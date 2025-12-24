¡È¤Û¤ÜÉ³¥É¥ì¥¹¡É¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥ß¥è¥ó¡¢ÇØÃæÁ´³«¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹°áÁõ¤ÇÂçÃÀÈ©¸«¤»¡ÖÂ©¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÚPHOTO¡Û
i-dle¤Î¥ß¥è¥ó¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥è¥ó¡¢¡È¤Û¤ÜÉ³¡É¥É¥ì¥¹¤ÇÂçÃÀÏª½Ð
¥ß¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥ß¥è¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤ÇÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¥É¥ì¥¹¤«¤é¤Ï¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£
¥·¥Ë¥è¥ó¥Ø¥¢¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ÎÃæ¤ÇÊü¤¿¤ì¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÂ©¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÏÈ¿Â§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢i-dle¤ÏÍèÇ¯2·î21¡¦22Æü¤Ë¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO¥É¡¼¥à¤Ç4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖSyncopation¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡þ¥ß¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯1·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¡¦¥ß¥è¥ó¡£´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×i-dle¡ÊÁ°(G)I-DLE¡Ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯5·î2Æü¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI am¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤ËCUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BLACKPINK¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£