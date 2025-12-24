「資さんうどん」とは異なる【柔らかい麺】の秘密…絶対に東京進出しない福岡の人気チェーン「牧のうどん」のこだわり

地元から出ない「人気うどんチェーン」

福岡のうどんの人気が全国的に高まっている。

2025年2月には「資さんうどん」が東京・両国に初進出。オープン時から話題を呼び、現在でも週末の昼時には多くの人が訪れる。同店は、前年よりすかいらーくグループの一員となっており、全国展開の勢いは今後も続くだろう。

さらに、他の福岡の人気うどん店も、2025年に東京初出店を果たしたり、近い将来の進出が見込まれている。

そんな“福岡うどんブーム”の時代の中「地元から出ない」と公言している人気うどん店がある。「釜揚げ 牧のうどん」だ。

「本店（工場）から1時間半以内の距離」にしか出店せず、地元密着を徹底する「牧のうどん」の強いこだわりと、自社のうどんのブランドに対するポリシーについては、前編記事『「資さんうどん」と真逆戦略…福岡の大人気チェーン「牧のうどん」が【絶対に東京進出しないワケ】』の通り。

後編では、麺に対するこだわりと、一括生産にもかかわらず、各店で個性が光るサイドメニューを深掘りする。

資さんとは異なる「柔らかい麺」の秘密

「はなまるうどん」や「丸亀製麺」などの台頭もあって「うどんといえば麺のコシ」という価値基準が広がっているように思う。

一方で、福岡のうどんは「柔らかい」というイメージを持つ人も多いのではないだろうか？ 昔、福岡出身のタレント・タモリが「うどんにコシなんていらない。福岡のうどんは柔らかい」と各所で発言していたことから、そのイメージが浸透した可能性もある。

しかし、福岡のうどんの知名度を上げた存在である「資さんうどん」は、やわ麺ではない。

「資さんうどん」「牧のうどん」と並ぶ「福岡3大うどんチェーン」の「ウエスト」も同様に、特にやわ麺ではない。

実は、福岡のうどんチェーンで麺が柔らかいのは「牧のうどん」が唯一と言っていい。

「牧のうどん」は、本社に併設されている工場で、うどんの生地を生産している。牧のうどんの山田雅也氏はこう話す。

「工場では、1日に約1万食分の生地を製造しており、すべて一度手もみをしています。その後、生地の状態で各店舗に配送し、店で生地を伸ばして麺の形状にカットして作っています」（牧のうどん、山田氏）

その麺は、スープを配膳されたそばからスープをどんどん吸っていく。同店はよく、「麺が減らない」と言われているのだが、それはこのためだろう。ちなみに、スープが減っていくことを考慮して小さなヤカンに入ったスープがついてくる。

実際に食べてみると、コシがないとはいえ「伸びている」とは違ったモチっとした独特の口触りがクセになる麺に仕上がっている。

麺は「かた麺」「中麺」「やわ麺」と選ぶことができるが、どれを選んでもコシとは違う「モチっとした口触り」になる。茹で時間はかた麺が7〜8分、中麺が30分、やわ麺はなんと40分だという。ただ、お客の流れを読みながら常にうどんを茹で続けているため、待ち時間はほとんどかからない。

全店統一のはずが「味に差が出るメニュー」があった

工場で一元的に製造し、どの店舗でも同じ味で提供することを徹底している「牧のうどん」。

しかし先日、「かしわごはんは、博多バスセンター店が一番美味しい」というSNSの投稿を見た。

筆者は「まとめて作っているのだから、そんなはずがない」と思っていたが、牧のうどんの回答は意外なものだった。

「麺とスープと具材は、工場で一括に作っていますが、かしわご飯は店舗ごとなんです。そして、材料は各店の地元の醤油屋さんやお肉屋さんから仕入れて作るようにしています。だから、味は違うはずですよ」（前出の山田氏）

“いい意味で”味に差の出ている「かしわご飯」を食べ比べてみるのは一興だ。

福岡のうどんが全国に広まりつつある今、「現地でしか食べられないうどん」をすすってみるのも、旅の楽しみになるだろう。

