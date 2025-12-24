ÊÆºÇ¹âºÛ¤â½£Ê¼ÇÉ¸¯Ç§¤á¤º¡¡¥¤¥ê¥Î¥¤¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËµÕÉ÷
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï23Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÃæÀ¾Éô¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Ø¤Î½£Ê¼ÇÉ¸¯¤ÏÅöÌÌÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£²¼µé¿³¤¬ÇÉ¸¯¤Î°ì»þº¹¤·»ß¤á¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢À¯¸¢¤¬µö²Ä¤òµá¤á¤ÆºÇ¹âºÛ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤¬Âà¤±¤¿¡£ÃÏ¸µ¼óÄ¹¤¬È¿ÂÐ¤¹¤ëÃæ¡¢¼£°ÂÂÐºö¤òÌ¾ÌÜ¤Ë½£Ê¼ÇÉ¸¯¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿À¯¸¢¤Ë¤ÏµÕÉ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÇ¹âºÛ¤ÏÂè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢»þ¤ËÊÝ¼é²½¤·¡¢À¯¸¢´ó¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£APÄÌ¿®¤Ï¡¢À¯¸¢¤¬ºÇ¹âºÛ¤Ç¡ÖÄÁ¤·¤¤Ë¸¤²¡×¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤¿¤ÀºÇ½ªÅª¤Ê·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÉ¸¯¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀ§Èó¤Ï²þ¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï10·î¡¢ºÇÂçÅÔ»Ô¥·¥«¥´¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¤ò°ì»þº¹¤·»ß¤á¤ë·èÄê¤ò½Ð¤·¡¢¹âºÛ¤â»Ù»ý¤·¤¿¡£