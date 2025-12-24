¡ÖÀ¯¼£¥Ù¥¿¡×¤Ê½ÐÈÇ¶È³¦¿Í¤Ë³å¡Ä¡ªµÄ°÷·Ð¸³¼Ô¤Î½ñÅ¹¼ç¤¬¶µ¤¨¤ëÃÏÊýµÄ²ñ¡¦¹ÔÀ¯¤Î¹¶Î¬Ë¡
½ÐÈÇ¶È³¦¤Ï¡Ö¥í¥Ó¥¤¥ó¥°²¼¼ê¡×¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Î¹ñºö½ñÅ¹¿¶¶½¤Îµ¡±¿¤ò¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¡¢Í½»»²½¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷·Ð¸³¤â³è¤«¤·¤ÆÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤Ç¿Þ½ñ´ÛÇ¼ËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÀÁ´ê¡×¤ÎµÄ²ñ¤Ç¤ÎºÎÂò¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿´à¾¾Æ²½ñÅ¹ÁÏ¶È¼Ô¤Î»³º¬¶âÂ¤»á¤Ø¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½»»·èÄê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥í¥Ó¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¿Þ½ñ´Û¤ËËÜ¤òÇä¤ë¤È¡ÖÀÖ»ú¡×¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¿Þ½ñ´Û¤Ë¡ÖÄê²Á¡×¤ÇËÜ¤òÇã¤ï¤»¤¿¡ÖÅÁÀâ¤Î½ñÅ¹¼ç¡×¤ÎÀ¨¤¹¤®¤ë¼êÏÓ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ÀÁ´ê½ñ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¯¤ì¤ë¾Ò²ðµÄ°÷¤ÎÁª¤ÓÊý¤È²ñÇÉ¤Ø¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤«¤±Êý
ÃÏÊýµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ±´Ö¤Î¿Í¤ä»ö¶È¼Ô¤¬¡ÖÀÁ´ê¡×¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÀÁ´ê½ñ¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¯¤ì¤ë1Ì¾°Ê¾å¤Î¡Ö¾Ò²ðµÄ°÷¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¤¿¤ó¤ËÀÁ´ê¤òµÄ²ñ¤Ë¡Ö½Ð¤¹¡×¤À¤±¤Ê¤é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊµÄ°÷¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢µÄ²ñ¤Î²áÈ¾¿ô¤Î·èµÄ¤ò·Ð¤Æ¡ÖºÎÂò¡×¤µ¤ì¤ë¡á¹ÔÀ¯¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¼óÄ¹¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ëÍ×µá¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾Ò²ðµÄ°÷¤Î¸õÊä¤ÎÌÜÀ±¤ò¤É¤¦ÉÕ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ä¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎµÄ°÷¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÄ°÷¤ÎÌ¾Êí¤ä¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤ÊµÄ°÷¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤Ç¤â¤¤¤¤¡£ÏÃ¤ò¤·¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¡ØËÜ¤ä¿Þ½ñ´Û¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡û¡ûÅÞ¤Î¤¢¤ÎµÄ°÷¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ê´à¾¾Æ²½ñÅ¹ÁÏ¶È¼Ô¡¦»³º¬¶âÂ¤»á¡Ë
»³º¬»á¤Ï»ÔµÄ²ñµÄ°÷»þÂå¤Ë¤Ï»ÔÀ¯¤ò¤¤Ó¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë»ÔÌ±²ñÇÉ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀÁ´ê½ñ¤Ç¤Ï¾Ò²ðµÄ°÷¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÇÌÀÀÐ»ÔµÄ²ñ ¼«Í³Ì±¼çÅÞÌÀÀÐ¤Î´´»öÄ¹¤Ç¤¢¤ëÀé½»·¼²ð»á¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¸øÌÀÅÞ¡¦ÇßÅÄ¹¨¼ù»á¡¢ÌÀÀÐ¤«¤¬¤ä¤¥Í¥Ã¥È¡¦»û°æµÈ¹»á¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¡¦ÄÔËÜÃ£Ìé»á¡¢ÂÐÏÃ¤Î²ñ¤¢¤«¤·¡¦ÃæÀ¾Îé¹Ä»á¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë²ñ¡¦²Èº¬Ã«ÆØ»Ò»á¤È¡¢³Æ²ñÇÉ¤ÎµÄ°÷¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÁ´ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¼¸Ë¸©Âè9¶èÁª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤¢¤ëÀ¾Â¼¹¯Ì¤µ¤ó¤ÎÈë½ñ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢»Ô¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤Ë°ìÊóÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ñÅ¹¿¶¶½¤Ï¹ñ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï½ñÅ¹µÄÏ¢¡Ê³¹¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¼é¤ëµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¤«¤é¤Í¡£
ÃÏÊýµÄ²ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤â¡Ø½ñÅ¹¤¬¶ì¤·¤¤¡Ù¤³¤È¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â´±¸øÄ£¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ø¤ÎËÜ¤ÎÇ¼ÉÊ¤ÇÃÍ°ú¤¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Æþ»¥¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Õ¤Ä¤¦¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØËÜ¤ÏÄê²Á¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¾Ò²ðµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡ØºÎÂò¤Ç»¿À®¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¯¤è¤ê¤Ï¡¢¡ØÀ¯ÉÜ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤â¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ÈÀè¤ËÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ë»ñÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤äÅÞ¡¢µÄ°÷¤ÎÀ¯ºö¤ÈÍí¤á¤ÆÁÊ¤¨¤ë
ÌÀÀÐ»ÔµÄ²ñ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎµÄ°÷¤òÂ¤¹¤È²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Þ¤º¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¤¢¤È¸øÌÀÅÞ¤Ê¤É¤ÎµÄ°÷¤È¤âÀÜ¿¨¤·¤¿¡£
¡ÖÆü½ñÏ¢¡Ê½ñÅ¹ÁÈ¹ç¤ÎÁ´¹ñÃÄÂÎ¡Ë¤ò¸«¤Æ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÁÈ¹ç³èÆ°¤ò¤à¤«¤·¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¶¦»ºÅÞ»Ù»ý¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀÁ´ê¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¶¦»ºÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤À¤±¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤±¤Éº£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¹ñÀ¯¥ì¥Ù¥ë¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬²»Æ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ø¤ä¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤ÃÏÊýµÄ²ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ëµÄ²ñ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤â¸©¤ä»Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¤Î¤³¤È¤ÏÊ¸²½¡¢¶µ°é¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ°Ê³°¤Ë¤â²ñÇÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡×
µÄ°÷¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÁ´ê½ñ¤Î¡ÖÍýÍ³¡×¤Î¹àÌÜ¤Ëµ¤¹¤è¤¦¤Ê
¡¦ÀÁ´êÆâÍÆ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¡Ö¸½¾õ¡×¡Êµç¾õ¡Ë¤È¤½¤Î¡Ö¸¶°ø¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÂÐºö¡×¡Ê¡á¹ÔÀ¯¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¡Ë
¡¦¹ñºö¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È
¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤äÅÞ¡¢µÄ°÷¤ÎÀ¯ºö¤ÈÍí¤á¤ÆÁÊ¤¨¤ë¡£
¡ÖÌÀÀÐ»Ô¤Ï¡Ø¤¢¤«¤·ËÜ¤Î¤Þ¤Á¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤À¤ì¤Ç¤â¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤ÐËÜ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Á¡Ù¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎËÜ²°¤â¹ÔÀ¯¡¢³Ø¹»¤ä¿Þ½ñ´Û¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤à¤«¤·¤ÏÁÈ¹ç²ÃÌÁ½ñÅ¹¤¬»ÔÆâ¤ËÆó½½¿ô¸®¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬º£¤Ï5¸®¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Ë¥¤¥ª¥ó¤Î¤Ê¤«¤ËÌ¤Íè²°½ñÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¤â¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤µ¤¨¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØËÜ¤Î¤Þ¤Á¡Ù¤ÇËÜ²°¤À¤±¤¬µã¤¤¤Æ¶ì¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¡×¡Ê»³º¬»á¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËÜ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿À¯ºö¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢Ê¸¶µÀ¯ºö¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¡¢¡Ö¶µ°é¤äÊ¸²½¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¤é¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤äÀ¯¼£²È¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤·¤é¼«¼£ÂÎ¤Î¸½¾õ¤ä²ÝÂê¤È½ñÅ¹¤ò´ØÏ¢¤Å¤±¤Æ¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
»¿Æ±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤ÀÁ´ê½ñ¤ÎÉ½¸½¤È¤Ï¡©
ÀÁ´ê½ñ¤Ï¤ª¤ª¤è¤½
¡¦¼ñ»Ý¤ò´ÊÃ±¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÖÀÁ´ê¤ÎÍ×»Ý¡×
¡¦¶ñÂÎÅª¤Ê¤ª´ê¤¤¤´¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¡ÖÀÁ´ê¹àÌÜ¡×¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÀÁ´ê»ö¹à¡×¡Ë
¡¦¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡ÖÍýÍ³¡×
¡¦ÊäÂ»ñÎÁ¤È¤Ê¤ëÅºÉÕ½ñÎà¡Ê¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ½ðÌ¾¤Ê¤É¡Ë
¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¡Ö´±¸øÄ£Åù¤ËÆþ»¥¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÃÍ°ú¤²Ä¡×¤È¤¤¤¦¾òÊ¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¤É¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸¶Â§Äê²ÁÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ËºÆÈÎ·ÀÌó½ñ¤¬²þÄû¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤ÈÆü½ñÏ¢¤¬ÁÈ¹ç²ÃÌÁ½ñÅ¹¸þ¤±¤Ë¡Ö¹ÔÀ¯¤Ë¤ÏÍ×Ë¾½ñ¤ò¡¢µÄ²ñ¤Ë¤ÏÀÁ´ê½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤È¤È¤â¤ËÁ÷¤Ã¤¿Í×Ë¾½ñ¡¦ÀÁ´ê½ñ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤È¡¢»³º¬»á¤¬ºîÀ®¤·¤¿¼ÂºÝ¤ÎÀÁ´ê½ñ¤òÆÉ¤ßÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÀÁ´ê¹àÌÜ¤ÎÊ¸ÌÌ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡ÖÀÁ´ê½ñ¤ÎÊ¸ÌÌ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤¯
¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢ÆÉ¤ó¤ÀµÄ°÷¤â¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¡©¡Ù¤Èº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆü½ñÏ¢°Æ¤ÎÊ¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡Ø¿Þ½ñÁõÈ÷Èñ¤¬½ñÅ¹¤Ë²á¾ê¤ÊÈñÍÑÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤È¡Ø¤À¤«¤é²¿¡©¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éËÍ¤é¤ÎÀÁ´ê½ñ¤Ç¤Ï¡Ø¿Þ½ñÁõÈ÷¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢ÊÌÍ½»»²½¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËµÄ°÷¤¬ÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¤Ë¤¹¤ë
°ú¤Ã¤«¤«¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ºÎÂò¤Î¤È¤¤ËµÄ°÷¤Ï»¿Æ±¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÁ´ê½ñ¤òÆÉ¤ó¤ÀµÄ°÷¤Ë¡ØÉ¬¤º¤³¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤È¡Ø¤½¤ì¤Ê¤é¾è¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¤â¡¢¡È¸¶Â§Åª¤Ë¡É¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï»¿À®¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÇÄê¤òÈò¤±¤ë¸À¤¤Êý¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£º£²ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ØÍ¥Àè¡Ù¡Ø´ðËÜ¡Ù¡Ø¹ÍÎ¸¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÁ´ê¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢É½¸½¤¬¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤é»¿À®¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ÈµÄ°÷¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡ËÀÁ´ê¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë
¹àÌÜ¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡Ø¤³¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ù¤ÈµÄ°÷¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Í¾ÃÏ¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê»³º¬»á¡Ë
µÄ°÷¤ÈÍý»ö¼Ô¡ÊÌò½ê¡Ë¤¬µÄÏÀ¤¹¤ë¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨
Äó½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÁ´ê¤Ï¡¢µÄ²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¡Ö¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¡ÊÁíÌ³¡¢Ê¸¶µ¸üÀ¸¡¢·úÀß¤Ê¤É¡Ë¡×¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµÄ°÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ìò½ê¤ÎÃ´ÅöÉô½ð¤ÎÉôÄ¹¤ä²ÝÄ¹¡ÊÍý»ö¼Ô¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ
¡¦¸½¾õ¤ÎÀâÌÀ¡§µÄ°÷¤¬ÀÁ´êÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸½¾õ¤ò¿Ò¤Í¡¢Íý»ö¼Ô¤¬Åú¤¨¤ë
¡¦¼Â¸½²ÄÇ½À¤Î³ÎÇ§¡§µÄ°÷¤¬ÀÁ´êÆâÍÆ¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤«¿Ò¤Í¡¢Íý»ö¼Ô¤¬¹ÔÀ¯Â¦¤Î¸«²ò¤òÅúÊÛ¤¹¤ë
¡¦¼Áµ¿¡§Íý»ö¼Ô¤ÎÅú¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤é¤ËµÄ°÷¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤¿¤¢¤È¡¢µÄ²ñ¤ÇºÎÂò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÀÁ´ê¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬½ÐÀÊ¡¦ÀâÌÀ¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎÀÁ´ê¤Ç¤Ï»³º¬»á¤¬¼«¤éÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·´ðËÜÅª¤Ë¤ÏµÄ°÷¤È¹ÔÀ¯¤ÇµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÁ´ê¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ¡¢°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤êÀÁ´ê½ñ¤Î¾Ò²ðµÄ°÷¤¬Ìò½ê¤ÎÃ´Åö²Ý¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¦¤ë¼Áµ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢ÀÁ´ê¼Ô¼«¿È¤¬²¾¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾Ò²ðµÄ°÷¤¬ÀÁ´êºÎÂò¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¸À¡¢¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇØ·Ê¤È¤Ê¤ë»ñÎÁ¤òºîÀ®¡¦ÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¡ÊÁÛÄêÌäÅú½¸¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
¡Öº£²ó¤ÏÀÁ´ê½ñ¤ËÅºÉÕ¤·¤¿»ñÎÁ¤È¤·¤Æ
¡¦Á´¹ñ½ñÅ¹¿·Ê¹¡ÊÆü½ñÏ¢¤Îµ¡´Ø»æ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·Ê¹¤Î´ØÏ¢µ»ö
¡¦·Ð»º¾Ê¤Î½ñÅ¹¿¶¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Î¡Ø´Ø·¸¼Ô¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿½ñÅ¹³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Î²ÝÂê¡Ê°Æ¡Ë¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Î¿Þ½ñ´ÛÇ¼ËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë³ºÅö¹àÌÜ
¤Ê¤É¹ç·×10Ëç¤ò°õºþ¤·¡¢Á´µÄ°÷¤ËÇÛÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»³º¬»á¡Ë
ÀÁ´ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ½ðÌ¾¤ò½¸¤á¤ÆÅº¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï2025Ç¯5·î¤ÎºÆÈÎ·ÀÌó½ñ²þÄû¤ò¼õ¤±¤Æ9·îµÄ²ñ¤Ç¤ÎºÎÂò¤ò¤á¤¶¤·¤ÆµÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½ðÌ¾¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¹ÔÀ¯¤Ø¤ÎÍ×Ë¾
»ÔµÄ²ñ¤Ç¡ÖºÎÂò¡×¤µ¤ì¤¿ÀÁ´ê¤Ï¡¢µÄ²ñ¤ÎÁí°Õ¤È¤·¤Æ»ÔÄ¹¤ª¤è¤Ó»ÔÄ¹Éô¶É¡ÊÌò½ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Û¤Ü»ÔÄ¹Ä¾³í¤ÎÁÈ¿¥¡Ë¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£
É¬¤ºÍ½»»²½¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÁ´ê¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀÁ´ê¡×¤ÏµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¹ÔÀ¯³Æ½ê¡ÊÃ´Åö²Ý¡¢ºâÀ¯²Ý¡¢¼óÄ¹¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÍ×Ë¾¡×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´Ø·¸¤¹¤ë»ö¶È¼ÔÅù¤Ëº¬²ó¤·¤ä¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÌò½ê¤ÎÃ´Åö²Ý¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Ï»öÁ°¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ò¤ä¤á¤¿¿Í´Ö¤¬Ìò½ê¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¥¤¥ä¤¬¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÁ´ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¡Ø»ä¤É¤â¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸þ¤³¤¦¤«¤é¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¡Ê»³º¬»á¡Ë
Ã´Åö²Ý¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤ÆºâÀ¯²Ý¤È¤ä¤ê¤¢¤¤¡¢¼óÄ¹ººÄê¡¢µÄ²ñ¤Ç¤ÎµÄ·è¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍ½»»°Æ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¥µ¥¤¥É¤Ë¡ÖÍ×Ë¾¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤¬µÄ²ñ¤ÇÀÁ´ê¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¿²¼ª¤Ë¿å¤Ç¤¢¤ë¡£Í½»»°Æ¤¬º¹¤·Ìá¤µ¤ì¤Æ¸¡Æ¤¤äÄ´À°¤¬ÆóÅÙ¼ê´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¤·¤½¤ì¤³¤½¤¬µÄ²ñ¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏÊý¼«¼£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆó¸µÂåÉ½À©¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤³¤ËÊ¸¶ç¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÈÝÄê¤À¡£
ÀÁ´ê¸¢¤Ï¹ñÌ±¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£·ûË¡Âè16¾ò¤Ë
²¿¿Í¤â¡¢Â»³²¤ÎµßºÑ¡¢¸øÌ³°÷¤ÎÈíÌÈ¡¢Ë¡Î§¡¢Ì¿ÎáËô¤Ïµ¬Â§¤ÎÀ©Äê¡¢ÇÑ»ßËô¤Ï²þÀµ¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¹à¤Ë´Ø¤·¡¢Ê¿²º¤ËÀÁ´ê¤¹¤ë¸¢Íø¤òÍ¤·¡¢²¿¿Í¤â¡¢¤«¤«¤ëÀÁ´ê¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ëº¹ÊÌÂÔ¶ø¤â¼õ¤±¤Ê¤¤¡£
¤È¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ä»ö¶È¼Ô¤¬ÀÁ´ê¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÔÀ¯¤¬ÊóÉü¡¦·ù¤¬¤é¤»Åª¤ÊÉÔÍø±×¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¸øÌ³°÷¤¬¥°¥Á¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¼«Á³¤Ê´¶¾ð¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¤ª¸ß¤¤¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¤·¤³¤ê¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌÏÀ¤Ç¸À¤¨¤ÐÃ´Åö²Ý¤ËÀÁ´ê¤ÎÁ°¤ËÍ×Ë¾¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ä¡¢¡ÖµÄ²ñ¤ËÀÁ´ê¤ò½Ð¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µÄ²ñ¤Ø¤Î¥í¥Ó¥¤¥ó¥°¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÀÁ´ê¤ÎÁ°¤ä¸å¤Ëº¬²ó¤·¤äÇ°²¡¤·Åª¤Ë¼óÄ¹¤Ë¤âÍ×Ë¾¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¡£
¡Öº£¤ÎÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤Î´ÝÃ«Áï»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é15Ç¯¤¯¤é¤¤¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÊÙ¶¯²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÀÁ´ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ØµÄ²ñ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤Ò¤È¤È¤ª¤ê¤Î¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ»ñÎÁ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³º¬»á¡Ë
µÄ²ñ¤È¹ÔÀ¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÔÄ¹¤È»ÔÄ¹Éô¶É¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÀÁ´ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡¢ÂÐÏÃ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëºÝ¡¢Ìò½ê¤ÏÅöÁ³¡¢Á°Îã¤Ë±è¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤à¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¼óÄ¹¤ËÁ°ÄóÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Ä¾ÀÜÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÀÁ´ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¤Î±¿¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ÀÁ´ê¤¹¤ë¤«¡¿¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ä¤ë¤«¡¿¸ÄÊÌ¤Ë¤ä¤ë¤«¡¡ËÜ²°¤Î¤¢¤¤¤À¤Î¤¹¤ê¤¢¤ï¤»
¤À¤¤¤Ö»þ·×¤Î¿Ë¤ò´¬¤Ìá¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÀÁ´ê¤ÎÌ¾µÁ¤ò¤Ò¤È¤ê¡¢°ì»ö¶È¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÁÈ¹çÁ´°÷¤Ç¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÃ¯¤òÀÁ´ê¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£
ÌÀÀÐ»Ô¤Ø¤Îº£²ó¤ÎÀÁ´ê¤Ç¤ÏÊ¼¸Ë¸©½ñÅ¹¾¦¶ÈÁÈ¹çÂè4»ÙÉô¡ÊÌÀÀÐ¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÀÀÐ»Ô¤Î¿Þ½ñÇ¼ÆþÁÈ¹ç5½ñÅ¹¤Î¤¦¤Á¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ÌÀÀÐÅ¹¤ò½ü¤¯4½ñÅ¹¤ÎÏ¢Ì¾¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¿Þ½ñ´ÛÇ¼ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ²°¡¢¤³¤ì¤«¤éÇ¼Æþ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½ñÅ¹¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤â¡¢
¡¦ÀÁ´ê¤ò¤¹¤ë¤«¡¿¤·¤Ê¤¤¤«
¡¦¤¹¤ë¤Ê¤éÃ¯¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤«
¡¦Ï¢Ì¾¤Ç¤¹¤ë¤«¡¢ÊÌ¡¹¤ËÀÁ´ê¤ò¤¹¤ë¤«
¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Î»×ÏÇ¤Ï°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÁ´êÆâÍÆ¤Ë¤·¤Æ¤âÌÀÀÐ»Ô¤Ç¤Ï¡ÖÃÏ¸µ»ñËÜ¤Î½ñÅ¹¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤Ë¤è¤é¤º¡¢Äê²Á¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò´ðËÜ¤Ë¡×¡ÖÁõÈ÷ÈñÍÑ¤ÏÊÌÍ½»»²½¤ò¡×¤Î3¤Ä¤À¤¬¡¢ËÜ²°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤É¤ì¤«¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤é¾è¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¼¸Ë¸©¤Ç¤ÏÊ¼¸Ë¸©¡¢ÌÀÀÐ»Ô¡¢É±Ï©»Ô¡¢¿À¸Í»Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÁ´ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢½ñÅ¹ÁÈ¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤¤¤Þ¿Þ½ñ´Û¤ËÇ¼Æþ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Æþ»¥¤À¤È¤«Çû¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤Î½ñÅ¹¤ä¶È¼Ô¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´í×ü¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÀÁ´ê¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿½ñÅ¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´à¾¾Æ²½ñÅ¹¤ÎÇä¾å¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¡Ê¡ÖÅ¹Çä¡×¡Ë¤È¡¢Å¹³°¤Î¿Þ½ñ´Û¤ä¶µ²Ê½ñÈÎÇä¡¢·ºÌ³½ê¤Ê¤É¤Ø¤Î¡Ö³°¾¦¡×¤ÎÈæÎ¨¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ï7¡§3ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏµÕÅ¾¤·¤Æ3¡§7¤Ë¶á¤¤¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ä®¤ÎËÜ²°¤Î·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³°¾¦¤ÎÈæ½Å¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤Ï¿Þ½ñ´ÛÇ¼ËÜ¤Ç¤ÎÇä¾å¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¤½¤¦¤·¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÎÇä¾å¤ò¡ÖÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ËÜ²°¤È¡¢¡Ö³Í¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×ËÜ²°¤Ç¤Ï²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌÀÀÐ»Ô¤Î¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¤ä³Ø¹»¿Þ½ñ´Û¤Ø¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÇ¼Æþ¶È¼Ô¤ÏTRC¡Ê¿Þ½ñ´ÛÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡Ý¡Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âTRC¤¬»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û±¿±Ä¤Î»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎËÜ¤ÎÄ´Ã£¤Ï»ÅÆþ¤«¤éÁõÈ÷¡¢¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¤Ø¤ÎÇ¼Æþ¤Þ¤Ç´ðËÜÅª¤ËTRC¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¿Þ½ñ´Û¤Ø¤ÏÃÏ¸µ¤Î³ØÍ§½ñË¼¤¬ÁõÈ÷ºÑ¤ß¤ÎËÜ¤ò³Æ³Ø¹»¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¡¢ÀÁµá½ñ¤òºî¤Ã¤Æ»Ô¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤½¤ì¤À¤±¡£¤¿¤À¡Ø¤¦¤Á¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÎËÜ¤ÏÃÏ¸µ¤ÎËÜ²°¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÎºÛ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ËÃÏ¸µ¤Î¿Þ½ñÇ¼ÆþÁÈ¹ç¤¬TRC¤ËÌ¾µÁ¤òÂß¤·¤Æ¡¢ÄÌÄ¢¤È¥Ï¥ó¥³¤Þ¤ÇÍÂ¤±¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡Ê»³º¬»á¡Ë
ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ÎÉÕ¤¯ÉôÊ¬¤Ç¶¦Æ®¤¹¤ë
ÌÀÀÐ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¼è°ú¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ê¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀÛÃø¡ØÄ®¤ÎËÜ²°¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¤¿¤«¡Ù¤Î¿Þ½ñ´Û¤ÈTRC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¾Ï¤ò»²¾È¡Ë¡£
¡Ö¤À¤«¤éº£²ó¤ÎÀÁ´ê¤Ç½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ø¿Þ½ñÎàÄ´Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»ñËÜ¤Î½ñÅ¹¤òÍ¥Àè¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝÌäÂê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎËÜ²°¤À¤±¤Ç¤Ï¿Þ½ñ´Û¤¬¤Û¤·¤¤ËÜ¤ò¤¹¤°¤Ë¤ÏÁ´ÉôÍÑ°Õ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ²°¤ÎÂ¦¤â·ú¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Î¥à¥ê¤À¤«¤éÀÁ´ê¤·¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤äÇä¾å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¢¤È²¿Ç¯Å¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ËÜ²°¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤±¤ÉËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ¯´ó¤ê¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢²¼¤ÎÀ¤Âå¤ÎËÜ²°¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¢¤¿¤é¤·¤¯»Ï¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÃÏ¸µ¤Î¿Þ½ñ´Û¤È¤Î¼è°ú¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁõÈ÷¤Ï¿Þ½ñ´Û¤ÇËÜ¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é»ÔÌ±¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¥¹¥¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òËÜ²°¤ËÉéÃ´¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏËÜ¤òÄê²Á¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ìò½ê¤À¤±³ä°ú¤ÇÇã¤¦¤Î¤òÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ø¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ²°¤È¹ÔÀ¯¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÉÔÊ¿Åù¾òÌó¤òÄ¹Ç¯·ë¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë²þÀµ¤ò¤Í¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¡¢¼¡¤Î¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê»³º¬»á¡Ë
»³º¬»á¤ÏÀÁ´ê¤ÎÁ°¤ËTRC¤Î¶áµ¦»Ù¼Ò¤Ë¤â½Ð¸þ¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÃÏ¸µ»ñËÜ¤Î½ñÅ¹¤òÍ¥Àè¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÁ´ê¤Ë¡¢Åìµþ¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëTRC¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¤â¸µ¡¹¤ÏÊ¼¸Ë¤Î½ñÅ¹¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÏTRC¤ÈÆ±¤¸DNP(ÂçÆüËÜ°õºþ¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î»±²¼¤À¤«¤é¡¢ÌÀÀÐ»Ô¤Î¿Þ½ñÇ¼ÆþÁÈ¹ç¤Î°ì°÷¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬ÀÁ´ê½ñ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤±¤É¡ØÄê²ÁÈÎÇä¡Ù¤È¡ØÁõÈ÷ÈñÍÑÊÌÅÓÀÁµá¡Ù¤ÏTRC¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£TRC¤À¤Ã¤ÆËÜ¤ÎÈÎÇä¤ÈÁõÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤ÏÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£MARC¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÌÜÏ¿¡Ë¤ÎÈÎÇä¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¹õ»ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¤½¤Á¤é¤Ç³Æ¼«¼£ÂÎ¤ËÍ×Ë¾½ñ¤äÀÁ´ê½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£TRC¤¬¤Û¤«¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÄê²ÁÈÎÇä¤äÁõÈ÷ÈñÊÌÅÓÀÁµá¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤é¡¢½ñÅ¹ÁÈ¹ç¤ÎÂ¦¤â¡Ø¤¢¤½¤³¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈµÄ²ñ¤ä¹ÔÀ¯¤Ë¸À¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶¦Æ®¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡Ê»³º¬»á¡Ë
¥í¥Ó¥¤¥ó¥°¤ÎÌÜÅª¤Ï½ñÅ¹´Ö¤Î¡Ö°Õ»×Åý°ì¡×¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾ò·ï²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¡¢Í½»»¤Î¡Ö¼Â¸½¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤éÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆ°¤¤Ä¤Ä¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ÎÉÕ¤¯ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¶ñ¸½²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶¦Æ®¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¤í¤¦¡£
½ñÅ¹¶È³¦¡¢½ÐÈÇ»º¶È¤ÏµÄ²ñ¤ò»È¤ª¤¦¡¢µÄ°÷·Ð¸³¼Ô¤òÁý¤ä¤½¤¦
¿Þ½ñ´ÛÇ¼ËÜ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÍ½»»¤Î¤Ê¤«¤ÇËÜ¤¬´Ø¤ï¤ëÎÎ°è¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆÉ½ñ¿ä¿Ê·×²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£Í×Ë¾¡¢ÀÁ´ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½»»²½¤òµá¤á¤¿¤Û¤¦¤¬½ñÅ¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤À¯ºö¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤³¤Îµ»ö¡¢»³º¬»á¤ÎÃÎ¸«¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¹¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖËÜ²°¤«¤éµÄ°÷¡¦µÄ²ñ¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¤«¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤ÆÀ¯ºö¤Ë³è¤«¤¹µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ëÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½ÐÈÇ¶È³¦½Ð¿È¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤¬¤â¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ë¸Â¤é¤º»Ò°é¤Æ¡¢Ê¸¶µÀ¯ºö¤òÃæ¿´¤ËÃÏ°è¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡¢¶È³¦¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³º¬»á¡Ë
¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¢ª¡ÖSNS¶Ø»ß¡×¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°²óµ¢¡×¤Ê¤Éµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÆüËÜ¤Î¡ÖÆÉ½ñ²È¡×¤Û¤Éµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡ÖÌµ¼«³Ð¤Êº¹ÊÌ¡×¤ÎÀµÂÎ¡Û
¡ã¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ä¿Þ½ñ´Û¤ËËÜ¤òÇä¤ë¤È¡ÖÀÖ»ú¡×¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¿Þ½ñ´Û¤Ë¡ÖÄê²Á¡×¤ÇËÜ¤òÇã¤ï¤»¤¿¡ÖÅÁÀâ¤Î½ñÅ¹¼ç¡×¤ÎÀ¨¤¹¤®¤ë¼êÏÓ