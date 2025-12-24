今日24日〜明日25日にかけては発達する低気圧の影響で、全国的に雨が降るでしょう。今日24日は西日本で雷雨の所があり、明日25日は日本海側を中心に警報級の暴風の可能性も。各地で荒れ模様のクリスマスになりそうです。

今日24日は西日本は雷雨の恐れ 東〜北日本の積雪の多い所は融雪注意

今日24日は発達する低気圧が近づくため、全国的に雨が降るでしょう。西日本を中心に大気の状態が不安定になるため、急に強まる雨や落雷、竜巻などの突風に十分ご注意ください。関東の沿岸でも雨の強まる所があるでしょう。





また、暖気が流れ込む影響で、北陸や北日本でも雪ではなく雨の降る所がほとんどです。積雪の多い所では雪解けが進む見込みで、午前6時30分現在、新潟県の一部に融雪注意報が発表中。更に新潟県や長野県、秋田県、青森県の一部になだれ注意報が発表中です。融雪による土砂災害やなだれなどに注意が必要です。

明日25日は日本海側で警報級の暴風か 荒れ模様のクリスマスに

明日25日は低気圧が更に発達しながら本州付近を通過する見込みです。北海道〜九州、沖縄まで引き続き雨の降る所が多いでしょう。北日本は寒気が入る夜に雪が降る所もありそうです。古い雪が雨で解けた後に新しい雪が積もるため、路面状況の悪化にご注意ください。



また、日本海側を中心に次第に北よりの風も強まるでしょう。北陸や九州では暴風警報が発表される可能性が「中」レベルの所もあります。暴風による交通機関の乱れなどに十分ご注意ください。



今年のクリスマスは全国的に雨で、荒れた天気になる所もあります。お出かけの際は、最新の交通情報や気象情報をしっかりご確認ください。