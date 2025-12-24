¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾®ÀôÈ¬±À¤¬¡ÖÀ¸³¶¤ËÆóÅÙ¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤Îºá¿Í¤Ø¤ÎÎÞ¤Î¿¿Áê
¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¥®¥ê¥·¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¡¿È¬±À¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ãø¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿´¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¡¢ÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¦ÈªÃæ¾Ï¹¨¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡È¾®ÀôÈ¬±ÀÆþÌç¤Î·èÄêÈÇ¡É¡Ø¾®ÀôÈ¬±À ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¸«¤¿¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£¡¡
È¬±À¤¬¶Ã¤¤¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡´±¤¬µã¤¯»Ñ
¡Ø¿´¡Ù½ê¼ý¤Î¡ÖÄä¼Ö¾ì¤Ë¤Æ¡×¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤â¤È¤Å¤¯°õ¾Ýµ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ÇÈ¬±À¤Ï¡¢¡Ö¾Ð¤¤¡×¤ÈÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Öµã¤¯¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ðÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬±À¤¬·§ËÜ¤Î¸Þ¹â¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢ÃÓÅÄ±Ø¡Ê¸½¡¦¾å·§ËÜ±Ø¡Ë¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òµÏ¿¤·¡¢´¶³´¤ò¤Î¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£±Ø¤Ç¤Ï¡¢·º»ö¤Ë¸îÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ù´±»¦¤·¤ÎÈÈ¿Í¤È¡¢°äÂ²¤ÎÌ¤Ë´¿Í¤ÈÍÄ¤¤Â©»Ò¤¬¡¢·²½°¤Î¤Ê¤«¤ÇÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖË·¤ä¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬»ÍÇ¯Á°¤Ë¤ª¤Þ¤¨¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ò»¦¤·¤¿ÃË¤À¡£Ë·¤ä¤Ï¤½¤Î»þ¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë·¤ä¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¡£¤¤¤ÞË·¤ä¤ËË·¤ä¤òÂç»ö¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÃË¤Î»Å¶È¤Ê¤Î¤À¤è¡£¤³¤ÎÃË¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¸æÍ÷¡×¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ·º»ö¤ÏÈÈ¿Í¤Î³Ü¡Ê¤¢¤´¡Ë¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤°¤¤¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¦¤Ê¤À¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î´é¤ò¤·¤ã¤¯¤ê¤¢¤²¡¢´ã¤òÀµÌÌ¤Ø¸þ¤±¤µ¤»¤¿¡£¡¡¡Ö¤è¤¯¸«¤Æ¸æÍ÷¡¢Ë·¤ä¡£¶²¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿É¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏË·¤ä¤ÎÌ³¤á¤À¡£¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¸æÍ÷¡×¡¡¡Ê¡ÖÄä¼Ö¾ì¤Ë¤Æ¡×¡Ø¿´¡½¡½ÆüËÜ¤ÎÆâÌÌÀ¸³è¤¬¤³¤À¤Þ¤¹¤ë°Å¼¨Åª½ôÊÔ¡ÙÊ¿ÀîÍ´¹°Ìõ¡¢²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡¢2024Ç¯¡Ë
¶²ÉÝ¿´¤Ë¤«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤¯ÌÜ¤ò¤ß¤Ò¤é¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÊì¿Æ¤Î¸ª±Û¤·¤Ë¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¡¢¤½¤ì¤«¤éµã¤¤À¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÎÞ¤¬°î¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤Î´é¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Ä¤Å¤±¤¿¡£¼þ¤ê¤ò¼è¤ê¤«¤³¤à¿Í¤Ó¤È¤ÏÂ©¤ò»¦¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÏÈÈ¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬ÏÄ¡Ê¤æ¤¬¡Ë¤à¤Î¤ò¸«¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÈÈ¿Í¤Ï¡¢¸å¤í¼ê¤ËÊáÇû¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤¯¤º¤ª¤ì¤ÆÉ¨¡Ê¤Ò¤¶¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤È¡¢ÃÏ¤Ù¤¿¤Ë´é¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÒñ¡Ê¤¦¤á¡Ë¤¯¤è¤¦¤Ë¶«¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÏÊ¹¤¯¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤º¤Ë¤Ï¤ª¤«¤Ì²ùº¨¤Î¾ð¤Ë¤«¤é¤ì¤¿¶«¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£¡½¡½¡¡¡Ö¸æÌÈ¤Ê¤¢¡ª¡¡¸æÌÈ¤Ê¤¢¡ª¡¡Ë·¤ä¡¢µö¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡¡²¶¤¬¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡½¡½Áþ¤¯¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À¤â¤¦¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡£°¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë°¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Í¤¨¤Û¤É¤Î°¤¤¤³¤È¤òË·¤ä¤Ë¤·¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤¤¤Þ¤Ï¤½¤ÎºáÌÇ¤Ü¤·¤Ë²¶¤Ï»à¤Ë¤Þ¤¹¡£»à¤Ë¤¿¤¤¡¢´î¤ó¤Ç»à¤Ì¡ª¡¡¤À¤«¤é¤Ê¡¢Ë·¤ä¡¢¤É¤¦¤¾´®Ç¦¤·¤Æ¤ª¤¯¤ì¡ª¡½¡½µö¤·¤Æ¤ª¤¯¤ì¡ª¡×¡¡»Ò¶¡¤Ï¤Þ¤ÀÌÛ¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£½äºº¤Ï¤ï¤Ê¤Ê¤¯ºá¿Í¤ò¤Ò¤µ¯¤³¤·¤¿¡£ÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿·²½°¤ÏÆó¿Í¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤ËÆ»¤ò¤¢¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤È¤ÆÍÁ³¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤«¤é¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë¤¹¤¹¤êµã¤¤¬±Ì¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¡¢Æü¤Ë¾Æ¤±¤ÆÀÖÆ¼¿§¡Ê¤·¤ã¤¯¤É¤¦¤¤¤í¡Ë¤Î½äºº¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¡½¡½À¤´Ö¤Î¿Í¤¬¤ª¤è¤½¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¡½¡½¤ª¤½¤é¤¯»ä¤¬À¸³¶¤ËÆóÅÙ¤È¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤¿¡£¡½¡½ÆüËÜ¤Î·Ù»¡´±¤¬ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡ÊÆ±Á°¡Ë
µã¤¯¤Ë¤Ï¡¢À¼¤ò¤¢¤²¤ë¡Ö¥Ê¥¯¡×¤È¡¢ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¡Ö¥Ê¥¯¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÌøÅÄ¹ñÃË
ÆüËÜ¿Í¤Îµã¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â¿¼¤¯ÄÉµæ¤·¤¿¤Î¤âÌøÅÄ¹ñÃË¤À¤Ã¤¿¡£
ÌøÅÄ¤Ï¡ÖÞ¸µã»ËÃÌ¡Ê¤Æ¤¤¤¤å¤¦¤·¤À¤ó¡Ë¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¥Ê¥¯¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ½¸½¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌøÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ê¥¯¡×¤Ë¤ÏÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡Ö¥Ê¥¯¡×¤È¡¢ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¡Ö¥Ê¥¯¡×¤ÎÆó¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÏÊÌ¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ê¥¯¡×¤Ï¤Û¤ó¤é¤¤¤ÏÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¼¤ò¤¢¤²¤ë¡Ö¥Ê¥¯¡×¤Ï¡¢¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Î¡ÖÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¡×¡ÖÈá¤·¤à¡×¡Ö°¥¤ì¤¬¤ë¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÇ¦¤Óµã¤¡×¤Î¡Ö¥Ê¥¯¡×¤È¤ÏÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º®Æ±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
À¼¤ò¤¢¤²¤Æ¡Ö¥Ê¥¯¡×¤³¤È¤òÉÔ¹¬¤ÎÉ½¸½¤À¤È´÷¤ß·ù¤¤¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡Ö¥Ê¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡ÖÞ¸¡×¤ä¡Öµã¡×¤È¤¤¤¦»ú¤ò¤¢¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈùÌ¯¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¡¢ÌøÅÄ¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ëµã¤¤ï¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
´Á¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÞ¸¡×¤Ï¤Û¤ó¤é¤¤¡¢´ã¤Þ¤¿¤ÏÉ¡¤«¤é½Ð¤ë±ÕÂÎ¤ò¤µ¤·¡¢¡Öµã¡×¤ÏÀ¼¤ò¤¢¤²¤º¤Ë¡ÖÞ¸¡×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¸ÅÂå¤ÎÍÑË¡¤äÊý¸À¤ÎÍÑÎã¤«¤é¤ß¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥«¥Ê¥·¡×¡Ö¥«¥Ê¥·¥à¡×¤Ï¡¢¡Ö´¶Æ°¤Î¤â¤Ã¤È¤âÀÚ¤Ê¤ë¾ì¹ç¡×¤òÉ½¤ï¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡ÖÈá¡×¤ä¡Ö°¥¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ¹¬¤Ê»É·ã¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤«¤®¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¥«¥Ê¥·¥ß¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ë¡¢´Á»ú¤Î¡ÖÈá¡×¤ä¡Ö°¥¡×¤Î»ú¤¬¤¢¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØËüÍÕ½¸¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖØÖÓ¡Ê¤É¤¦¤³¤¯¡Ë¡×¤Î¡ÖÓ¡×¤Î»ú¤òÂ¿¤¯»È¤¤¡¢ÌøÅÄ¤Ï¡Öµã¡×¤Î¸íÌõ¤òÀµ¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë°ÕÌ£¤ò´Þ¤ó¤À¡ÖÓ¡×¤Î»ú¤ò¤¢¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤Ù¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ëµã¤¤ï¤±¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤·¡¢¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀË¤·¤à¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÄä¼Ö¾ì¤Ë¤Æ¡×¤ÎÈÈ¿Í¡¢»Ò¤É¤â¡¢½äºº¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤É¤ó¤Ê¡Ö¥Ê¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÌøÅÄ¤Î¹Í»¡¤Ë¤â¤È¤Å¤±¤Ð¡¢»°¿Í¤È¤â¡ÖÓ¤¯¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤·È¬±À¤¬ÌøÅÄ¤Î¡ÖÞ¸µã»ËÃÌ¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¡ÖÄä¼Ö¾ì¤Ë¤Æ¡×¤ÎÎÞ¤ÎÉÁ¤¤«¤¿¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
