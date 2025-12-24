½ªÀïÄ¾¸å¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦GHQ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¡Ö¹ßÉú¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´À°¤ò¤·¤¿¤Î¤«
ÀêÎÎ·³Àè¸¯Ââ¤ÎÅþÃå
½ªÀïÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤äGHQ¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¼êÃÊ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á½ªÀï¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÆüËÜÂ¦¤¬¤È¤ë¤Ù¤Á¼ÃÖ¤ÎÏ¢Íí¤Ï¡¢ÃæÎ©¹ñ¥¹¥¤¥¹¤ËÃóºß¤¹¤ëÆüÊÆÎ¾¹ñ¸ø»È¡ÊÆüËÜ¤Ï²ÃÀ¥¸ø»È¡Ë¤È¥¹¥¤¥¹À¯ÉÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
8·î15Æü¤Î¤¦¤Á¤ËÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥é¤ÎGHQ¤ÈÅìµþ¤ÎÂçËÜ±Ä´Ö¤ÇÌµÀþ¸ò¿®¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢ÊüÁ÷¶É¤È¼þÇÈ¿ô¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£16Æü¤Î¸áÁ°¤Ë¤Ï¡¢Å·¹Ä¡¦À¯ÉÜ¡¦ÂçËÜ±Ä¤òÂåÉ½¤¹¤ë»ÈÀá¤ò¥Þ¥Ë¥é¤ÎGHQ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¡£
ÊÆÂ¦¤Ï»ÈÀáÃÄ¤¬Åë¾è¤¹¤ëµ¡¼ï¤â»ØÄê¤·¡¢µ¡ÂÎ¤ÏÇò¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¾å¤ËÎÐ¿§¤Î½½»ú¤òÆ¹ÂÎ¤ÈÎ¾Íã¾å²¼ÌÌ¤ËÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎÐ½½»úµ¡¡×¤À¡£¤Þ¤¿ÎÐ½½»úµ¡¤Îµ¡¿ô¡¢½ÐÈ¯Æü»þ¡¢Èô¹Ô·ÐÏ©¡¦¹âÅÙ¡¢µ¡¾åÌµÀþ¤Î¼þÇÈ¿ô¤âÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
Åö½éGHQ¤Ï17Æü¤Ë»ÈÀá¤ÎÅþÃå¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï½àÈ÷¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¿½¤·Æþ¤ì¡¢ÀÞ¾×¤Î·ë²Ì19Æü¤Î¸áÁ°7»þ¤ËÌÚ¹¹ÄÅÈô¹Ô¾ì¡Ê¸½¡§Î¦¾å¼«±ÒÂâÌÚ¹¹ÄÅÃóÆÖÃÏ¡Ë¤òÎ¥Î¦¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ÈÀáÃÄ¤Ï¡¢Á´¸¢¤Ç¤¢¤ë»²ËÅ¼¡Ä¹¤Î²ÏÊÕ¸×»ÍÏº¡¦Î¦·³Ãæ¾°Ê²¼¡¢Î¦³¤·³¾Ê¤È³°Ì³¾Ê¤Î¾¹»¡¦»öÌ³´±14Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤Ï2µ¡¤ÎÎÐ½½»úµ¡¡ÊÉðÁõ¤ò³°¤·¤¿°ì¼°Î¦¾å¹¶·âµ¡¡Ë¤ËÊ¬¾è¤·¤Æ°Ë¹¾Åç¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤ÇÊÆ·³¤ÎÍ¢Á÷µ¡¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¸á¸å6»þÁ°¤Ë¥Þ¥Ë¥é¤ËÃå¤¤¤¿¡£
»ÈÀáÃÄ¤Ï¥Þ¥Ë¥é¤ÇÀêÎÎ·³¤ÎÊý¿Ë¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÄø¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀêÎÎ·³Àè¸¯Ââ¤Ï8·î26Æü¤Ë¸üÌÚÈô¹Ô¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢»ÊÎá´±¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¸µ¿ã¤Î¸üÌÚÆþ¤ê¤Ï8·î28Æü¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþÏÑÆâ¤ÎÊÆ¹ñ´ÏÄú¾å¤Ç¹Ô¤¦¹ßÉúÊ¸½ñÄ´°õ¤Ï8·î31Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä´°õ¼°¸å¤Ë¤Ï¡¢¹ßÉúÊ¸½ñÄ´°õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Û½ñ¤ÎÈ¯ÉÛ¤ÈÂçËÜ±Ä¤«¤é¤ÎÄäÀïÌ¿Îá²¼Ã£¤òÍ×µá¤·¡¢¤½¤ÎÁð°Æ¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜÂ¦¤¬¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»ú¶ç¤Î½¤Àµ°Õ¸«¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà¤é¤Ï20Æü¤Î¸á¸å¤Ë¥Þ¥Ë¥é¤òÈ¯¤Á¡¢°Ë¹¾Åç¤ÇÆüËÜµ¡¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·°Ë¹¾Åç¤Ç1µ¡¤¬¸Î¾ã¤·¡¢»Ä¤ë1µ¡¤âÉÍ¾¾¶á¤¯¤Î³¤´ß¤ËÉÔ»þÃå¤·¤¿¡£»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¹ßÉúÊ¸½ñ¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤â»ÈÀáÃÄ¤ÏÆüËÜÀïÎÏ´ðÈ×¤Î¿ê¤¨¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¡£
»ÈÀáÃÄ¤ÏÍâ21Æü¤ÎÁáÄ«¡¢ÉÍ¾¾Èô¹Ô¾ì¡Ê¸½¡§¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÉÍ¾¾´ðÃÏ¡Ë¤ò»Í¼°½ÅÇú·âµ¡¤ÇÈ¯¤Á¡¢¸áÁ°8»þ¤ËÄ´ÉÛÈô¹Ô¾ì¤ËÃå¤¤¤¿¡£
»ÈÀáÃÄ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿ÆüÄø¤Ï¡¢8·î22¡Á23Æü¤Ë´ØÅìÃÏÊý¤òÄ¾·â¤·¤¿ÂæÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì48»þ´Ö±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤ÎÆüËÜ·³ÉôÂâ¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï¢¹ç¹ñ·³¿ÊÃó¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢Å·¤â¸Æ±þ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó³ùÁÒ»þÂå¤Î¸µÕä¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Ë½É÷±«¤Ç¿ÊÃó¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃæ»ß¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÀêÎÎ·³¤ÎÀäÂÐ°ÂÁ´¤ò´ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼þÊÕÅÔ¸©¤Î·Ù»¡´±¤¬¿ÀÆàÀî¸©¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ8·î28Æü¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Æ¥ó¥ÁÂçº´Î¨¤¤¤ëÀêÎÎ·³Àè¸¯Ââ150Ì¾¤¬²Æì¤«¤éÈôÍè¤·¤Æ¸üÌÚ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎÏ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÄ¹´üÁíÎÏÀï¤¬¤Ê¤¼²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
