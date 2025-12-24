¼Â¼Á6Ëü±ßÂæ¤Î²£³«¤·¿¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¡Önubia Fold¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ»î¤¹¡ª¼ÂÍÑÀÈ´·²¤Ç¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¡Ú¥ì¥Ó¥å¡Ý¡Û
|¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¼Â¼Á6Ëü±ßÂæ¤Î²£³«¤·¿¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¡Önubia Fold¡×¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
¹âÀÇ½¤Ç¤è¤êÂç²èÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Î2ËçÊ¬¤òÀÞ¤ê¾ö¤á¤ë²£³«¤·¿¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«¤¯¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¡¼ï¤Ç¤Ï²Á³ÊÂÓ¤¬20Ëü±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÖµÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â2Ç¯´Ö¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤¬10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¹â²Á¤Ê¤Î¤ÇÆþ¼ê¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÏ©¤Ï¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤äÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Î¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¼è°·Å¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°Web¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢²Á³Ê¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤Ï°ì³ç178,560±ß¡Ê1¡Á24²ó¡§2,820±ß¡¿·î¡¢25¡Á48²ó¡§3,720±ß¡¿·î¡Ë¤È¡¢²£³«¤·¿¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾µ¡¼ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ10Ëü±ß¶á¤¯°Â¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤ÉÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤ÏY!mobile¤Ë¿·µ¬·ÀÌó¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¼Ò¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë¤Ç¡Ö¥·¥ó¥×¥ë3¡×¤ÎM¤Þ¤¿¤ÏL¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢21,600±ß¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢Y!mobile¤ÎÊÖµÑ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÊA¡Ë¡×¡Ê48²óÊ§¤¤¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢2Ç¯¸å¤ËÊÖµÑ¤¹¤ë¤È»Ä¤ê¤Î25¡Á48²óÌÜ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤¬67,680±ß¤È°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸½ºß¤Ï¡Ønubia FoldÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¡Ê https://zte-nubia-new-cpn.jp/ ¡Ë¤È¤·¤Æ»öÁ°¤Ë¥¬¥Á¥ã¤ò°ú¤¤¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¸å¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤È¡ÖPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÇºÇÂç45,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¤Þ¤¿ÃêÁª¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Önubia Pad SE¡×¤ò50¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë´ë²è¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇSamsung Electronics¤Î²£³«¤·¿¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy Z Fold6¡×¡ÊNTT¥É¥³¥âÈÇ¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯7·î¤Ë2Ç¯ÍøÍÑ¤ÇÊÖµÑÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢¼¡´üµ¡¼ï¤È¤·¤Æº£Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·µ¡¼ï¤Î¡ÖGalaxy Z Fold7¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢nubia Fold¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¼ÂºÝ¤Ënubia Fold¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Galaxy Z Fold6¤ÎÂØ¤ï¤ê¤Ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
nubia Fold¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
nubia Fold¤ÏÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Î¥«¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ21¡§9¤ÎÌó6.5¥¤¥ó¥ÁSuper HD+¡Ê1172¡ß2748¥É¥Ã¥È¡ËOLED¡ÊÍµ¡EL¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊÌó460ppi¡Ë¡¢³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÀµÊý·Á¤Ë¶á¤¤Ìó8.0¥¤¥ó¥ÁQXGA+¡Ê2220¡ß2480¥É¥Ã¥È¡ËLTPS OLED¡ÊÍµ¡EL¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊÌó414ppi¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡£
¸½ºßÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëGalaxy Z Fold6¤Ï¥«¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Ìó6.3¥¤¥ó¥Á¡¢¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Ìó7.7¥¤¥ó¥Á¤Î¤¿¤á¡¢nubia Fold¤ÎÊý¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Âç·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿nubia Fold¤â¥«¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤â¤ËºÇÂç120Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤È³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥ê¥¢¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
nubia Fold¤Î¥«¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£¾åÉôÃæ±û¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤¬ÇÛÃÖ
nubia Fold¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£±¦¾å¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤¬ÇÛÃÖ
nubia Fold¤ÈGalaxy Z Fold6¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Èæ³Ó
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤¬Ìó73¡ß160¡ß11.1mm¤Ç¡¢Galaxy Z Fold7¤ÎÌó8.9mm¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Galaxy Z Fold6¤ÎÌó12.1mm¤è¤êÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤¬Ìó144¡ß160¡ß5.4mm¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó249g¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯1¿§¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÜÂÎ¤ÏIPX4¤ÎÀ¸³èËÉ¿å¤ÈIP5X¤ÎËÉ¿Ð¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
nubia Fold¤ÈGalaxy Z Fold6¤Î¸ü¤µÈæ³Ó
SoC¤ÏÁ°½ÒÄÌ¤ê¤ËSnapdragon 8 Elite Mobile Platform¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤Ï12GB¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï256GB¤Ç¡¢microSD¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏÈóÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥¢¥×¥ê¡ÖAnTuTu Benchmark¡×¤Ç¤ÏÁí¹ç¥¹¥³¥¢300Ëü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁ°À¤Âå¤ÎSoC¤È¤Ê¤ëQualcommÀ½¡ÖSnapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿Galaxy Z Fold6¤Î180Ëü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂæ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¹âÆÀÅÀ¤Ç¹âÀÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
nubia Fold¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾ðÊó¡£OS¤ÏAndroid 15¥Ù¡¼¥¹¤ÎMyOS 15¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
AnTuTu Benchmark¤Ï300Ëü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂæ
¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î3´ã¹½À®¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ï¥«¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Â¦¤ª¤è¤Ó¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Â¦¤È¤â¤ËÌó2000Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë´éÇ§¾Úµ¡Ç½¤ÈÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤È¤·¤Æ¤ÏÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡ÊPDAF¡Ë¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊOIS¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡ÊPDAF¡Ë¡¿Ä¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º
¡¦Ìó500Ëü²èÁÇCMOS¡¿¥Þ¥¯¥í¥ì¥ó¥º
nubia Fold¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥ê¥¢¥«¥á¥éÉôÊ¬
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÂçÍÆÎÌ6560mAh¤Ç¡¢55W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Y!mobile¤Ç¤ÏÏ¢Â³ÂÔ¼õ»þ´Ö¤Ï5G¤ÇÌó405»þ´Ö¡¢4G¤ÎFDD-LTEÊý¼°¤ÇÌó472»þ´Ö¡¢AXGPÊý¼°¤Ç494»þ´Ö¡¢Ï¢Â³ÄÌÏÃ»þ´Ö¤Ï5G SA¡ÊVoNR¡Ë¤ÇÌó1966Ê¬¡¢4G LTE¡ÊVoLTE¡Ë¤ÇÌó2460Ê¬¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏÌó70Ê¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âAIµ¡Ç½¡ÊAIÄÌÏÃ¥¢¥·¥¹¥È¡¢ÄÌÏÃËÝÌõ¡¢AIÆ±»þÄÌÌõ¤Ê¤É¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞÂ®½¼ÅÅ¤ÎÍÍ»Ò
nubia Fold¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Galaxy Z Fold6¤è¤ê¤â²÷Å¬¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÈ¯¿§¤âÎÉ¤¯¡¢ÉÁ¼ÌÂ®ÅÙ¤âÂ®¤¯¡¢¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï²èÌÌÊ¬³äµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤ËË¾±ó¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Í£°ì¤Î¼åÅÀ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹³Ñ¥«¥á¥é¤¬5000Ëü²èÁÇ¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤â²òÁüÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¤Î·çÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹´üÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÉôÊ¬¤ÎÎô²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Galaxy Z Fold¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2Ç¯ÄøÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤ÇÎô²½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Înubia Fold¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤É¤¦¤«¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Î²£³«¤·¿¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¤¬¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
|µ¡¼ïÌ¾
|nubia Fold¡Ê¥Ì¥Ó¥¢¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¡Ë
|¥µ¥¤¥º¡Î¹â¤µ¡ßÉý¡ß¸ü¤µ¡¿Ð¡Ï
|¥ª¡¼¥×¥ó»þ¡§Ìó160¡ß144¡ß5.1mm
¥¯¥í¡¼¥º»þ¡§Ìó160¡ß73¡ß11.1mm¡ÊºÇ¸üÉô17.4mm¡Ë
|¼ÁÎÌ¡Îg¡Ï¡ÊÅÅÃÓ´Þ¤à¡Ë
|Ìó246g
|ËÜÂÎ¥«¥é¡¼
|Black
|¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
|Ìó8.0¥¤¥ó¥ÁÍµ¡EL
2480¡ß2200¥É¥Ã¥È
|¥«¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
|Ìó6.5¥¤¥ó¥ÁÍµ¡EL
2748¡ß1172¥É¥Ã¥È
|SoC
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite mobile platform
|ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë
|12GB
|ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸
|256GB
|³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡ÊºÇÂçÂÐ±þÍÆÎÌ¡Ë
|¡¼
|¥¢¥¦¥È¥ê¥¢¥«¥á¥é
|Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡Ë¡ÜÌó5000Ëü²èÁÇCMOS¡ÊÄ¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡Ë¡ÜÌó500Ëü²èÁÇCMOS¡Ê¥Þ¥¯¥í¥ì¥ó¥º¡Ë
|¥«¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é
|Ìó2000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡Ë
|¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é
|Ìó2000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡Ë
|¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ
|6560mAh¡ÊÆâÂ¢ÅÅÃÓ¡Ë
|Ï¢Â³ÂÔ¼õ»þ´Ö¡ÊFDD-LTE¡¿AXGP¡Ë
|Ìó472»þ´Ö¡¿Ìó494»þ´Ö
|Ï¢Â³ÄÌÏÃ»þ´Ö¡ÊVoLTE¡Ë
|Ìó2460Ê¬
|½¼ÅÅ»þ´Ö
|Ìó70Ê¬¡ÊUSB Type-C PD-PPSÂÐ±þ AC¥¢¥À¥×¥¿¡Ë
|ÀÜÂ³Ã¼»Ò
|USB Type-C
|¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ
|¡¼
|ºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ¡Ê¼õ¿®»þ¡¿Á÷¿®»þ¤ÎºÇÂçÂ®ÅÙ¡Ë
|5G¡§2.6Gbps¡¿159Mbps
4G¡§838Mbps¡¿46Mbps
|Wi-Fi
|IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡¿ax¡¿be¡Ê2.4¡¢5¡¢6GHz¡Ë
|Bluetooth
|Version 6.0
|ÀÖ³°Àþ
|¡û¡Ê¥ê¥â¥³¥ó¡Ë
|¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°Æ±»þÀÜÂ³¿ô¡ÎWi-Fi¡¿Bluetooth¡¿USB¡Ï
|10Âæ¡¿4Âæ¡¿1Âæ
|ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð
|¡û¡ÊIPX4¡Ë¡¿¡û¡ÊIP5X¡Ë
|¥ï¥ó¥»¥°¡¿¥Õ¥ë¥»¥°
|¡¼¡¿¡¼
|FM¥é¥¸¥ª
|¡¼
|¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¡¿NFC
|¡û¡¿¡û
|À¸ÂÎÇ§¾Ú
|¡û¡Ê»ØÌæ¡¢´é¡Ë
|¥Ï¥¤¥ì¥¾
|¡û
|SIM¥«¡¼¥É
|nanoSIM¡¢eSIM
|OS
|Android 15
|¥á¡¼¥«¡¼
|ZTE
µ»ö¼¹É®¡§°ËÆ£¹À°ì
