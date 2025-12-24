¡ÚÆÃÊÌÊÔ¡ÛNHK¡Ö¥Æ¥ì¥Ó±Ñ¸ì²ñÏÃ¡×¤ÎÅÄºêÀ¶Ãé»á¤¬¸«¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¡±Ñ¸ì¤È¤Î½Ð¹ç¤¤
NHK¡Ö¥Æ¥ì¥Ó±Ñ¸ì²ñÏÃ¡×¤Î¹Ö»Õ¤ä¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÉ´Ëü¿Í¤Î±Ñ¸ì¡×¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤¿ÅÄºêÀ¶Ãé»á=ËÜ¿ÍÄó¶¡
º£ÆÃ½¸¤ÎºÇ¸å¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤Î²¸»Õ¤Ç¡¢NHK¡Ö¥Æ¥ì¥Ó±Ñ¸ì²ñÏÃ¡×¹Ö»Õ¤ÎÁðÊ¬¤±¤Ç¤¢¤ëÅÄºêÀ¶Ãé»á¡Ê95¡Ë¤Ë¡¢ÇÔÀïÄ¾¸å¤Î±Ñ¸ì¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤«¤é¡Ö¸Å¤ÎÉ¤¥¢¥á¥ê¥«¡×¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Îº£¤äÆüËÜ¿Í¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ë¡¢¡ÖÅÄºê±Ñ²ñÏÃ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿ÅÄºêÀ¶Ãé»á¤¬¤¤¤ë¡£1961Ç¯¤«¤é16Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆNHK¡Ö¥Æ¥ì¥Ó±Ñ¸ì²ñÏÃ¡×¤Î¹Ö»Õ¤òÃ´¤¤¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÉ´Ëü¿Í¤Î±Ñ¸ì¡×¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤¿¡£²£ÉÍ¹ñÂç¶µ¼ø¤äÅìµþ½ã¿´½÷»ÒÂç¡Ê¸½¡¦Åìµþ½ã¿´Âç¡Ë¤Î³ØÄ¹¤ò·Ð¤Æ95ºÐ¤Îº£¡¢¡Ö¸Å¤ÎÉ¤¥¢¥á¥ê¥«¡×¤ò»×¤¤¡¢¸½¾õ¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¡£
Åìµþ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÄºê»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÅ¨¹ñ¤È¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¶õ½±·ÙÊó¡¢B29¤ÎÇú²»¡¢²Ð¤Î³¤¨¬¨¬Î¾¿Æ¤ÈÆ¨¤²ÏÇ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÇÔÀï»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÁþ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤à¤·¤í¡Ö¤³¤ÎÈá»´¤òÀ¸¤ó¤ÀÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Ë¤ï¤Ó¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£
½é¤á¤Æ¸«¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÊâ¾¥¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÊÃó·³¤ÎÊ¼»Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÇØ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥°¥Ã¥É¡¦¥¤¡¼¥Ö¥Ë¥ó¥°¡×¤òÎý½¬¤·¤Æ½ÐÄ¾¤·¡¢¤³¤ì¤¬±Ñ¸ì½¬ÆÀ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¾¡¼Ô¤ÏË½¹Ô¤·Î¬Ã¥¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅÄºê»á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤¿¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯µ¤¤µ¤¯¤ÊÀÄÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
1956Ç¯¡¢¥Õ¥ë¥Ö¥é¥¤¥È¾©³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¡£µ¢¹ñ¸å¤Ë¶µ°÷¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢NHKÈÖÁÈ¤Î¹Ö»Õ¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯¥¢¥á¥ê¥«¤ò¼èºà¤·¤Æ²ó¤ê¡¢Ë¬¤Í¤¿Àè¤ÏÁ´50½£¤ËµÚ¤Ö¡£¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ½»»¤Ï½áÂô¡¢¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤¿¤ê·ÝÇ½¿Í¤ò¾·¤¤¤¿¤ê¤ÈÅÄºê»á¤Ï¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¡£¼ã¤¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï³¤³°ÊØ¤Îµ¡Ãæ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç±é·à¤ò¸¦½¤¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÌø¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Çµï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó±Ñ¸ì¤â¾å¡¹¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬ºÇ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï1950Ç¯Âå¤«¤é1960Ç¯Âå¤À¤Ã¤¿¡¢¤ÈÅÄºê»á¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤È¤·¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£À¸³è¤ÏË¤«¤Ç°ÂÄê¤·¡¢¤¤¤ï¤ÐÊª¼ÁÊ¸ÌÀ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ÆÈÁ±Åª¤À¤Ã¤¿¤ê¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈÌäÂê¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ì¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢³°¤Ë³«¤«¤ì¡¢°ÜÌ±¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÈþÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È²û¤«¤·¤à¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ò¡Ö¾¦Å¹¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¸µ¤ËÌá¤ë¤Ë¤ÏËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Í×¤ë¤À¤í¤¦¨¬¨¬¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀ¸³¶¤Î»Õ¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¿ÅÄºê»á¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì°Å±À¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¿´Ãæ¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤«¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¼ø¶È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡ÖÉÔ¾Ó¤Î¶µ¤¨»Ò¡×¤Î»ä¤Ï¿ä¤·ÎÌ¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ÏÀï¸å¤Î80Ç¯¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¤«¡£ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¿ÊÊâ¤ÎÃû¤·¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¼¡Âè¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£º£Ç¯¤ÎEPI¡Ê±Ñ¸ìÇ½ÎÏ»Ø¿ô¡Ë¤Ç¤ÏÀ¤³¦96°Ì¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥â¥ó¥´¥ë¤è¤ê¤â²¼°Ì¤Ë¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤È¤Ï¸À¸ìÂÎ·Ï¤¬°ã¤¦¡¢¤½¤â¤½¤âÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç±Ñ¸ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¹Ô¤¤¢¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤Ä¤¤Î¤è¤¦¤Ê±Ñ¸ì¶µ°é¹ÔÀ¯¤ò²þ³×¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢À®²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÄºê»á¤ÏÍ«¤¦¡£¤³¤ÎÆÃ½¸¤Î¤Û¤«¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éÅÄºêÀ¶Ãé»á¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1930Ç¯¡¡ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì
1943Ç¯¡¡ÅìµþÉÜÎ©¹Ò¶õ¹©¶È³Ø¹»¹Ò¶õµ¡²ÊÆþ³Ø
1948Ç¯¡¡Åìµþ¹âÅù»ÕÈÏ³Ø¹»±Ñ¸ì²ÊÆþ³Ø
1952Ç¯¡¡Æ±¹»¤òÂ´¶È¡¡°ñ¾ë¸©Î©¸Å²ÏÂè°ì¹âÅù³Ø¹»¤Ë½¢¿¦
1955Ç¯¡¡Åìµþ¶µ°éÂç³ØÉÕÂ°Ãæ³Ø¤ËÅ¾Ç¤
1956Ç¯¡¡ÊÆ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤ËÎ±³Ø
1957Ç¯¡¡µ¢¹ñ¤·¤ÆÆ±Ãæ³Ø¤ËÉü¿¦
1961Ç¯¡¡NHK¥Æ¥ì¥Ó±Ñ²ñÏÃ¹Ö»Õ¤ò·óÇ¤¡Ê1977Ç¯¤Þ¤Ç¡Ë
1966Ç¯¡¡²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¶µ°é³ØÉô±Ñ¸ì²Ê¤ËÅ¾Ç¤
1996Ç¯¡¡Æ±Âç³Ø¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ë
2000Ç¯¡¡Åìµþ½ã¿´½÷»ÒÂç³Ø¡Ê¸½¡¦Åìµþ½ã¿´Âç³Ø¡Ë³ØÄ¹¤Ë½¢Ç¤
2008Ç¯¡¡Æ±Âç³ØÄ¹¤òÂàÇ¤