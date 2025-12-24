「食堂」に流れる人々の時間と記憶【堀江敏幸『二月のつぎに七月が』を読む】

堀江敏幸さんの『二月のつぎに七月が』が刊行されました。９年ぶりの長編小説となる作品の舞台は、青果市場の関係者や近所の人々が出入りする食堂。そこでの風景から作品の魅力を読み解いていく、文筆家・大塚真祐子さんの書評をお届けします。

手作りの冊子と文庫本

繁華街の只中にある喫茶店で、待ち合わせの相手はビジネスバッグから、おもむろに薄い冊子を取りだしてみせた。ある思想家の文庫から自分にとって重要な部分を切り、綴じ直したというその無二の冊子は、煤けて毛羽だった表紙が手になじみ、めくると赤い傍線や書きこみが、ほどかれた糸のようにいくつも揺らめいて見えた。ペンはもう持ち歩いていない、書きこみはずいぶん前のことで、これはただのお守りみたいなもの、とその人は言った。ほどなくして読みはじめた堀江敏幸の九年ぶりの長編小説『二月のつぎに七月が』で、ゴルフ練習場の隣接する青果市場に面した「いちば食堂」に、おなじ時間におなじ服装で現れる「阿見さん」が、戦地で亡くなった父親が所持していた文庫本を、お守り代わりにとっておけ、と叔父から差しだされる序盤の回想に、現実の景色がいともたやすくむすばれたようで驚いた。

「いちば食堂」は厨房に立つ「笛田さん」と給仕を担う「丕出子(ひでこ）さん」の、二人によってまかなわれている。繁忙時も二人で対応できるよう、半分は料理の盛られた皿を客に選んでもらい、皿の大きさで値段がわかる仕組みなどで工夫をかさねてきた。常連客のひとりである「阿見さん」は、卓でいつも本を読むか書きものをして過ごしている。その超然とした様子から、食堂の二人はひそかに先生と呼んでいたが、サービスとしてはじめたコーヒー券を販売する際、名前を知ることができた。食堂はそこに集う人びとの所作や会話、思索を織りまぜながらゆるやかに移ろう。

「阿見さん」が読む文庫はいつもおなじ表紙であると、「丕出子さん」の目には映っている。物語の読者であるわたしはこの文庫が何であるかを、巻末に収録された引用文献一覧で容易に確認できるが、作中で題名が語られることはない。文庫は全部で八冊あり、内容は翻訳された日記であること、日記の書き手は「阿見さん」と同様に独り身をとおしたらしいことなどを、「阿見さん」自身の述懐でわたしは知るが、「笛田さん」も「丕出子さん」も本の詳細を知ることはない。

隣人のことだって、ほんの一部しか見ていない。目に入れない景色があるからこそ生活は成り立つ。店にくる客は店での顔しか見せない。そうでなかったら通ってくる意味がない。（本書より）

ふだんは喋らない「阿見さん」が、たまさか耳にした帳簿の数字を即座に暗算したことを、驚きとともに想起する「笛田さん」のこの思量は、しか・こその副助詞などを有して思いのほか強くひびく。「笛田さん」の生活者としての矜持が、おそらくここに含まれているのだろうと感じるが、これらもまた「笛田さん」の一側面であり、読者であるわたしも、食堂という場を介していれかわりたちかわり現れる人びとの、思考のひとすじを眺めているにすぎないと、ふいに会得する。小説の中のかれらは、ここに書かれていない時間をどのように過ごしているのかと、読みすすめるほどに想像をめぐらす自分が現れる。

文庫の言葉が記憶をひらくとき

異郷でつづられた遠い過去の記録が母国の言葉になり、それを読んでいたひとの若い日々と、死んでしまったそのひとのあとに残された者たちの時間が、こうして読み書きしているいまの自分の心の奥深くに届いているなんて。（本書より）

父を知るために読みはじめた文庫の言葉が「阿見さん」を触発し、子ども相手に算盤を教えていた母や、大学時代に働いた珠算塾の記憶をひらくとき、この一文に記された複数の時間に、読むわたしの現在もすでに巻きこまれていることを自覚する。現実には見えるはずのない人びとの思考の流れが、小説という枠組みのなかで言葉になぞられ意味になるとき、そこに流れる時間とは人びとの思考のかたちをしている。さまざまなかたちの時間がそれぞれの軌道で行き交い、ねじれ、隣り合い、放射されるその果てないくりかえしを見つめるわたしのいまも、この大部な作品を構築する何らかの部分なのではないか、と考えが及んだとき、先だってのにぎやかな喫茶店の景色が、ふたたび接続された。

あのとき案内された席の隣には、わたしよりもずっと若い二人の女性がいて、それぞれの恋人の強引なふるまいについて、繰り言を言い合っていた。次に来た別の若い女性二人は、なにがしかのカラフルなグッズをテーブルいっぱいに広げ、黙々と整理していた。あとから来た待ち合わせの相手は、窮屈そうに向かいの席に腰かけると、わたしが迷ってたのまなかったエチオピアの珈琲を注文し、冊子を取りだした。これらすべての出来事は時間というはるかな、あてどもない概念にまぎれた一片にすぎないが、この一片の内には、概念からはおそらく見ることのできない時間もまた流れている。小説とはその一片の時間のためにあり、小説も時間のひとつのかたちであると、この本はわたしに示した。

読みながらいつまでも終わりが来ないでほしいと思っていた。【堀江敏幸『二月のつぎに七月が』の魅力】