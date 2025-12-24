¥Ø¥½½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤¬¡ÖÂçÃÀ²á¤®¤Æ¡×¡¡°úÂà¤«¤é2Ç¯¤Ç·ãÊÑ¡ÄG¥æ¥ËÈþ½÷¤ËÌåÀä¡Ö¥¯¥½²Ä°¦¤¤¡×
ËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤¬µð¿Í¤ÈBLACKPINK¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÃ´Åö
¡¡µð¿Í¤Ï22Æü¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤¬¡¢4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÅÄ¤µ¤ó¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£ÂçÃÀ¤ÊÁõ¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ø¥½¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ä¡¢¶ä¿§¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÊÔ¤ß¥¿¥¤¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿1Ëç¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£²ÚÎï¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿»Ñ¤¬¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢BLACKPINK¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ø±é¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¤Ç¡¢¥°¥Ã¥º¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¤éÈÎÇäÍ½Äê¡£ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2024Ç¯¤Ë°úÂà¤È¥×¥íÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤¬³ÈÂç¡£¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂçÃÀ²á¤®¤Æ¡×¡Ö¤Ï¡©¡¡¥¯¥½²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Þ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Ï¤¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë