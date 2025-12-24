²ÐÀ±¶¨²ñ¤ÎÁÏÀß¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ø²ÐÀ±¥ê¥Ã¥Á²½·×²è¡Ù¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÍ¢½Ð¤Ç¸«¹þ¤á¤ëËÄÂç¤Ê¼ýÆþ¤È¤Ï
¡Ö²ÐÀ±¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë½ñÀÒ¤Î¶â»úÅã¡×¡½¡½¥ß¥Á¥ª¡¦¥«¥¯Àä»¿¡ª
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿²ÐÀ±°Ü½»¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¡¢¿ÍÎà¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡£²ÐÀ±°Ü½»¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤Ä¡×¤ÎÌäÂê¤À¡£±§Ãè³«È¯¤Ë³Æ¹ñ¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÃæ¡¢ÏÇÀ±´ÖÎ¹¹Ô¤ÏÃ¯¤â¤¬¼ê¤ÎÆÏ¤¯¸½¼Â¤È¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NASA¤ä±§Ãèµ¯¶È²È¤¿¤Á¤«¤éºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë±§Ãè¹©³Ø¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÐÀ±¶¨²ñ¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¦¥º¥Ö¥ê¥óÇî»Î¤¬ÌÀ¤«¤¹¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ø²Ê³ØÅª¤«¤Ä¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢¿ò¹â¤«¤Ä¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²ÐÀ±°Ü½»·×²è¡Ù¤è¤ê¡¢È´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È
2022Ç¯¤Î´ÑÀï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ï1640²¯¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï6000²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÐÀ±¤Ç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£½ÅÎÏ¤¬ÃÏµå¤Î3Ê¬¤Î1¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ï3ÇÜ¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢²ÐÀ±¤ÎÄã½ÅÎÏ´Ä¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯ºî¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ÐÀ±¤Î¶¥µ»¾ì¤òÃÏµå¤Î³¤È´¥¼¥í¥á¡¼¥È¥ëÃÏÅÀ¤Îµ¤°µ¤ËÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤ÏÏÓ¤ËÍã¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤ÆÄ»¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢J¡¦K¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¾®Àâ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¯¥£¥Ç¥£¥Ã¥Á¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»É·ãÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Û¤«¤Î´ÑÀï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¿¥í¥Ã¥É¸¤¤¾¤ê¥ì¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÃÏµå¤ËÃæ·Ñ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂçÀª¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÁêÅö¤ÊÍø±×¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÏµå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¼Ô¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢²ÐÀ±¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¼ýÆþ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£
Êª»ñ¤ÎÍ¢½Ð
²ÐÀ±¥³¥í¥Ë¡¼¤¬È¯Å¸¤¹¤ì¤Ð¡¢Êª»ñ¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¤è¤ë¸½¶â¼ýÆþ¤â¸«¹þ¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÇÀ±³°»Ô¾ì¤ÏÃÏµå¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¢½ÐÉÊ¤ÏÉ¬Á³Åª¤ËÃÏµå¸þ¤±¤È¤Ê¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î·î¤ä¡¢¾®ÏÇÀ±¡¢ÂÀÍÛ·Ï³°¤Ê¤É¡¢ÃÏµå°Ê³°¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤º¤ÏÃÏµå¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥É¥é¥¤¼ÁÎÌ¤Ï100¥È¥ó¡¢¿ä¿ÊºÞ¤ÎºÇÂçÅëºÜÎÌ¤Ï1000¥È¥ó¤À¡£¥é¥×¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÈæ¿äÎÏ¤¬370ÉÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇÓµ¤Â®ÅÙ¤Ï3626¥á¡¼¥È¥ëËèÉÃ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²ÐÀ±¤òÈô¤ÓÎ©¤ÁÃÏµå¤ËÄ¾ÀÜÌá¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂ®ÅÙÊÑ²½¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ç¥ë¥¿V¤Ï¡¢6500¥á¡¼¥È¥ëËèÉÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¿ôÃÍ¤ò¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÊýÄø¼°¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¼ÁÎÌÈæ¤Ïexp(6500/3626)¡á6¤È¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢100¥È¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤¬100¥È¥ó¤Î²ßÊª¤ò±¿¤Ö¾ì¹ç¡¢1000¥È¥ó¤Î¿ä¿ÊºÞ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡Ê¥¦¥§¥Ã¥È½ÅÎÌ¤Ï¥É¥é¥¤½ÅÎÌ¤È¿ä¿ÊºÞ¤Î¹ç·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢1200/200¡á6¤È¤Ê¤ë¡Ë¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¼ÂºÝ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÐÀ±¤Ç¥á¥¿¥ó¤È»ÀÁÇ¤Î¿ä¿ÊºÞ1¥¥í¥°¥é¥à¤òÀ½Â¤¤·±Õ²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ìó10¥¥í¥ï¥Ã¥È»þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê1000¥È¥ó¡Ê100Ëü¥¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Î¿ä¿ÊºÞ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢1000Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥È»þ¤ÎÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£²ÐÀ±¤Ç¤ÎÈ¯ÅÅ¥³¥¹¥È¤¬1¥¥í¥ï¥Ã¥È»þÅö¤¿¤ê0.2¥É¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¿¶Ñ¥³¥¹¥È¤Î2ÇÜ¡Ë¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢²ÐÀ±É½ÌÌ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÇ³ÎÁ¤òÊäµë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÈ¯ÅÅ¥³¥¹¥È¤Ï200Ëü¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²Á³Ê¤¬2000Ëü¥É¥ë¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¶âÍø·×»»¤Ç¤Ï¡¢Æ±µ¡¤ò½êÍ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇ¯´Ö100Ëü¥É¥ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²ÐÀ±¤«¤éÃÏµå¤Ø²ßÊªÍÑ¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤òÁ÷¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ÈÇ³ÎÁÈñ¤Ï¡¢¹ç·×¤Ç300Ëü¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¾èÁÈ°÷¤ÈÃÏ¾å»Ù±ç¥Á¡¼¥à¤ÎµëÍ¿¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¡¢½¤Íý¤È°Ý»ý´ÉÍýÈñÍÑ¡¢±§ÃèÁ¥´ðÃÏ¤Î³ÊÇ¼¸Ë¤ÎÄÂ¼ÚÎÁ¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢±§Ãè¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤â¤¤¤¯¤é¤«Íø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°Ê¾å¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢²ÐÀ±¤«¤éÃÏµå¤Ø¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç²ßÊªÍ¢Á÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÁ´¶ÈÌ³¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò¡¢1000Ëü¥É¥ë¤È¤·¤è¤¦¡Ê¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤òÃÏµå¤«¤é²ÐÀ±¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¥³¥¹¥È¤Ï¡¢²ÐÀ±¤Ø¸þ¤«¤¦¾èµÒ¤Î±¿ÄÂ¤È²ßÊªÈñÍÑ¤ÇÂ¤ê¤ë¡£¤â¤·°Ü½»¼Ô¤¿¤Á¤¬Ãæ¸Å¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤«¤é500Ëü¥É¥ë¤ÇÃæ¸Å¥í¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢²ÐÀ±ÅþÃå»þ¤Ë¤½¤ì¤ò2000Ëü¥É¥ë¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ÎÎ¹¤ÇÂ¿¾¯¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ë¡£100¥È¥ó¤Ç³ä¤ë¤È¡¢1¥È¥óÅö¤¿¤ê10Ëü¥É¥ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê1¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê100¥É¥ë¤Î±¿Á÷Èñ¤È¤Ê¤ë¡£²ÐÀ±¤«¤éÃÏµå¤ØÁ÷¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï½Å¿åÁÇ¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²ÐÀ±¤Î¿å¤Ë¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë½Å¿åÁÇ¤ÎÌó5ÇÜ¤Î½Å¿åÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃÏµå¤Î166ppm¤ËÂÐ¤·¡¢²ÐÀ±¤Ï833ppm¡Ë¡£²ÐÀ±¤Î¿Í¸ý10Ëü¿Í¤ÎÅÔ»Ô¹ñ²È¤Ç¤Ï¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100¥È¥ó¤Î¿å¤òÅÅµ¤Ê¬²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿å¤Ë¤Ï11.1¥È¥ó¤Î¿åÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é18.5¥¥í¥°¥é¥à¤Î½Å¿åÁÇ¤òÃê½Ð¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÅµ¤Ê¬²ò¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÎÏ¤Ï¡¢1ÆüÅö¤¿¤êÌó480¥á¥¬¥ï¥Ã¥È»þ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á20¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î½Å¿åÁÇ¤ÎÎÌ¤Ï¡¢³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò40¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¸úÎ¨¤ÇÅÅµ¤¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤È²¾Äê¤¹¤ì¤Ð¡¢30¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¤ÎÈ¯ÅÅ¤Ë½½Ê¬¤ÊÎÌ¤À¤í¤¦¡£
30¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¸ý3000Ëü¿Í¤Î½£¤Ç¸½ºß½»ÂðÍÑ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤Î²ÐÀ±¥³¥í¥Ë¡¼¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëÎÌ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÍ¾¾êÊ¬¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Åú¤¨¤Ï´ÊÃ±¤À¡½¡½Í¢½Ð¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¡£
½Å¿åÁÇ¤Ï¸½ºß¡¢1¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤êÌó4000¥É¥ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ÐÀ±¤«¤éÃÏµå¤Ø¤Î²ßÊªÍ¢Á÷¤òÂÅÅö¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡¢1¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê100¥É¥ë¤È¤¤¤¦´ð½àÃÍ¤Î40ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£¤â¤·2Ç¯È¾¤´¤È¤Î¹ç¡Ê¤´¤¦¡Ë¤Î¼þ´ü¤Ë±§ÃèÁ¥1ÀÉÊ¬¤Î½Å¿åÁÇ¤òÍ¢Á÷¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê110¥¥í¥°¥é¥à¤Î½Å¿åÁÇ¤òÀ¸»º¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤ÎÅÔ»Ô¤ÎÀ¸Ì¿°Ý»ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÎÌ¤ÎÌó6ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¡£ÌäÂê¤Ê¤¤¡£¶âÁ¬¤¬¤«¤é¤à¤Î¤Ç¡¢Ä®¤ÏÍ¢½Ð»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë´î¤ó¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£½Ð²Ù¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë4²¯¥É¥ë¤Î¼ý±×¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢ÃÏµå¤Î1²¯8000Ëü¿ÍÊ¬¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡£
1¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê100¥É¥ë°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÊª¼Á¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£É½¤Ë¤½¤ÎÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¤ë¡£
É½¤Ç¼¨¤·¤¿Êª¼Á¤Ï¡¢²ÐÀ±¤ÇÂçÎÌ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²ÐÀ±¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ë½½Ê¬¤ÊÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¡£²ÐÀ±¤ÎÃÏ¼Á¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ¸»¤¬¤È¤¯¤ËËÉÙ¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃÏ¼Á¤Ë¤¿¤È¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢²áµî5000Ç¯¤Î´Ö¤Ë¶â¤ä¶ä¤òÀºÎÏÅª¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¿ÃÏµå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢²ÐÀ±¤Ë¤ÏºÎ·¡¶È¼Ô¤äÃµ¹Û¼Ô¤¬¤Þ¤ÀÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ®¶âÂ°¤¬ÃÏÉ½¤ä´äÈ©¤ËÌÀ¤é¤«¤ËÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·È¯¸«¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÍ¢Á÷¥³¥¹¥È¤ò½½Ê¬¤ËÀµÅö²½¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿²ÐÀ±¶¨²ñ²ñÄ¹¤¬ÉÁ¤¯¡¢²ÐÀ±°Ü½»¤Î¶ñÂÎÅª¥×¥é¥ó