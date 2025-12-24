¡ÖÂ©»Ò¤ò»¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤â»à¤Ì¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡ÖÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¡Äµ¢¹ñ¤·¤¿Èà¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤Î¡Ö¾×·âÅª¤ÊÈ¿±þ¡×¤È¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¾Ã¤¨¤Ì¡ÖÃÑ¡×
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç·³¿Í¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¸å´ü¤«¤éÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¡£Åö»ö¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬µ´ÀÒ¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤Ï¤¦¤é¤Ï¤é¤Ë¡¢³Î¼Â¤ËÀïÁè¤Îµ²±¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï¸å¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀïÁèÃæ¤Î½ÐÍè»ö°Ê¾å¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Àï¸å¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÀ¤Âå¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µ³¤·³ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î¡ÖÀï¸å¡×¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£³¤·³¤ÎÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Ï¡¢Àï¸å50Ç¯¤ÎÊ¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯¤Ë1100Ì¾¤¬Â¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯10·î¸½ºß¡¢¿ôÌ¾¤ÎÂ¸Ì¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
ºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î8³ä¤¬ÀïË×¤·¤¿²×Îõ¤ÊÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤Ï¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¹Ò¶õÀï¤ÇÊáÎº¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅç»°¶µ¡¦¸µÈôÁâÄ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
Á°ÊÔµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ã¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¤ÇÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÊ¼¤¬¡¢ÊÆ·³¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡Ö¥Ó¡¼¥ë¡×¤ò°û¤ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤¸¤Ä¤ÏÈà¤é¤¬µ¢¹ñ¤ò¡Ö¿´Äì¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¿¼¹ï¤¹¤®¤ëÍýÍ³¡ä
¡ÖÊáÎº¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉé¤¤ÌÜ
¾¼ÏÂ21¡Ê1946¡ËÇ¯1·î4Æü¡¢ÃæÅç¤é¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤è¤êÁ÷´Ô¤µ¤ì¤¿ÊáÎº¤¿¤Á¤Ï¡¢»°±ºÈ¾Åç¤Î±º²ì¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÆüËÜ¤Ï¤É¤¦°·¤¦¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢°ì¿Í°ì¿Í¡¢·¸´±¤Î´ÊÃ±¤ÊÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡£Çï»ÒÈ´¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅÏÃ¤äÅÅÊó¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢µ¥¼Ö¤â²¿»þ¤Ë½Ð¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Éü°÷¼ÔÍÑ¤ÎÌµÎÁ¾è¼Ö¾Ú¤È¤Ê¤Ë¤¬¤·¤«¤Î¸½¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¿Î¤¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¿Í¤Î¿´¤Ï¹Ó¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢Ä«Á¯¿Í¤Ï°ÒÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢»õ¤¬¤æ¤¯¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀïÁè¤ÏÉé¤±¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Ê¡£
¶¿Î¤¤Ëµ¢¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ²È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤í¤¦¤«¡¢ÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¬µ¢¤Ã¤¿¤é¡¢Ä¹ÃËË·¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ä¤»¤ó¤«¤È¡£¤â¤·Ä¹ÃËË·¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ë½¤ì¤Æ¡¢Ä¹ÃËË·¤ò»¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤â»à¤Ì¤ï¤¤¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤í¤¤¤í³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤éµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±§º´¤Î²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢Êì¤ÈÄï¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀï»à¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤¬»ä¤ÎÂÎ¤ò¤Ê¤Ç²ó¤·¤Æ¡¢¤ª¤¦¤ª¤¦µã¤½Ð¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤¹¤°¤Ë¹âÅÄ¤Î¼Â²È¤Ë¤¤¤¿²ÈÆâ¤Î¤â¤È¤ØÏ¢Íí¤¬¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÍâÄ«¡¢µÁÉã¤¬Âç¤¤ÊÂä¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢²ÈÆâ¤ÈÄ¹ÃËË·¤ò¤Ä¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¸«¤¿¤È¤¤Ï°ìºÐ¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¡¢¤Þ¤ÀÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹ÃËË·¤¬¡¢¤â¤¦4¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÆâ¤«¤é¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ÆÉã¿Æ¤Î´é¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤ó¤«¤¤¡¢¤È¸À¤¦¤Î¤Ë¿Í¸«ÃÎ¤ê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«´ó¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎÂÎ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò2²ó¤«3²ó¡¢¤°¤ë¤°¤ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢ÆÍÁ³¡¢¡Ø¤ï¤¢¡¢Éã¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¡Ù¸À¤¦¤ÆÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶·ã¤·¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
ÊáÎº¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ½ÁÛ³°¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤·Þ¤¨
ÃæÅç¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¶¿Î¤¤Î¿Í¡¹¤Ï¤ß¤Ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·»ä¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤½¤é¤´¤È¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤¦¤ï¤Ù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤«¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤ÏÊÎ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤È¡¢ÁêÅöÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢¡ØÃÑ¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ê¤¢¡£
ÆüÏªÀïÁè¤Ç¥í¥·¥¢·³¤ÎÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤º¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿¿½¡¤ÎÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥³¥¤¤ËÌÌ²ñ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î©ÇÉ¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤âÆüËÜ¤¬¤â¤·¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤éµ¢¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡£Éé¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·³Ââ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÃæÅç¤Ï¡¢Ìò¾ì¤Ç¸ÍÀÒ¤ò²óÉü¤·¡¢Àï»àÇ§Äê¸å¤Î¾¯°Ó¤Ø¤Î¿Êµé¤È·®Ï»Åù¸ù¸Þµé¤Î½ö·®¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¹çã«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î·úÁ°¤«¤é¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤Ïã«¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤ÇÌô¶É¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌôºÞ»Õ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¤ª¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤½¤³¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°å¼Ô¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ÆÌô¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤Þ¤¢¡¢±Ä¶È¤Ç¤¹¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¾¯¤·¾¦Çä¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Àï¸å10Ç¯¤°¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¡¢¹âÅÄ¤Î²ÈÆâ¤Î¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã²°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤Î°áÎÁÉÊ¤Î¼ç¿Í¤ËÂçºå¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤âÇä¤ì¤ä¤È¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÌä²°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²ÈÆâ¤Î¼Â²È¤Ï¿©ÎÁÉÊÅ¹¤¸¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Å¹¤ò·Ñ¤°¿Í¤¬¤ª¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸å¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÅ¹¤â¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¿©ÎÁÉÊÅ¹¤Î¤Û¤¦¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿©ÎÁÉÊÁ´ÈÌ¤«¤é»¨²ß¤Þ¤Ç°·¤¦¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ÖÊáÎº¡×¤ÎÃÑ
¤½¤Î´Ö¡¢ÀêÎÎ·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ³èÆ°¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃæÅç¤ÎÁà½Äµ»Ðï¤òÀË¤·¤à´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¡¢¼«±ÒÂâ¤äÆüËÜ¹Ò¶õ¤«¤é¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁà½Ä¤Ë¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¤Þ¤¿¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢²áµî¤òËº¤ì¤ÆÀ¸¤¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥Þ¥Ã¥³¥¤¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¶õÊì¡ØÈôÎ¶¡Ù¤ÎèßÂåµ×ÃËµ¡´Ø¾¯°Ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¸åÇÚ¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤È³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤¦¤â·è¿´¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀïÆ®µ¡¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¸åÇÚ¤ÎºØÆ£»°Ïº¾¯°Ó¤¬¼«±ÒÂâ¤Î¶µ´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤¤¤ÖÇ®¿´¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ç¤¹¤¬¤Í¡×
ÃæÅç¤Ï¡¢¹âÅÄ»Ô¤ÎÃæ±û»Ô¾ì¤ÎÁÈ¹çÄ¹¡¢Ìò°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢»ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌò¿¦¤«¤é¿È¤ò°ú¤¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤¬·ú¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊÌÉÜ¤Î¼«Âð¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ê¿Æü¤ÏÅ¹¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤È¼«Å¬¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀïÍ§²ñ¤â¡¢¥Þ¥Ã¥³¥¤¥¥ã¥ó¥×¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡ØÂÔÍè²ñ¡Ù¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÊáÎº¤¸¤ã¤«¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÎíÀïÅë¾è°÷²ñ¤Ê¤ó¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤¯µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±Ç¯Ê¼¤Î¸¶ÅÄÍ×¤µ¤ó¤äÁêÎÉÏ»ÃË¤µ¤ó¤Ë¤º¤Ã¤È°ÆÆâ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ï±óÍè¤ÎµÒ¤¸¤ã¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç´¥ÇÕ¤ÎÈ¯À¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡º¤Î¥Ð¥ó¥¶¥¤¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£³§¤µ¤ó¡¢ÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¸ý¤Ë½Ð¤µ¤ó¤«¤é¤ï¤«¤é¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Ê¼Ââ¾å¤¬¤ê¤ÎÁàÎý½Ð¿È¼Ô¤Ïµ¤°Â¤¯ÏÃ¤»¤ë¤·¡¢ÀïÆ®µ¡¤Î¶µ¤¨»Ò¤â¤¤¤Æ»ä¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áà½Ä¤ò¶µ¤¨¤¿³¤Ê¼½Ð¤Î¿Í¤Ç¤â¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤â¸ò¤ï¤µ¤ó¿Í¤â¤ª¤ë¤·¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤âÃÑ¤¸¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ÏÀ¼¤â¤«¤±¤ó¤·¡£¤Þ¤¢¤·¤«¤·¡¢Àï¸åÈ¾À¤µª¤â·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ê¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Ê¡×
ÀïÁè¤Ï°¤¤¡Ä¡Ä¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÀïÁè¤Ï°¤¤
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢ÃæÅç¤Ï¡¢
¡Ö»ä¤Ï³¤·³¤Ç¤Ï¾å´±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³²¼¼·Ïº¤µ¤ó¡¢È¬ÌÚ¾¡Íø¤µ¤ó¡¢ÈÄÃ«ÌÐ¤µ¤ó¡¢ÁêÀ¸¹â½¨¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÎëÌÚÕé¤µ¤ó¤Ë¿ÊÆ£»°Ïº¤µ¤ó¡£¡½¡½¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³¤·³¤Ç·ù¤Ê»×¤¤½Ð¤Ï°ì¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¨¤¨¡¢°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£
»Ò¶¡¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤·¡¢²ÈÆâ¤Ë¤ÏÀèÎ©¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆº§¤·¤¿¤¤¤Þ¤Î²ÈÆâ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤·¡¢¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¤è¡£¿Í¤Ë¤Ï¾Ð¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë³Ú¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÀïÁè¤Ï·ù¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡£ÀïÁè¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤¢¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¤¬¡¢ÀïÁè¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡£ÀïÁè¤Ï°¤¤¡Ä¡Ä¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÀïÁè¤Ï°¤¤¡£ÀïÁè¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡£ÀïÁè¤Ï¤¤¤«¤ó¤Ç¤¹¡×
¤È¡¢¼ó¤ò¿¶¤ê¿¶¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤Î½Å¤ß¤¬¡¢Ç¯ÎØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
´ÝÆóÆü´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÃæÅç¤Ï¡¢
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤¸¤ã¡×
¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ÃæÅç¤Ï¤½¤Î¸å¤âÄ¹Ì¿¤òÊÝ¤Á¡¢»ä¤È¤ÏÇ¯²ì¾õ¤ä»þ¸õ¤Î°§»¢¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡¢
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éÍ¾À¸¤ò¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿À®19Ç¯11·î¡¢¤´²ÈÂ²¤è¤êÃæÅçÀÂµî¤ÈÇ¯²ì¾õ·çÎé¤ÎÍÕ½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£µýÇ¯93¡£
¤¤¤Þ¤â¡¢¡ÖÀïÁè¤Ï°¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿ÃæÅç¤ÎÉ½¾ð¤Ï»ä¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Àïµ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤½¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡ØÀß·×¿ÞÄÌ¤ê¤Ëºî¤Ã¤¿¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¡ÄÂçÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ö1/10Àï´ÏÂçÏÂ¡×À©ºî¥Á¡¼¥à¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¡×¤È¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¡Ö¼¹Ç°¤ÎÀµÂÎ¡×¡Ù
