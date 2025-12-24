¡ÖÍýÁÛ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡ª¡×¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ç¤ÎÄ¶ÀäÈþËÆ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡¢34ºÐ½÷Í¥¤ÎÈ©¸«¤»¥Ë¥Ã¥È»Ñ¡ÚPHOTO¡Û
¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â°ìÌöÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿½÷Í¥¥¯¥©¥ó¡¦¥Ê¥é¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥©¥ó¡¦¥Ê¥é¤Î¥¨¥°¥¤¸Ô²¼
¥¯¥©¥ó¡¦¥Ê¥é¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤¤¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤ò°ì¤ÄÅº¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥¯¥©¥ó¡¦¥Ê¥é¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡ÖÍèÇ¯¤âÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÄ¹¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤É¥·¥ç¡¼¥È¤â¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡þ¥¯¥©¥ó¡¦¥Ê¥é ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯3·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¯¥©¥ó¡¦¥¢¥æ¥ó¡£2012Ç¯¤ËHELLOVENUS¡Ê¥Ï¥í¡¼¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ù¤Ç±éµ»³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¡Á»ä¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡Á¡Ù¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ëÈ½»öÍÍ¡Ù¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥×¥ê¥º¥Ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç½õ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2020Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î½éÎøÁê¼ê¤ò±é¤¸¡¢¡ÈÇä¤ì¤Ã»Ò¡É½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£