雑誌や本は「変なメディア」、ブックデザインの裏側――装丁家・川名潤の仕事の論理

わたしたちが本や雑誌を手にするときに、はじめに目にするのはその「デザイン」です。出版物の“顔”を担うデザインの視点から、出版文化の未来を考える不定期連載「「読む」をデザインするひと」が、「群像」80周年企画として2026年1月号よりスタートしました。ライターの宮田文久さんがさまざまなデザインの「現場」を訪れ、普段なかなか聞くことのできない言葉に耳を傾ける企画です。

連載第一回では、「群像」のアート・ディレクターを務める、装丁家の川名潤さんにお話をうかがいました。「群像」2026年1月号より転載しお届けいたします。（転載にあたり一部表記を修正しています。）

本や雑誌の“顔”を担うデザイン

一番近くにあるはずのものが、実は遠い、ということは起こりえる。

私たちが本や雑誌を手に取るとき、最初に目にしているものは、当たり前だが本文ではない。本や雑誌が外界に接するとき、その“顔”を担っているのはデザインだ。

いや、本文を読むときであっても、意味内容をくみ取る前に目に飛び込んでくるイメージのことを、その名も版面という語で私たちは呼んできたのかもしれない。フォントの選択や文字の配置などといったページレイアウトは、読者と文章のあいだにいつだってその身を横たえている。

見るものばかりではない。使用紙の選択は、私たちが手を伸ばして触れる、本や雑誌の表面やページの感触にダイレクトにつながる。ファーストタッチを司っているのは、やはりデザインなのだ。しかし、そうした顔は、レヴィナスではないが、いつだって私たちから遠ざかる。

もちろんブック・デザインの領域はいつも注目の的であるし、それらをめぐってなされる語りの数々は、常に熱を帯びている。ただ、たとえば昨今の出版不況の只中で、デザイナーたちが抱えている悩みや、そこで日々問われている倫理について、私たちはどれほど知っているだろうか。

紙の印刷物に、もしかろうじて何か未来が残されているとしたら（それは現在のような姿ではないかもしれない）、そしてその未来の顔をなおデザインが担っているのだとしたら、デザイナーたちの日々の感覚について尋ねることなしに、私たちは先に歩んでいけないのではないだろうか。

デザイナーとのあいだにある遠さ

恥を忍んで白状すれば、編集の世界の片隅で生きてきた筆者にとっても、デザイナーという人々は、近くて遠い存在であり続けてきた。いつも隣にいて、なんとなくのビジョンや予感の集合体でしかない本や雑誌の原形質に、明確な“かたち”を与えてくれる、比類なき力をもつ人々。しかしいったいその頭のなかではどんな思考がめぐっているのか、わかるようでわからない人々。

その感覚が完全にシンクロしてしまえば、職能がわかれている意味も、そのうえで協働する意義も失われてしまうであろうから、理解できない点があって然るべきだともいえる。だがそれにしても、デザイナーたちと膝をつき合わせて、胸のうちの言葉になりにくい言葉をきちんと共有することを、あまりに疎かにしてきたのではないか。

本誌のデジタル印刷化のプロセスを追った、2025年7月号掲載のルポルタージュ「オフセットからDSRへ 群像DX記」で、筆者は印刷所に対して同じような感覚に陥った。分業が徹底された出版界における自分が拠って立つものへの不明は、忘れた頃に私たちに反省を促す。

本や雑誌の書き手からも、デザイナーは遠いはずだ。たとえば書籍の著者が、編集者を介さずに担当デザイナーとやりとりをすることは普通ありえない。最初に顔合わせや打ち合わせこそ行われ、制作途中でも間接的なコミュニケーションがとられることはあるだろうが、たいがいは刊行の折に編集者がとりもった祝いの席で相対し、いやいやこの度は……とお互い挨拶をするのが関の山、というところだろう。そこには出版文化が築きあげてきたひとつの美徳もあるだろうが、近くて遠いことに変わりはない。

そして何より、読者一人ひとりにとっても、デザイナーは実は遠い存在なのではなかろうか。もちろん繰り返すように、読者が本や雑誌を楽しむとき、最初に触れ合うのはデザインの領域であり、優れたブック・デザインは、絶えず称揚されてきた。デザイナーがトークイベントなどに登壇することも多い。

しかしやはり、おそらくはそうした場でなかなか話しにくいことに、デザイナーとのあいだの遠さは根をおろしている。なかなか声にならないその声を聞き取ることなしに、距離が容易に縮まることはないだろう。

デザインをすることは何かに加担すること

2026年10月に創刊80周年を迎えるという『群像』編集部から、デザインを中心にこれからの出版文化を考えるうえで、まずは川名潤さんに改めて話を聞いてみたい――という打診があったことは、故なきことではない。

川名さんは何よりも、2020年のリニューアル以後の本誌アート・ディレクターであり、2025年5月号以降のデジタル印刷化された『群像』の“かたち”を牽引するひとりである。

そのうえで、たとえば同時代をめぐる思案を決して手放すことなく、川名さんが毎日の仕事に向かっていることもまた、重要だといえるだろう。

『DESIGN AND PEOPLE Issue No.2 他者たちとどう生きるか』（コンセント、2025年）に掲載された、装丁家・長田年伸との対話「何に加担しているか、自覚は持たないといけない」のなかで、当時開幕をひかえていた大阪・関西万博についてどう思うかと編集部から水を向けられた際、「普段仕事で関わりのある人たちが大勢巻き込まれている」という川名さんは、以下のように語る。「問題は我々に自浄作用がないことだよね。オリンピックで起こったことの反省もなく、今度の万博も行われていく。受発注の構造もよく見えないまま、また同じようなことを繰り返していく。自分ももちろん無関係じゃない」

そして、デザインの仕事のひとつの本質を、次のように言葉にしている。

デザインをするってことは、何かに加担することだから。加担した責任がとれないと思うものは断るようにしている。

これは何も、ブック・デザインの世界に限った話ではないだろう。シルビオ・ロルッソ『デザインにできないこと』（牧尾晴喜訳、BNN、2024年）は、グラフィック・デザイン、プロダクト・デザイン、スペキュラティヴ・デザイン、デザイン思考など、デザインの領域が汎用主義的に拡張し続ける状況を「デザイン・パニズム」と名指し、その「カオス」と「幻滅」のなかで右往左往するデザイナーたちの状況を思想的な観点で活写している。ロルッソはいう、「実際に物事を実現するとなれば、デザインとは統合的でも自律的でもなく、秩序でも理性でもなく、妥協すること」だ、と。

相互依存という言い方もできるが、それは自律を超えた制約的で生成的な関係を認めることであり、その本質は受動的である。一方、妥協は能動的で政治的な行為である。「（悪い意味での）妥協」とまでは言わなくとも、調停――つまり、混沌とした現実のなかで奮闘しながら、純粋なビジョンに混ぜ物を加えることを意味している。妥協を意味する「compromission」の語源を少し辿ってみると、「使命（mission）」という言葉が含まれており、そこには主体性や意図といった意味があることがわかる。

デザインの仕事の多くは、発注に基づく。「その本質は受動的」であり、そこには常に「妥協」が伴うのだが、しかしその調停という取り組みの最中に、「主体性や意図」もまた息づくのだという。

受動に基づく主体的な運動。寄せては返すその波の動きが生業をかたちづくるデザインから、本や雑誌のこれまでとこれからを考える――。その最初の一歩として、川名さんへのインタビューに赴いた。

本文を読んだうえでデザインする

渋谷駅周辺の喧騒から離れた、奥渋谷の一角。静かに佇むビルのワンフロアに、川名潤装丁事務所は構えられている。川名さんは2017年に独立して事務所を設立。『群像』のリニューアルに伴いアート・ディレクターに就いたのと同年、2020年に現住所に移転している。

2025年10月7日、晩秋の昼下がり。『群像』編集部の面々と事務所に入ると、壁一面に設置された本棚が目に入る。内装空間の設計施工を手がけるスタジオ・MINORIによるレイアウトと棚である。自身が手がけた出版物がぎっしりと棚に差さっており、約四半世紀にわたるキャリアの一端がうかがえる。現在進行中の仕事だと思しき、書籍の帯の色見本も、そうした本棚の間に留められている。

編集部から事前に共有されていた情報で驚いたのは、川名さんは自身が手がける『群像』のページデザインにかんして、基本的に本文に目を通しているということだった。スケジュールの進行上、もし読むならば早い段階でデザイナーは目を通さねばならないため、読むのは「初校ゲラ」だ。校閲が読むのと並行して、川名さんはデザイナーの立場でゲラを読んでいることになる。

しかしそれにしても、こんなに分厚くなった『群像』の本文を、編集長ならいざ知らず、デザイナーがじっくりと読んでいる？ 事の真偽を川名さんに確かめると、「いや、さすがに連載物にかんしてはページレイアウトを決める初回のみにはなってしまいますが……。他にその月ごとに掲載される作品や批評、エッセイなどはすべて目を通しています」という。

「『群像』にかんしては、作業時間のほとんどが読んでいる時間ですね。実際のレイアウト作業は、1本の原稿につき15分から1時間のあいだぐらい。読みながらいろいろ発想が広がって、デザインを組み上げていくための要素の断片を頭のなかに集めてくるんですけど、本文の最後の一行でそれらが全部覆ることもあるので。やはり私の場合は、最後まで読まないと仕事ができないですね」

その労力は、想像するにあまりある。筆者の少ない経験からいっても、編集者から文章の概要やポイントを聞くことでページレイアウトをはじめるデザイナーは珍しくない。もちろんさまざまな事情はあり、たとえば月刊誌より刊行ペースが激しい隔週誌や週刊誌になれば、本文が届く前にページレイアウトを先行させなければならないため、編集者からの発注および企画のポイントのレクチャーによって、デザイナーは手を動かしはじめざるをえない。

つまりすべてのデザイナーが本文を丹念に読んでいるわけではないし、読む義務もない。むしろつぶさに読まないからこその発想の飛躍も生まれうるかもしれない。

とはいえ、川名さんは「読まないでデザインができるとは、私個人としては考えられないですね」と話す。ここには、ひとりのデザイナーの倫理が宿っているのだ。

ちなみに川名さんが仕上げたページレイアウトや、川名さんのセレクトのもとに発注したイラストレーターの挿絵などにかんして、大きな調整の相談が編集部側から入ったことはわずかな例外を除きほとんどないという。スケジュール上、細かなやりとりをする余裕が残されていないのが実質的な理由であるようだが、これは相当の信頼関係がなければ成り立たない体制だとも思われる。

いずれにしても、川名さんが自分なりの倫理を築きあげてきたからこその、いまの『群像』のデザインになっているようだ。いったいどのようにして、現在の姿勢に至ったのだろうか。ブック・デザインの現在全般にわたって話を広げていくためにも、ここですこし川名さんの歩みについて触れておきたい。

数多くの雑誌の終刊にも立ち会いながら

1976年に生まれた川名さんは、多摩美術大学でグラフィック・デザインを学びながら、クラブミュージック専門誌『GROOVE』でアルバイトをはじめる。卒業後は雑誌『サイゾー』のデザイナーに。その後、2002年にプリグラフィックスに入社、2017年に独立するまで籍を置いた。

「プリグラフィックスは、不思議なところでして。会社としての仕事はないんですよ。時期にもよりますが、アシスタントを含めてデザイナーは六人いて、それぞれが自分の仕事をどこかから引っ張ってくる。誰かが手一杯になったら、横にいる人間がすこし手伝う。ですから、個人事業主の集まりでありながら、お財布はひとつにまとまっている、という会社でした。

私はプリグラフィックスに入社するのと同じタイミングで、大阪にある京阪神エルマガジン社の方とご縁があって、京都に住みつつ仕事をするようになりました。かたちとしては、プリグラフィックスの関西支社のような感じで、エルマガジン社の仕事ばかりやっていたんです。とはいえ、月の大半は鴨川べりに座っておにぎりを食べていたり、京都大学の西部講堂でのライブに通い詰めたりしていましたが……（笑）」

『サイゾー』時代の編集者たちが他所に移ったりフリーになったりするなどして、川名さんに声をかけるようになり、だんだんと仕事が増えていった東京に戻る決断をする。ちょうどその頃、2005年から2008年にかけて携わることになったのが、朝日新聞社（分社後は朝日新聞出版）がかつて刊行していた月刊オピニオン誌『論座』のアート・ディレクションだった。赤木智弘「「丸山眞男」をひっぱたきたい――31歳、フリーター。希望は、戦争。」が同誌2007年1月号に掲載されて話題を呼び、いわゆるゼロ年代論壇も盛り上がった時期だった。

「編集部に私の机をつくって、Macも買うから、ここですべて作業しろ、ということだったんです。月の半分くらいは『論座』編集部で仕事をしていましたね。新聞出身の人たちで構成されている編集部なので、時間軸もちょっとおかしい（笑）。なにせ原稿が届いたら15分後には校閲も通りつつ紙面になっているような、そういう新聞の世界で働いてきた人たちですから。その時間感覚で動いている編集部にバンバン応えていく生活を送って、慌ただしいスピード感にかんしては鍛えてもらいました。

ですから、いま『群像』でデザインするにあたって、じっくり原稿を読んでから一気に仕上げていくということができるのも、この時期に瞬発力が鍛えられたからなんです。そこにかんしては自信があります」

月刊の文芸誌で発揮される、文章ときちんと対峙するデザインの底力が、新聞を発行してきた版元において錬成されたものであるというのは、非常に興味深い。

さて、『論座』に加え、京都時代から手がけていたという『Lmagazine』、そして『マンスリーよしもとPLUS』……。現在も刊行中の『ダ・ヴィンチ』を除いて、川名さんは雑誌の終刊に数多く立ち会ってきた。

『群像』現編集長の戸井武史と川名さんが初めて仕事を一緒にしたのは、2014年に講談社から刊行された森晶麿著『COVERED Ｍ博士の島』でのこと。以来の関係性のもと断続的に仕事を一緒にする日々が流れるなか、2019年に戸井が『群像』編集長就任、川名さんに連絡を入れた。誌面リニューアルは決まっており、アート・ディレクターの人選は未定。川名さんにお願いできるのかどうか……というぐらいの段階で戸井がひとまず挨拶の電話をしたところ、むしろ川名さんのほうから「やらせてもらえるんですか？」と応答。双方の意思が期せずして重なり、現在に至る。

まとめてみれば、今回私たちが本や雑誌の未来について考えるにあたって話を聞こうとした人物は、その終わりを見つめてきたひとりでもある。その“夢の跡”に残されている何かが、これからの糧になるかもしれないと半ば勝手に信じているからこそ、こうして話を聞いているともいえる。

雑誌特有の「できてしまった」という感覚

雑誌とかかわる年月のなか培われていったのは、スピード感のみではない。内外の人間が多く関係する、そして校了日の定められている集団制作物だからこその感覚が、たしかに存在する。それを川名さんは、「雑誌特有の、あの『いいんじゃん？』みたいな諦めライン……といったら言葉は悪いですけど」と笑いながら、『群像』をつくる日々を語る。

「私自身の強烈なひとつのアイデンティティをそこに刻むというよりは、目指している方向性はありつつも、毎号『なんとなくできてしまった』というノリを繰り返している感じがしますね。たまたまこうなった、できちゃった、という号が毎月世に出ていくといいますか」

書き手、イラストレーター、写真家、印刷所のDTP担当者、その他広がりゆく関係者に、編集部……各々が力をこめつつ、その力ゆえに生まれたうねりが波となり、また各人へとフィードバックされていく。雑誌づくりのプロセスにおいて、その波乗りに最も長けた人間のひとりが、デザイナーだということができるかもしれない。「受動」的だからこそ発揮される「主体性」――座して原稿を読み、イラストレーターたちに発注し、その成果になるほどそうきたかとひとり作業部屋で笑みをこぼす、そんな過程のなかでノリを獲得する特異なサーファーのような姿が、そこに浮かび上がってくる。

タイトルをそのままビジュアルにしてはいけない

もう少し具体的に、デザイナーの観点から何に気を配っているのか、注視してみよう。川名さんがインタビュー中に挙げたのは、アメリカの有名なブック・デザイナーであり、村上春樹作品のアメリカ版の装丁などでも知られるチップ・キッドの言葉――本の内容にかたちを与える際に注意すべきバランスを、リンゴの例を用いながら語った教訓だ（「TED2012」でチップ・キッドがプレゼンテーションしている動画「笑い事ではないけど笑える本のデザインの話」がYouTubeで配信されているので、興味のある向きは確認されたい）。

ペンシルベニア州立大学でグラフィック・デザインを学びはじめたチップ・キッドの前で、講師が黒板にリンゴの絵を描き、その下に「APPLE」という文字を書いた。文字を隠しながら、このようにリンゴの絵だけを見せるのは構わない、と講師はいう。逆に絵はなしで、「APPLE」という文字だけを見せてもいい。だが、リンゴの絵と「APPLE」という文字を同時に配置してはいけない……。

川名さんは、「『リンゴ』というタイトルの本や文章があったときに、リンゴのビジュアルを表紙にしてはいけない、ということですね」と言葉を継ぐ。

「なぜなら、読者の体験が『そうか、リンゴなんだ』ということだけで完了してしまうからです。そこに何らかの差異を見出してもらえないと、読者を本や雑誌のなかに誘い込むことはできない。

だからたとえば、『リンゴ』というタイトルだけれども、何も描かれていない赤い表紙にしたり、リンゴかどうかもわからない何かの種や、リンゴを食べた後に濡れた赤い唇などを見せたり、というようにズラしていく。タイトルとビジュアルの間に奥行きが生まれることで、読者が中身を知りたいと思ってくれる“扉”になっていくんです」

川名さんが編集者から文章の要点だけを聞いてデザインしない理由は、ここにもあるという。「今回の原稿のテーマは『リンゴ』なんですよ」という旨の言葉を編集者はよく（そしてときに軽々しく）口にするが、だからといってリンゴをビジュアルで表現してはいけない。そもそもちゃんと原稿を読んでみたら、真のテーマがリンゴでないことすら起こりえる。もちろんそれが編集者の狙いゆえということもあるだろうが、やはり文章そのものを実直に読みながら、テーマとデザインの適したズレ方を模索するしかない、というのが川名さんの姿勢なのだ。

本文デザインの難しさとおもしろさ

では、表紙の装丁に気を配るだけで事は足りるのかといえば、決してそんなことはない。川名さんはブック・デザインについて若い世代に教える機会が度々あるが、そこでも「書籍の装丁をやりたいという人はいるけれど、雑誌のデザインをやりたいという人はほとんどいません」という。さらに問題なのは、単行本の装丁を手がけたいという人であっても、本文の組み方を教わる機会があまりないことだそうだ。

「前提としていってしまえば、編集者の人たちのなかで、新しいデザイナーの発掘に意欲的な人というのはなかなかいないんです。だからブック・デザインをしたい人は自分から、私にはこういうことができます、とアピールして仕事をとってくるしかない。そのときに、本文もきちんと組めるのは武器になるはずなんですね。私としても、これからの世代の一人ひとりがきちんとデザイナーとして生き残っていってほしいですし、生活がちゃんとできる業種であってほしいですから。

ただ、字を組むというのは本当に地味な作業の積み重ねなので、よほど本や雑誌の世界が好きで、能動的に興味・関心を抱いてくれる人でないと、継続していくのは難しいという側面もあります。私からしてみれば、字の組み方で本や雑誌の見え方がガラッと変わるので、面白いと思うんですけどね。カバーがかっこいい、というだけの話じゃなくなってきますから」

川名さんが学んできた本文の組み方には、一定のフォーマットがあるという。書体、級数、行間・字間、一行あたりの字数、行数、何段組にするのか……。長い年月のなかで人々が築きあげてきたフォーマットが存在し、あとはそのバリエーションで対応していく。たとえばこうしたノウハウを物にしていないデザイナーが手がけた雑誌は、従来と同じ雑誌という名前で呼ばれながらおそらく実質的には異なるものであり、よくもわるくも新しい何かなのだということが、川名さんの話を聞いているとだんだんと理解されてくる。「オーセンティックな雑誌のスタイルに合わせるということがまずとても大変なんです、実はたくさんのルールがありますから。仮に実力があって注目されている気鋭のグラフィック・デザイナーが雑誌を手がけたとしても、雑誌を愛読してきたり、その現場で学んできたりした人でない限り、見当違いのものになってしまうということはどうしてもありえるんですよ」

ちなみに川名さんが取材の途中、自身が20代のときに熟読し、ノウハウをインストールしたバイブル的一冊として取り出してくれたのが、府川充男による著書『組版原論 タイポグラフィと活字・写植・DTP』（太田出版、1996年）だった。

著者はかつて雑誌『情況』の表紙や誌面などにかかわってきた印刷史研究者・タイポグラファーである。本書はタイトルからも察せられる通り、写真植字からDTPへの移行期において、活字の時代も含めてその歴史的な背景を詳述しつつ、実践へ横断していく。「判型に対する版面の割合は概ね四十五パーセントから五十五パーセント程度が安定している。四十パーセント以下では安定感が失われ、六十パーセントを越すと読者に圧迫感を与える」「柱、ノンブルと本文版面の間隔は、少なくとも本文の文字の大きさの一・五倍以上とする」「行間のスペースは、通常の本文組版においては最低限二分以上を取るべきである。二分以下の場合は、ルビ付き組版、双行小字（割註、冠称）の場合など種々の問題が派生するし、可読性も相当に落ちざるをえない」など――。川名さんが自身のノウハウのベースは確実にこの本の延長線上にある、と断言するのも納得の、具体的な記述が並ぶ。

そのうえで本書は、組版の解説を行うための例文が驚くほどに刺激的なことに特徴がある。たとえばこのような文章が例示される。

「莫迦」な編輯者や「無智」なデザイナーと仕事をするくらいなら昼寝をしていた方がよい

ドキリとする一文であり、読んでいる自分もまたここで指弾されている編集者のひとりだろうとうなだれもする。著者の筆致は、組版の歴史を引き継ぎ、体現しているという自負に裏打ちされている。高圧的だという非難はあたらないとおそらく考えていることだろう。

閑話休題。この文章は「見出し組版」における「約物の書体変更」をめぐる具体例として掲げられている。約物とは句読点や括弧類などの記号を意味する言葉だ。

よほど関心の強い人間でない限り、自分たちが読む文章においてそうした約物にどれだけデザイン上の心配りがなされているのか、考えることはなかなかないだろう。

しかし府川は、「写植の書体によっては複数種の約物・記号が準備されている。これらを遣い分けることによって、微妙な効果を上げることができる」と書く。先ほどの例文に即していえば、「莫迦」や「無智」の括弧を同一書体のなかの複数の約物のなかから選択し、見出しとしての「微妙な効果」を上げるということを意味する。

そうした工夫は、同じ書体のなかでの遣い分けに留まらない。さらには、ある書体の見出しのなかに別の書体を「混植」させることでの効果を狙うこともあるのだという。

デザインの「伝統芸」の残し方

こうした教えは、川名さんの普段の仕事ぶりにおいて、どのように活かされているのだろうか。

川名さんは、とうに販売が終了したとある外字フォント、すなわち標準的な文字セットに含まれていない文字や記号がセットになったフォントを使い続けているという。『群像』に掲載されている文章においても、タイトルまわりにゴシックの英数字が使われていることがあれば、基本的にこのフォントが使用されているそうだ。

こういったこまごまとした作業において発揮されている技術＝思想は、府川の言葉によれば次のようなものになる。

タイポグラフィとは端的に言って、文章語の内容を「ヴィジュアル」に叙示・表出するために、すでにある出来合いの〈文字〉による文字列を――ゲシュタルト的な錯視の構造を種々に利用しながら――「読みやすく」、かつ「美しく」排列する技術に外ならない。

そうした積極的な操作は、繰り返すように本文から見出しまでまたがっている。実践的なセオリーによって支えられている本や雑誌に現場でかかわりあうことによって、川名さんが吸収してきたような技術の相伝もまた行われてきたのだといえる。ただし、と川名さんは付け加える。

「私はこうした伝統芸が重要だと信じながら、アマチュアリズムも好きな人間。これまでのノウハウを頭ごなしに伝えられるのも煩いのはよくわかるので、難しいところなんですけどね。むしろこういう伝統芸を刷新していきたい、という人もいると思いますし」

そして、本や雑誌をつくってきた人間の多くが、思わず我が身を省みざるをえないような言葉を漏らした。

「それは現場で覚えていくしかない技術なんですけど、でも無暗に『みんなやろうよ』とこのブック・デザインの業界に新世代を誘うわけにもいかない。思わぬかたちで流行してしまった言葉ではないですが、たとえば雑誌は基本的にワークライフバランスを失うことでしか成り立ってこなかった……という側面は正直あると思うんです。

伝統芸を次の時代に残していかなきゃ、と強く感じる一方で、残しちゃいけないんじゃないかと惑う部分も、はっきりいってある。雑誌をめぐる環境には我々の世代が残してきてしまった理不尽というものがたしかにあって、現在の感覚にアップデートした頭で洗い出さなきゃいけない。それができれば雑誌というものはじわっと変わっていくのかもしれないですが、だからといって存在としてどこまでもつのか先行きはわからないし、オーパーツ化していく未来さえあるかもしれない。もちろん、もっとスマートにつくっている雑誌編集部が、既にどこかに誕生しているのかもしれないですが……」

あわせて問題になるのは、「伝統芸」を現代において単に保持すればいいのか、伝えられていったとして、それはいったい何に用いられるのかということだ。本稿の序盤で引用した「デザインをするってことは、何かに加担することだから。加担した責任がとれないと思うものは断るようにしている」という川名さんの言葉が、ここで回帰し、反響する。

自身の倫理に抵触したり、社会に広めるべきではないと判断したりした出版物の依頼は、きちんと断っていると川名さんはいう。しかし逆にいえば、デザインの力は、その出版物が世に羽ばたくのを後押しすることができるということでもある。たいていの人であれば「川名さんは断りそう」だと思う案件であっても、依頼する編集者が現実に存在するということは、川名さんが発揮してきたデザインの力を、デザイナーの意図とは異なるかたちで信じた編集者がいるということでもある。読みとる側の自由もあろうが、「加担」をめぐる倫理が省みられないとき、デザインの力への信頼感覚は似て非なるものとなる。依頼に至るほどに近しいと思ってなお、そこに流れるのは暗き“遠さ”という川なのだ。

川名さんは、デザインという営みは「噓をつける仕事」でもあると、インタビューの終盤に口にした。

「見た目を繕うことで、黒を白にもできる仕事です。自分がやっていることが、危険だとも思っているんですよ。だからこそ、元から危ういものが自分のところにまわってきたときは、引き受けないようにしているんです」

本や雑誌は“変”なメディア

編集部メンバーを交えた会話は熱を帯び、事務所から外へ出たときには既に夜になっていた。

渋谷駅までの道を引き返しながら、ふと脳裏に、先ほどまで話し合われていたトピックが蘇る。本や雑誌というのは現代の環境のなかで見たときに、実は“変”なメディアなのではないか、ということが話題になったのだった。

その話になったのは、ウェブメディアの制作環境について語り合っていた段だった。ウェブ媒体の記事は、結局は受け取り手一人ひとりがもつデヴァイスの性能によってその表示のされ方が異なるため、デザイン上はどうしてもアンコントローラブルな領域が残る。つまり、ハードによってソフトが左右されるのが、ウェブメディアの不可避な性質である。そんな会話に転じたとき、川名さんはふと、こんなことを漏らした。

「紙の本や雑誌は、ハードとソフトを同時につくっているところがありますよね。いや、ソフトによってハードがかたちづくられる、といったほうが正確なのかな。だから、本や雑誌のほうが、わりと稀なメディアなんじゃないでしょうか」

紙の本や雑誌は、たとえば『群像』は、いまここにこうしてあるかたちでしか読むことができない。それは現代を見渡したとき、けっこう“変”なことである。おそらくはその奇妙さを見つめることから、残されているのかどうか定かではない本や雑誌の未来への思考が、再び開始されることだろう。

