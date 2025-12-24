ÂçÁêËÐ¤Î»ëÄ°Î¨¤¬20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ä¡ÄÇòË²»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¹½ÁÛ¡×¤ÎÃæ¿È
ÇòË²»á¤ÎÁêËÐ³¦Î¥Ã¦¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÂ»¼º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
HEROs AWARD 2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²»á¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢12·î15Æü¤ËÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖHEROs¡×¤È¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¾¯Ç¯ÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤¢¤ëÇòË²ÇÕ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÁêËÐ¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ÎÀº¿À¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°é¤à³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÓÅÄ¤á¤°¤ß»á¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤¬¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇòË²»á¤Ïº£Ç¯¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÁêËÐ¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢²¿¤È¤«ËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¶¨²ñ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤·¤âÂ»¼º¤È¤À¤±ÃÇ¤¸¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÇòË²»á¤Î¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ï¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÆâÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÇòË²»á¤Ë¤·¤«À®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁêËÐ¶¨²ñ¤¬ËÜ¾ì½ê¤ä½ä¶È¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤ÎÁêËÐÉáµÚ³èÆ°¤òÃ´¤¤¡¢ÇòË²»á¤¬ÆÈ¼«¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£Æó¤Ä¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±ÁêËÐ¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂçÁêËÐ¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ì¤Íè¤ÎÎÏ»Î¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï
¤µ¤Æ¡¢¤½¤ÎÇòË²»á¤Î³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢AWARD¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ÇòË²ÇÕ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¿·¤¿¤Ë½÷»Ò¤ÎÉô¡Ê¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤«¤éÃæ³ØÀ¸¡Ë¤È¡¢À®¿Í¤ÎÉô¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡¦ÃË½÷¡Ë¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÁêËÐ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤Ë¤ÏÃË½÷Ê¿Åù¤Î»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤È´Ö¸ý¤Ï³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢»ä¤Ë¤Ï¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÇòË²ÇÕ°Ê³°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
ÇòË²»á¤ÏÁêËÐ¶¨²ñÂà¿¦»þ¡¢¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¹½ÁÛ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÁêËÐ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»ºÎÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÇòË²»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÏÃÂê¤Ï¡¢ÇòË²ÇÕ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÇÁêËÐ¤òÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÎÂç¤Ê¸µ²£¹Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢ÁêËÐ¤ÎÉáµÚ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Âç²ñ³«ºÅ°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¼ê¤òÂÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ÂçÁêËÐ¤Ï¸½ºß¡¢¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤Î»ëÄ°Î¨¤¬20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿·Äï»Ò¿ô¤Ï²áµîºÇÄã¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£¾ÍèÅª¤ËÂçÁêËÐ¤ØÆþÌç¤¹¤ëÎÏ»Î¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÁêËÐ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢»ØÆ³¼Ô¤ò°éÀ®¤·¡¢Áð¤Îº¬¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÎÏ»Î¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇòË²»á¤ÎÉÁ¤¯¡ÖÁêËÐ³¦¤Î¾ÍèÁü¡×
²Ì¤¿¤·¤ÆÇòË²»á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ÍèÁü¤òÉÁ¤¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤º¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¹½ÁÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÇòË²»á¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ³«ºÅ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÏÇ¯¤Ë1ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¥µ»¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¤Ï4Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÁêËÐ¤Ï2025Ç¯¤«¤é¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¥¤¦µ¡²ñ¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¶¥µ»ÉáµÚ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢À¤³¦Âç²ñ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç²ñ³«ºÅ¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´À°Ãæ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÇòË²»á¤Î¸ý¤«¤é¡Ö2¡Á3Ç¯¸å¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¶á¤¤¾Íè¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼Â¸½¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Âç²ñ°Ê³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¡¢Á´¹ñÃæ³Ø¹»ÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬2026Ç¯ÅÙ¤ò¤â¤Ã¤ÆÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¡¢µ»½Ñ¤òËá¤¯¾ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¸åÊÔµ»ö¡ØÇòË²»á¤¬¸ì¤ë¡ÖÁêËÐÉáµÚ¡×¤Î¤¿¤á¤Î¶Ã¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÁÅÚÉ¶¤ò¥Þ¥Ã¥È¤Ë¡¢¤Þ¤ï¤·¤ò¥Ù¥ë¥È¤Ë¡©¡ª¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÇòË²»á¤¬¸ì¤ë¡ÖÁêËÐÉáµÚ¡×¤Î¤¿¤á¤Î¶Ã¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÁÅÚÉ¶¤ò¥Þ¥Ã¥È¤Ë¡¢¤Þ¤ï¤·¤ò¥Ù¥ë¥È¤Ë¡©¡ª