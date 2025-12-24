¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎµÈÂôÎ¼¡õ²£ÉÍÎ®À±¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Îº£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡Ä»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë2025Ç¯¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Çµ±¤¤¤¿¿Í¡¹
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤Çµ±¤¤¤¿2025Ç¯¡£ÊüÁ÷ºî²È¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯Âç³èÌö¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¡£Â¾¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¤ÎË§º¬µþ»Ò¤Ê¤É¤â
Èà½÷¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¸«»ö¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿
¡¡2003Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¤ÎµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¤ÎÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤¬³èµ¤¤Å¤¤¤¿2025Ç¯¡£
¡¡µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡Ê31ºÍ¡Ë¤È²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡Ê29ºÍ¡Ë¤Î±éµ»¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤µ¤ó¤òÓ¹¤é¤»¤¿¤¦¤¨¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¾å±é¤¹¤ë³Æ·à¾ì¤ò¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÇÆø¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯3·î13Æü¤Ë¼ø¾Þ¼°¤¬³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ØÂè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤ä¡¢2ÉôÌç¤Ç¸õÊäºî¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¡ØÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Î·ë²Ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï2025Ç¯ÅÙÁ°´üÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤«¤é¿³ºº°÷¤ò´¶ÎÞ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡Ê28ºÍ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ºÂÄ¹¤µ¤ó¤Ö¤ê¤ò´Þ¤á¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡Ê28ºÍ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Ï¼çÂê²Î¡Ø»òÊª¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿RADWIMPS¤È¤Î¶¦±é¤â¤¢¤ê¡¢´¶Æ°¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë2026Ç¯¤âº£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ì±Ë¡¤Ç¤Ï¡¢4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬½¨°ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡Á¡Ù¤ÎË§º¬µþ»Ò¤µ¤ó¡Ê28ºÍ¡Ë¤Ï"²áµî¥¤¥Á¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò"¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ÆÏª½Ð¤¬µÞÁý¤·¤¿Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿ËÜÅÄ¶ÁÌð¤¯¤ó¡Ê26ºÍ¡Ë¤Ï¡¢¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡ÙÂè2Ìë¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇBE¡§FIRST¤È¶¦¤Ë¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Î¡ØÌ´Ãæ¡Ù¤òÆ²¡¹¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤ËÏÃÂê¤Ç¤¹¡£¤¨¡©¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡©¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¤ª¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢"¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯"¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¡Ê32ºÍ¡Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÈà½÷¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¸«»ö¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤´ËÜ¿Í¤â¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤ä¡Ø²áÊÝ¸î¤Î¥«¥Û¥³¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØÎ¦²¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÅö»þ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥¥ã¡¼¡×¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢12·î18Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNetflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¤Ç¤Ï¥×¥í¤âÇ§¤á¤ë°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤·¤Æ1·î´ü¤Ë¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬¹µ¤¨¡¢Áê¼êÌò¤Ï°æ¾å¿¿±û¤µ¤ó¡Ê38ºÍ¡Ë¤Ç¤¹¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ï¥º¤¬¤Ê¤¯¡¢2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÂçË»¤·¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë»¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¡Ê35ºÍ¡Ë¤â¡£2025Ç¯¤Ï±Ç²è¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¡¢¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¡¢¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Ë¼ç±é¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡ØÇúÃÆ¡Ù¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¶¦±é¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¡Ê56ºÍ¡Ë¤ÈÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÈÖÀë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¤¬Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡12·î14ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ Âè11ÃÆ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤ÎÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤ÈºäËÜ¶å¡¡2¿Í¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë±¿Ì¿¡Ù¤Ç»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡Ê70ºÍ¡Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤«¤é¤·¤°¤µ¤äÊÊ¡¢¸å¤í»Ñ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤º¡¢¼þ°Ï¤ò¥¢¥Ã¤È¸À¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»ÍÈ¾À¤µªÁ°¤Ë¶¦±é¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÞ¤¬½Ð¤¿
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤ª¤Ò¤È¤ê¡¢"ÌµÁÐ"¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ïèÊâ¤·¤¿¤Î¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤¯¤ó¡Ê42ºÍ¡Ë¤Ç¤¹¡£¼ç±é±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ÏÄãÍ½»»"¤Ê¤Î¤Ë"¶½¹Ô¼ýÆþ50²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤ÎMC¤âÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢1·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï"2ÂåÌÜ"»Ê²ñ¼Ô¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£½éÂå¤Î¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯80¡Ë¤Ë¤è¤ë´é·Ý¤ä¡¢¤¿¤á¤Æ¤«¤é¤Î°ì¸À¤Ê¤É¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤Þ¤ÎÆóµÜ¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤ä¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤½¤ÎÆóµÜ¤¯¤ó¤È¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤ä¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ëµÆÃÓÉ÷Ëá¤¯¤ó¡Ê30ºÍ¡Ë¤â"2025Ç¯¤Î´é"¤Î¤Ò¤È¤ê¡£
¡¡ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤µ¤é¤Ë·ãÀï¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¿´¤Çµ±¤Â³¤±¤¿timelesz¤ò¸£°ú¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼³¦¤âCM³¦¤âÀÊ´¬¡£Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¤¯¤ó¡Ê43ºÍ¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´õÍ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£12·î14Æü¤ËÂè2ÃÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØµÆÃÓÉ÷Ëá¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ó¥°¥À¥à2025¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É÷Ëá¤¯¤ó¡Ä¡Ä¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¤âÍí¤à¤Î¤«¤·¤é¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£³Ú¤·¤ß¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»ÒÌò³¦¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤âCM¤Ç¤â±ÊÈøÍ®Çµ¤Á¤ã¤ó¡Ê9ºÍ¡Ë¤ÎÆÈ¤ê¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£7·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¼ç±é¤ÎºØÆ£¹©¤µ¤ó¡Ê44ºÍ¡Ë¤Ï¡¢¶¦±é¤·¤¿Í®Çµ¤Á¤ã¤ó¤ò¾ï¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤ÎÅ·ºÍ»ÒÌò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Î¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Í®Çµ¤Á¤ã¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡ØÌÀ¼£¥×¥í¥Ó¥ª¥è¡¼¥°¥ë¥ÈR-1¡Ù¤ÎCM¤Ç¤Ï»ä¡¢¤¤¤Ä¤âÃç´ÖÍ³µª·Ã¤µ¤ó¡Ê46ºÍ¡Ë¤è¤ê¤âÍ®Çµ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÉ¤«¤é¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¯¤ó¡Ê49ºÍ¡Ë¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×30Áª¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢2025Ç¯10·î´ü¤È2026Ç¯1·î´ü¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¡£»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡ØOlive¡Ù¤ÎCM¤Ç¤Î±éµ»¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¹¹ð¥¢¥ï¡¼¥É¡Ö2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS¡×¥Õ¥£¥ë¥àÉôÌçB¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎºÇ¹â¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡¿ACC¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡Ìó»ÍÈ¾À¤µªÁ°¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¼Ìë¤ÎÈÖÀëÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤º¡¢Åìµþ¿Ê½Ð¤â²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¤¬¤¤¤Þ¤äÁ´¹ñ¶è¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ß¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤ëÄÅÅÄ¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡2026Ç¯¤â³§¤µ¤ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹½À®¡¿»³ÅÄÈþÊÝ»Ò
¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊüÁ÷ºî²È¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡Ü¡Ù¡Ê¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ë¡¢¡Ø1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£CM³Æ¾Þ¤Î¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£
