È¤·¤Æ¡¢ÎÙÃÏ½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ëK¤ËÏ¢Íí¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÊ£»¨²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
•¡¡¡¡Â¬ÎÌ»Î¤«¤é¤Î½é²óÏ¢Íí°Ê¹ß¡¢K»á¤Ë¤Ï¿ô½½²ó¤ËµÚ¤ÖÅÅÏÃÏ¢Íí¤ÈÎ±¼éÅÅ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÉÔÄÌ¡£
•¡¡¡¡Çä¼ç¤ÎS¤µ¤ó¤âK»á¤ÈÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä®²ñ¤ä¶áÎÙ½»Ì±¤òÄÌ¤¸¤¿ÀÜÅÀ¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î»å¸ý¤âÄÏ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
•¡¡¡¡³Ð½ñ¤Î¸¶°Æ¤òºîÀ®¤·¥ì¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÁ÷ÉÕ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ì»þÅª¤ËÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²õ¤¹»þ¤Ë²õ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÊ¸½ñ¤ÎÊÖÁ÷¤äÌÀ³Î¤ÊÊÖÅú¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ò·è¤ÎÆ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´Ö¡¢ÇäÇãÅö»ö¼Ô´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä°ú¤ÅÏ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÀÌó¤ÏÍú¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ãç²ð²ñ¼Ò¤ÎÅö¼Ò¤âÂÐ±þÉéÃ´¤âÆüÁý¤·¤ËÁýÂç¡£
Çã¼ç¤Î¿®Íê³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÇ³«ºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Ã¤¿¡Ö7cm¡×¤Î±Û¶¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤º
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î±Û¶ÌäÂê¤òÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢±Û¶¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤ÏK»á¤ÈA¼Ò¤Î½êÍÅÚÃÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£A¼Ò¤Ï¡¢¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶¨ÎÏÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¸«¤»¡¢Å±µî¤ËÆ±°Õ¡£¤¿¤À¤·¡¢³ºÅö¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤ÏK»á¤ÎÅÚÃÏ¤È¤âÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊýÅª¤ÊÅ±µî¤Ç¤Ï¹©»ö¤¬º¤Æñ¤Ê¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢±Û¶Êª¤¬¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¾å¡¢Ê£¿ô½êÍ¼Ô¤Î¹ç°Õ¤ÈÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤ÆA¼Ò¤ÏÀâÌÀÊ¸¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢¹©»ö¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎÊ¸¤òÅêÈ¡¤¹¤ë¤â¼õ¤±¼è¤é¤ì¤º¡¢Æ±½ñ¤ò¥Ý¥¹¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Û¶Êª¤¬¤¿¤Ã¤¿¿ô¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬Ê£¿ô¤Î¸¢Íø¼Ô¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ï¡Ö°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×À¼Á¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤Î½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¡ÈÅÚÃÏ¶³¦ÌäÂê¡É¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÈºÇ½ªÄÌ¹ð¡É¤È¼êµÍ¤Þ¤ê¤Î·ëËö
£±¤«·î°Ê¾å¤ÏÍÍ»Ò¸«¤È¤·¤ÆÅö¼Ò¤âA¼Ò¤âK»á¤ÎÈ¿±þ¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢A¼Ò¤Ï¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¡¢¡ÖºÇ½ªÄÌ¹ðÊ¸½ñ¡×¤òºîÀ®¤·K»á¤ËÁ÷ÉÕ¡£°ìÄê¤Î´ü¸Â¤òÀß¤±¡¢¡ÖÀ¿°Õ¤¢¤ëÂÐ±þ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«¸Ê½êÍÉôÊ¬¤Î¤ßÅ±µî¤¹¤ë¡×¤ÈÄÌÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤â¡¢K»á¤«¤é¤ÎÀµ¼°¤Ê±þÅú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢A¼Ò¤Ï¡Ö¼«¸Ê½êÍÉôÊ¬¤Ë¸Â¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤ÎÅ±µî¡×¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¡¢ºî¶È¤ò¼Â»Ü¡£°ìÊý¤Ç¡¢K»á½êÍÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏË¡Åª¤Ë¤âÊªÍýÅª¤Ë¤â¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢±Û¶¾õÂÖ¤Ï°ìÉô»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼êÊý¤ÎÈó¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±Û¶ÌäÂê¤Ï´°Á´¤Ê²ò·è¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸½¾ì¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·èºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ
A¼Ò¤¬±Û¶Êª²ò¾Ã¤Î¹©»ö¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏK»á¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤¿¤º¡¢·ÀÌó½ñ¾å¤Ç¤Ï·èºÑÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·èºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢Çã¼ç¤Ë¾õ¶·ÇÄ°®¤Î¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢»þ·ÏÎó¤Ë¤è¤ë10¥Ú¡¼¥¸¤Î¾õ¶·ÀâÌÀ¤ÎÊó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¤ÆÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çã¼ç²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤¢¤é¤¿¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐK»áÂ¦¤Î±Û¶Êª¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Çã¼ç²ñ¼Ò¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¡¢·èºÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
±Û¶ÌäÂê¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¸½¼Â
¤³¤Î»öÎã¤Ï¡¢±Û¶ÌäÂê¤¬¡ÖÈ¯¸«¡×¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¡È²ò·è¡É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▷ ±Û¶¤Ï¡ÖÈ¯¸«¡×¤è¤ê¡Ö²ò¾Ã¡×¤¬Æñ¤·¤¤
•¡¡¡¡±Û¶¤½¤Î¤â¤Î¤òÂ¬ÎÌ¤ÇÎ©¾Ú¤¹¤ë¤Î¤ÏÈæ³ÓÅªÍÆ°×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤ÎÀè¤ÎÅö»ö¼Ô´Ö¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤äÂÐ±þ¤ÎÄ´À°¤Ç¤¹¡£
•¡¡¡¡ÆÃ¤Ë¡¢ÎÙÃÏ½êÍ¼Ô¤¬¹âÎð¡¦ÉÔºß¡¦Èó¶¨ÎÏÅª¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÆñ¹Ò¤·¡¢ÂÐ±þÉÔÇ½¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
▷ ±Û¶²ò¾Ã¤Ë¤Ï¡ÖË¡Åª¼êÂ³¤¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤â
•¡¡¡¡±þÅú¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¶¨µÄ¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ä´Ää¤äÁÊ¾Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
•¡¡¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö7cm¡×¤Î±Û¶¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ä»þ´ÖÅª¥í¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
▷ »öÁ°ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÄ´ºº¡×¤È¡Ö¾ò¹àÀßÄê¡×¤¬½ÅÍ×
•¡¡¡¡ÇäÇã·ÀÌóÁ°¤Î¸½ÃÏÎ©²ñ¡¦Â¬ÎÌÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
•¡¡¡¡·ÀÌó½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Û¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þÀÕÇ¤¡×¡Ö³Ð½ñ¼èÆÀ¤ÎÍÌµ¡×¡Ö°úÅÏ¤·¤Î²ÄÈÝ¡×¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯Äê¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤«¤¬7cm¡¢¤µ¤ì¤É7cm
¤³¤Î±Û¶¤Ï¡¢¥Ó¥¹¤È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È´ðÁÃ¤Î¤ï¤º¤«7cm¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î7cm¤¬·ÀÌóÍú¹Ô¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Å¤¤ÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤·¤Æ½èÍý¤·¤¬¤Á¤Ê±Û¶ÌäÂê¤â¡¢Çä¼ç¤äÇã¼ç¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¶¾ð¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÉßÃÏ¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶³¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤äµÏ¿¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤¬¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æüº¢¤ÎÃúÇ«¤ÊÄ´ºº¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î¸ò¾ÄÎÏ¡¦ÂÐ±þÎÏ¡á¡È¼ÂÌ³ÎÏ¡É¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
