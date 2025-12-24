À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¤Î¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ò¤¬ÅÝ»º¡Ä¹âÀÇ½¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿Ãæ¹ñÀª¤ÎÌÔÄÉ¤È¡Ö²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¡×¤È¤·¤ÆÊÝ¼é²½¤·¡¢¼¡À¤Âå³«È¯¤ØÄ©¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Ëý¿´¤ÎÂå½þ
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡ÊRoomba¡Ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊiRobot¡Ë¼Ò¤¬Àè½µ¡¢¡ÊÆüËÜ¤ÎÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ËÅö¤¿¤ë¡ËÏ¢Ë®ÇË»ºË¡¡¦Âè11¾ò¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼õÂ÷À½Â¤¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¿ùÀîµ¡´ï¿Í¡ÊPicea¡Ë¡×¤Î»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»ö¶È¤ÎºÆ·ú¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬»ö¶ÈÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¼ç¤ÊÍýÍ³¤ÏÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂæÆ¬¤À¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¹âÀÇ½¥»¥ó¥µ¡¼¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¡Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë¡×¤ò¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÀ½ÉÊ¤ò²þÎÉ¤·¤Æ°Â¤¯Äó¶¡¤¹¤ëÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ×Ì¿Åª¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
º«Ãî¤ÎÆ°¤¤òºÆ¸½¤¹¤ëAI¤Î¸¦µæ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿
1990Ç¯¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï²ÈÄíÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÁðÊ¬¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÏ¶È¤«¤éÍ¥¤Ë30Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡¢¡Ê¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬·ã¤·¤¤¿··¿¥í¥Ü¥Ã¥È¶È³¦¤Ç¤Ï¡ËÏ·ÊÞ´ë¶È¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
Æ±¼Ò¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎCTO¡ÊºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥í¥É¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹»á¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇMIT¡Ê¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ËÅÅµ¤¹©³Ø¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿²Ê³ØÉô¤Î½Ú¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¡Öº«Ãî¤ÎÆ°¤¤ò¹©³ØÅª¤ËºÆ¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¡×¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥Èµ¯¶È¸å¤âÂç³Ø¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¶µ¿¦¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£
¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ä¥«¥Þ¥¥ê¤Ê¤Éº«Ãî¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë±Â¤¬Íè¤ì¤Ð¿©¤¤ÉÕ¤¯¤·¡¢¾ã³²Êª¤¬¤¢¤ì¤ÐÈò¤±¤ÆÄÌ¤ë¡£¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë²¿¤«¹Í¤¨¤¿¤ê¹âÅÙ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÌÜ¤ÎÁ°¤Î»É·ã¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿¼ÍÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹»á¤¬MIT¤Ç³«È¯¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯À©¸æ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ó¤Êº«Ãî¤ÎÈ¿¼ÍÅªÆ°ºî¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ïº£¤Ç¸À¤¦¡ÖPhysical AI¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡×¤ÎÀè¶î¤±¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÈó¾ï¤Ë½éÊâÅª¤ÊÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹»á¼«¿È¤â¤³¤ì¤òAI¤Î°ì¼ï¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÁÏ¶ÈÅö½é¤Î¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹»á¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò²¿¤È¤«À½ÉÊ²½¤·¤ÆÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤½¤¦¤È¶ì¿´¤·¤¿¡£
½é´ü¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ÊÁ°½Ò¤Î¡ËÈ¿¼ÍÅª¤Ê¡ÖPhysical AI¡×µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È´á¶ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿Í¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¡¢Ã»¤¯À¼¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¿¨¤ë¤ÈÆ°¤¯¶²Îµ¤Î´á¶ñ¤ä¡¢¿Í¤¬Í¥¤·¤¤À¼¤Ç¸Æ¤Ö¤È¶á´ó¤ê¡¢ÅÜÌÄ¤ë¤ÈÆ¨¤²¤ë¾®¤µ¤Ê±ß¿í·Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡£
¤³¤¦¤·¤¿´á¶ñ°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÌýÅÄ¤ä¸¶»ÒÎÏ¥×¥é¥ó¥È¤Ê¤É´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¡Ê¸½ÀïÁè¾Ê¡Ë¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¡ÖÃÏÍë½èÍýÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ê¤É·³¼û³«È¯¤â¼ê³Ý¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åö½é¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¤ÏÁêÅö¶ìÏ«¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
Âç³ØÈ¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Î¶ìÏ«¤â
Åö»þ¡¢¼«¤é¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ëMIT¤Î³ØÀ¸¤«¤éµ¯¶È¤ÎÁêÃÌ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹»á¤Ï¤³¤Î³ØÀ¸¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÊý´ã»æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¿ôÀé¸Ä¤Î¥Þ¥¹ÌÜ¤Î1¸Ä¤À¤±¤ò¹õ¤¯ÅÉ¤êÄÙ¤·¤Æ¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤¤«¤¤¡¢·¯¤¬º£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë³Ø°ÌÏÀÊ¸¤Ï¡Ê²¾¤Ë¤½¤ì¤ò»ö¶È²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡ËÁ´ÂÎ¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥¹ÌÜ¤Î¤¿¤Ã¤¿1¸ÄÊ¬¤À¤è¡£»Ä¤ê¤Î¥Þ¥¹ÌÜ¤ÏÁ´Éô¡¢¸¦µæ°Ê³°¤Î»Å»ö¤À¡£µ»½Ñ¤Î¡ÊºÇÅ¬¤Ê¡ËÅ¸³«¡¢¿®ÍêÀ¡¢À½Â¤¡¦¡¦¡¦¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÊ£»¨¤Ç¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ë¡Ë»ö¤ÎÁ´¤Æ¤À¤è¡Ê·¯¤Ï¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æµ¯¶È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ë¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂç³ØÈ¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î»ö¶È²½¤Ç¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÏ¶È¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿2002Ç¯¡¢¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î°Õ¸«¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë³«È¯¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²ÈÄíÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡ÊRoomba¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½é´ü¤Î¥ë¥ó¥Ð¤Ï¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¥å¡¼¥à¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡ÊµÛ°ú·¿ÁÝ½üµ¡¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ß·Á¥Ü¥Ç¥£¤ÎÄì¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥â¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÉÊ¤¬°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¾²¤ò¿¡¤¯À½ÉÊ¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤«¤é¼ã´³³°¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥ë¥ó¥Ð¤ò¥Ð¥¥å¡¼¥à¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼·¿¤ËÊÑ¹¹¤·¤ÆµÛ¿ÐÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢¥´¥ß¤ò¤«¤¤È¤ë¥Ö¥é¥·¤ÎÂÑµ×À¤ò¹â¤á¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤ÎÂ¿¤¤ÉôÊ¬¤Ï·«¤êÊÖ¤·ÁÝ½ü¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤ËÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ë¤Î°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢2010Ç¯º¢¤«¤é¥ë¥ó¥Ð¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤À¡£
°ì»þ¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤òÈ¾¤ÐÆÈÀê¤¹¤ë¤âÃæ¹ñÀª¤Ë¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë
¤ä¤¬¤Æ2017¡Á2018Ç¯º¢¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ê¥ë¥ó¥Ð¡Ë¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÇÌó70¡Á80¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤ÉÆÈ¤ê¾¡¤Á¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤È¤Ê¤ë2019Ç¯º¢¤«¤éÀÐÆ¬²Êµ»¡ÊRoborock¡Ë¤ä²ÊÍà»Û¡ÊEcovacs¡Ë¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤½¤ì¤éÃæ¹ñÀª¤Ë¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤éÃæ¹ñÀª¤¬¥é¥¤¥À¡¼¡ÊËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¹âÀÇ½¥»¥ó¥µ¡¼¡Ë¤ò¼¡¡¹¤È¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ËÅëºÜ¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤À¡£
Åö»þ¤Î¥ë¥ó¥Ð¤¬³°³¦Â¬ÄêÍÑ¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¸÷³Ø¼°¥«¥á¥é¤Ï¡Ê»äÃ£¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ë¡Ö°Å¤¤¾ì½ê¤ÇÊª¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¼åÅÀ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¼«¤é¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷¤ò¼þ°Ï¤Ë¾È¼Í¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¿¼Í¸÷¤ÇÊª¤Îµï¾ì½ê¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼åÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ»½ÑÅª²þÎÉ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ±û¡¦ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÊä½õ¶â¤äÀÇÀ©¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥á¡¼¥«¡¼¤Ï°Â¤¯¤ÆÎÉ¤¤À½ÉÊ¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤éÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢2022Ç¯º¢¤Ë¤Ï¥ë¥ó¥Ð¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢¤Ï40¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÄøÅÙ¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â²¼¤²»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÕ¤ËÃæ¹ñÀª¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÎÌó70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ê¥ë¥ó¥Ð¡Ë¤â2022Ç¯°Ê¹ß¤Ï°ìÉô¤Î¾å°Ìµ¡¼ï¤Ë¥é¥¤¥À¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤¬¡¢¡ÖToo Little Too late¡Ê¾®¤µ²á¤®¡¢ÃÙ²á¤®¤¿¡Ë¡×¤Î°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å2022Ç¯8·î¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¡ÊÈ¾¤ÐµßºÑ¤òÌÜÅª¤Ë¡ËÌó17²¯¥É¥ë¡Ê2300²¯±ßÁ°¸å¡Ë¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆFTC¡ÊÏ¢Ë®¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ë¤äEUµ¬À©Åö¶É¤¬È¿¥È¥é¥¹¥ÈË¡¡ÊÆÈ¶ØË¡¡Ë°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¡¢¿³ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¤½¤Î¿³ºº¤¬Ä¹´ü²½¤·¤ÆÃæ¡¹¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢·ë¶É¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï2024Ç¯1·î¤ËÇã¼ý¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£À¸¤»Ä¤ê¤Ø¤ÎºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤¬Àä¤¿¤ì¤¿¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡Êº£²ó¤Î¡ËÏ¢Ë®ÇË»ºË¡¿½ÀÁ¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÝ¼é²½¤·¤¿ÌÏÍÍ
¤¿¤À¡¢¼ã´³ç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ÇÃæ¹ñÀª¤Ë²¡¤µ¤ì»Ï¤á¤¿2019Ç¯º¢¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï²¿¸Î¡ÊÃ±¤Ë½¾Íè¤ÎÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ë²ÈÄí¤Ç²È»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡Ê¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤Ê¤É¼¡À¤Âå¤Î¿·À½ÉÊ³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
³Î¤«¤ËÆ±¼Ò¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ç´¢¤êµ¡¡Ö¥Æ¥é¡×¤Ê¤É¤ò¿·¤¿¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¤¬¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ë²è´üÅª¤Ê¿·À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ïº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¿äÂ¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¶²¤é¤¯¤Ï¥ë¥ó¥Ð¤¬2017Ç¯º¢¤ËÀ¤³¦»Ô¾ì¤ò¤Û¤ÜÆÈÀê¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¿·¶½¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í´û¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¤Ä¤Þ¤ê·Ð±Ä¾å¡Ö¼ºÇÔ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É³«È¯¤Î¤è¤¦¤ËËÁ¸±Åª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»Ô¾ì¤ò»ö¼Â¾å³«Âó¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Îµ»½Ñ»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤ÏÌ¤¤Àµ¡¤¬½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ºÇ¶áÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤Î¼Â¾ð¤Ï¼¡²ó¤Ë²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
