24日〜25日は全国的に雨 日本海側は暴風の恐れも 荒れ模様のクリスマスに
今日24日〜明日25日にかけては発達する低気圧の影響で、全国的に雨が降るでしょう。今日24日は西日本で雷雨の所があり、明日25日は日本海側を中心に警報級の暴風の可能性も。各地で荒れ模様のクリスマスになりそうです。
今日24日は西日本は雷雨の恐れ 東〜北日本の積雪の多い所は融雪注意
今日24日は発達する低気圧が近づくため、全国的に雨が降るでしょう。西日本を中心に大気の状態が不安定になるため、急に強まる雨や落雷、竜巻などの突風に十分ご注意ください。関東の沿岸でも雨の強まる所があるでしょう。
明日25日は日本海側で警報級の暴風か 荒れ模様のクリスマスに
明日25日は低気圧が更に発達しながら本州付近を通過する見込みです。北海道〜九州、沖縄まで引き続き雨の降る所が多いでしょう。北日本は寒気が入る夜に雪が降る所もありそうです。古い雪が雨で解けた後に新しい雪が積もるため、路面状況の悪化にご注意ください。
また、日本海側を中心に次第に北よりの風も強まるでしょう。北陸や九州では暴風警報が発表される可能性が「中」レベルの所もあります。暴風による交通機関の乱れなどに十分ご注意ください。
今年のクリスマスは全国的に雨で、荒れた天気になる所もあります。お出かけの際は、最新の交通情報や気象情報をしっかりご確認ください。