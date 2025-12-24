高市政権の経済ブレーン２人が語った「責任ある積極財政」で高市総理がこれからやろうとしていること

高市早苗首相が議長を務める経済財政諮問会議で4人しかいない民間議員の2人、第一生命経済研究所の永濱利廣氏と早稲田大学政治経済学術院教授の若田部昌澄氏が自民党内の「積極財政議連」で講演した。そこで語られたこととは…。

PBの黒字化目標はデフレ時代の産物にすぎない

臨時国会が閉会した翌日の12月18日、衆議院会館で行われた「責任ある積極財政を推進する議員連盟」で若田部昌澄氏と永濱利廣氏が講演した。高市首相が掲げる「責任ある積極財政」を党内で強く主張し続けてきたこの議連からは、中心人物だった城内実、黄川田仁志、松本尚の３氏が入閣を果たすなど、高市政権の屋台骨を支える議連だ。

まず、若田部氏が「責任ある積極財政」について語った。

「責任ある積極財政の『責任』の部分について、『将来世代にツケを残さない』というのは確かにそうなんですが、それは『国債を出さない』ということではない。非常に実質金利が低い状況で、投資しないでいると将来世代に資産が残らないということになってしまう。例えば基礎的な科学技術研究に関して、今年ノーベル賞を取られた2人の先生が嘆くほど研究費が少なくなっている。国力をいかに復活させるかというときにはお金は使わざるを得ません」

「しかし、野放図に使うというのは責任ある態度とは言えません。では、どういうことが責任のある態度かというと、財政を指標で安定的に推移させるということだと思います。その時の指標としてこれまではPB（プライマリーバランス）の黒字化を目標としてきたが、あれはデフレ時代の産物です。

今は時代が違う。ドーマー条件と言って、長期金利よりも名目成長率が上回っていれば、政府が持っている借金の利回りよりも国の稼ぐ力が大きくなっており、それによって財政の健全性を担保することができる」

その上で、従来のPBの黒字化に代わる、新たな指標を提示した。

「PBに代わる指標としては、債務残高の対GDP比にするというのが一つの考え方です。ただ、それもいわゆる『政府の借金』の額だけを見るか、政府が持っている資産も含めてバランスシートと照らして『純債務』という形で見るべきなのか、という違う（２つの）考え方があります。いずれにせよ、債務残高のGDP比を安定的に推移させ、中長期的には下げていくべきです。

ストックベースでは日本の財政は急激に改善しています。格付け会社も実はPBは見ていない。政府債務残高GDP比で見るのが世界標準です」

全体として投資額を増やすべき！

若田部氏は政府の財政を家計に例えるのは間違っていると指摘する。

「基本的に政府というのはサービスを提供する企業体です。投資もしなければいけない。投資をするということは、一時的には単年度で赤字が出ることもある。でも、その後に果実が出てくるということです。負債があっても、その見合いで資産があればいい。単年度ではなく複数年度で考えていくのが本来あるべき姿です」

「高市政権がやろうとしている租税特別措置の見直しや補助金の見直しというのは非常に大事なことです。企業体としての政府がサービスを提供する際の説明責任と、その効果をいかに検証するかというのはセットで議論すべきです。そこまでやって『責任ある積極財政』が完結すると思います。ただ、カットする部分だけが出ても良くないので、全体としてはやはり投資額を増やすべき。一時的に政府が国債を発行することも必要なんだという考え方が浸透していくのが一番だと思います」

続いて永濱氏は「供給力を高めること」の重要性を語った。

「世界的に権威主義国家が台頭したことで、各国で経済安全保障として国内の供給力を高める必要性が高まった。海外ではもうすでにこれまでよりも財政規律を柔軟化して、積極財政に動いているわけですから、日本もそっちに向かわないと相対的に落ちてきてしまいます」

10兆円ほど国債発行しても、財政は持続可能性

「海外各国が国内の供給力を高めるためにどういう政策をやっているかというと、国内でいかに設備投資資本蓄積を増やすかです。そのために海外では当たり前のように減価償却の即時償却やハイパー償却をやったりしています。こうした政策をやると、当然その年には法人税は減ります。そこで、これまでの日本のようにPBの単年度黒字目標でやっていると、必ず『財源が足りないから増税しろ』という話になってしまう。つまり（減価償却の即時償却やハイパー償却は）結局はできないわけです。こういうことからも、やはり財政の持続可能性を担保した上で、少し財政を柔軟にして国内の供給力を高めるということが必要になってくる」

「では、財政の持続可能性は何で担保されるのか。世界標準的には債務残高の対GDP比が安定的に下がっていればいい。加えて、格付け機関から格下げされてしまったら持続可能性が少し揺らぎます。三大格付け機関が評価項目として財政の指標で何を見ているのかというと、政府債務残高の対GDP比、もしくは純債務残高の対GDP比です。PBを直接見ているところはどこにもありません」

「債務残高の対GDP比を安定的に下がるかどうかは当然、PBと名目成長と金利の関係で決まってくるわけですから、名目成長が長期金利を上回っていれば、PBを黒字化しなくても債務残高は下がります。そういうときには積極的に国内の供給力を高めるべきです。むしろ経済が過熱してきて、名目成長が上がらない状況になったらPBは黒字化しないといけない。そのため、PBは一応の参考指標として見るべきだと思っています。少なくとも今はそういう状況じゃないので、債務残高の対GDP比を一番の指標にして関連の指標を総合的に見ていくべきです」

永濱氏は「政府債務残高の対GDP比はコロナ発生時の2020年をピークにしてその後改善しており、直近ではコロナ前を下回っている」とした上で、こうした財政状況を見ながら国債を使って必要な財政出動を行うべきだと語る。

「不況の時は財政を支出しないといけない。基本的に正常な経済状況で債務残高の対GDP比が安定的に下がればいいわけですから、分母となるGDPが拡大する範囲内であれば国債を増発して債務残高が増えてもいいということです。私が財政シミュレーションとして試算したところ、税収は必ず毎年上振れするので、その税収の弾性値も調整すると、ざっくり余裕を持っても10兆円程度（の国債発行）であれば、財政の持続可能性は担保できる。そこを意識していればそんなに財政リスクが高まるということはないでしょう」

労働時間規制の緩和や労働市場改革も必要

さらに、永濱氏は供給力を高めるためには設備投資に加えて、労働時間の問題にもテコ入れすべきだと語る。

「いわゆる働き方改革、労働時間規制の緩和です。働きたくない人を無理やり働かせることができない状況の中で、いかに働きたい人だけさらに働けるようにするか。これが重要です。実は労働生産性の伸びだけで見ると、過去15年ぐらいで比較すると、日本の伸びはけっこう高い。でも賃金が伸びない。何が1番足を引っ張っているのかというと、労働時間なんです。もちろん労働生産性は資本生産性と資本総備率の掛け算で決まってくるので、国内の投資が促されることでも必然的に生産性は上がります」

永濱氏は高市政権に期待することをこう語った。

「もう1つ重要なのが労働分配率です。私は労使の流動性がある程度高まっていかないといけないと思うので、あんまり高市政権の中では前面に出ていないかもしれませんけれど、労働市場改革が必要なんじゃないかなと思います。（高市政権には）そういったところを期待したい」

経済政策では安倍政権を踏襲するような動きを見せる高市政権だが、安倍政権で必ずしもうまくいかなかったことが高市政権で実現できるのだろうか。両氏はその点についても、それぞれ語った。

「なぜアベノミクスがうまくいかなかったかというと、三本の矢がうまく連携していなかったことにあると思う。なので、サナエノミクスでやるべきなのは統合運用です。経済の財政と金融と税制、成長戦略、貿易政策、社会保障などが一体的に理解されるべきです。その意味では諮問会議、成長戦略会議、社会保障国民会議、それと自民党税調という重要なところがバラバラに動くのではなく、連携していくということがこれからの課題じゃないかと思います」（若田部氏）

「アベノミクスについては消費税の引き上げにしても拙速にやりすぎた。経済の好循環が回り切るには２、3年、ましてやこれまでのデフレで民間のマインドが萎縮している状況だともう少し長くかかる。そういう中で、翌年（2014年）にいきなり３%も上げてしまったのは拙速で、もう少し時間をかけてやるべきだった。

また、当時は世界的に法人税率の引き下げ競争になっていた。しかし、それはデフレに入っていない普通の経済だから効果があったわけで、日本の場合は法人税を下げても企業の支出マインドが低かったことによって、投資に回らなかった。やるべきは投資減税でした。国内に投資した企業が恩恵を受けられる税制にしておけば、もう少し日本経済の姿も変わっていたと思います。今回はおそらくその反省のもとに、設備投資の減価償却政策とかが出ているんだと思います」（永濱氏）

高市政権は果たしてアベノミクスのリベンジを果たせるのか――いまが正念場である。

