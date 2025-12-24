¿¼ÅÙ8000mÅþÃ£¡õÀø¹Ò»þ´Ö30»þ´Ö¡ª¼«Î§·¿Ìµ¿ÍÃµººµ¡¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×Âç¿¼ÅÙ²½À®¸ù¤ÎÎ¢ÏÃ¤È³¤ÍÎ²Ê³Ø¸¦µæ¤ÎÌ¤Íè
¿¼³¤¤òÀø¹Ò¤·¡¢³¤ÄìÃÏ·Á¤òÉÁ¤½Ð¤¹¿¼³¤½ä¹ÒÃµººµ¡¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¡£2025Ç¯7·î¤Ë8000¥á¡¼¥È¥ë¤Ø¤ÎÀø¹Ò¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë±è¤Ã¤Æ24»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÀø¹Ò¤¬¤Ç¤¡¢²»ÇÈ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÊìÁ¥¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÀºÅÙ¤Ç³¤Äì¤ÎÃÏ·Á¤òÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌµ¿ÍÃµººµ¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Àø¿å¿¼ÅÙ3500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤ò¡¢8000¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÂç¿¼ÅÙ²½¤¹¤ë¡¢¤³¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹Ôºø¸í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAMSTEC¡Ë¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÃæÃ«Éð»Ö¤µ¤ó¡¢¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤äµ»½Ñ²þÎÉ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â»Ò½ãÆó¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä±¿ÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾±Ê Í´¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§À¥¸ÍÆâÀéÂå¡Ë
¿¼ÅÙ8000m¤Ê¤éÆüËÜ¤Î³¤¤ò¤Û¤ÜÌÖÍå¤Ç¤¤ë
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¼ÅÙ3500¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÀø¤ì¤ë¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤ò¡¢8000¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¿¼ÅÙ¤Þ¤ÇÀø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦·×²è¤Ï¡¢¤Ê¤¼»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃæÃ«¡¡2011Ç¯¤ÎÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì¤Ï¡¢ºÇÂç¿¼ÅÙ8000¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤¹¤ëÆüËÜ³¤¹Â¤¬¿Ì¸»°è¤Ç¤·¤¿¡£¿¼¤¤¸Î¤Ë¡¢Ä´ºº¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ä¶¿¼³¤¤Ç¤Î¾ÜºÙ¤Ê³¤ÄìÃÏ·Á¿Þ¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢8000¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¤Ç¤¤ëAUV¡Ê¼«Î§·¿Ìµ¿ÍÃµººµ¡¡Ë¤Î³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾±Ê¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÂç¿¼ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ººÇ½ÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¿¼³¤Ãµºº¶¥Áè¤Ç¤ÏÅþÃ£¿¼ÅÙ¤À¤±¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢JAMSTEC¤Ï¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡¢´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤³¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¡¢ÃÏ·Á¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ÎµÄÏÀ¤ä¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃû¸õ¤ÎÈ¯¸«¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê³¤ÄìÃÏ·Á¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ëÇ½ÎÏ¤ò¡¢ºÇÄã¸ÂÈ÷¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÃ«¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢º£²ó¤Î²þÂ¤¤Ç¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³¤¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤Ç³¤Äì¤òÀººÙ¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿Þ¤Ï¡¢¾å¤¬²þÂ¤Á°¤Î¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¡¢²¼¤Ï¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ç¡¢Àø¹Ò¤·¤ÆÀººÙ¤ÊÄ´ºº¤¬¤Ç¤¤ë³¤°è¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹õ¤¯ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÄ´ºº¤Ç¤¤Ê¤¤³¤°è¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤ÏÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤ÎÌó98¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏµåºÇ¿¼Éô¤Ï¿¼¤µÌó1Ëü900¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Þ¥ê¥¢¥Ê³¤¹Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¼¤µ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉâÎÏºà¤äÂÑ°µÍÆ´ï¤ò»È¤¦¤Èµ¡ÂÎ¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯½Å¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¹â²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÑ°µ¿¼ÅÙ¤ÏÄ´ºº¤·¤¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë½¾¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ©Ìó¤È¡¢½ÅÍ×¤ÊÃÏ¿Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³Ø¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ëÆüËÜ³¤¹Â¤ÎºÇÂç¿å¿¼¡¢EEZ¤ÎÄ´ºº²ÄÇ½ÈÏ°Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Û¤ÜËþÂ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿¼ÅÙ8000¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²»¤ò»È¤Ã¤Æ³¤ÄìÃÏ·Á¤ÈÃÏÁØ¤Þ¤Ç¤ò¡Ö¸«¤ë¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¼ÅÙ3500¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÀø¤ì¤ë¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢8000¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤ÄìÃÏ·Á¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃæÃ«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¡¢³¤¿å¤Ë¤ÏÅÅÇÈ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³¤Ãæ¤Ç¤ÏGPS¡ÊÁ´ÃÏµåÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤äWi-Fi¤Î¤è¤¦¤ÊÄÌ¿®¼êÃÊ¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¿¼³¤¤Ë¤Ï¸÷¤âÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²»ÇÈ¤ò»È¤Ã¤Æ³¤Äì¤Î¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ï¡¢³¤Äì¤«¤éÌó100¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥«¥á¥é¤ÏÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²»ÇÈ¤Ë¤è¤ëÃµºº¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°Å¤¯¤Æ¿¼¤¤³¤Äì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÏ·Á¤òÄ´ºº¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²»¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤³¤Î²»ÇÈ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¼þÇÈ¿ô¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃæÃ«¡¡¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ë¤Ï¡¢³¤ÄìÃÏ·Á¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥í¥á¥È¥ê¥½¡¼¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥½¡¼¥Ê¡¼¤Î¼þÇÈ¿ô¤Ï120¥¥í¥Ø¥ë¥Ä¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤¬Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²»ÇÈ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½20¥Ø¥ë¥Ä¤«¤é20¥¥í¥Ø¥ë¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¼þÇÈ¿ô¤ÏÄ¶²»ÇÈ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥ë¥«¤¬Ãç´Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë»È¤¦²»ÇÈ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥ë¥«¤¬È¯¤¹¤ëÄ¶²»ÇÈ¤ÈÆ±¤¸¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
¼þÇÈ¿ô¤¬¹â¤¤²»ÇÈ¤Û¤É³¤¿åÃæ¤Ç¸º¿ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ï¿¼¤¯Àø¤ë¤³¤È¤Ç³¤Äì¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²»ÇÈ¤Î¸º¿ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¼þÇÈ¿ô¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³¤ÌÌ¤«¤é¤ÎÄ´ºº¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢³¤Äì¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢¹â¼þÇÈ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀººÙ¤Ê³¤ÄìÃÏ·Á¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÎÌ1ËüÇÜ¤Î¡ÖÌÜ¡×¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ì¤ÃÎ¤Î³¤Äì¤ÎÃ«¡ª
ÃæÃ«¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁ¥¾å¤«¤é¤Î³¤Äì²»ÇÈÃµºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤ÌÌ¤ËÉâ¤«¤ÖÁ¥¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ó¡¼¥à²»¶ÁÂ¬¿¼µ¡¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤«¤é¡¢²»ÇÈ¤ò³¤Äì¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Í¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²»ÇÈ¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¡Ê³¤Äì¡Ë¤È¤Îµ÷Î¥¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¿¼ÅÙ8000¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤ÎÃÏ·Á¿Þ¤òÌó200¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥á¥Ã¥·¥å¡Ê³Ê»Ò¡Ë¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ï¡¢³¤Äì¶á¤¯¤«¤é800ËÜ¤Î¹â¼þÇÈ¤Î²»ÇÈ¤ò¥Ó¡¼¥à¾õ¤ËÈ¯¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìó2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥á¥Ã¥·¥å¡Ê³Ê»Ò¡Ë¤Ç³¤ÄìÃÏ·Á¿Þ¤òÉÁ²è¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
½Ä²£¤Ç100ÇÜ¤Î²òÁüÅÙ¤À¤«¤é¡¢¾ðÊóÎÌ¤Ï1ËüÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¶â»Ò¡¡º¸±¦¤É¤Á¤é¤Î¿Þ¤â¡¢°ËÆ¦¡¦¾®³Þ¸¶³¤¹Â¤Î³¤ÄìÃÏ·Á¿Þ¤Ç¤¹¡£8000m¤â¤Î¿¼ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Á¥¤ÎÃÏ·ÁÄ´ºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²òÁüÅÙ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢²èÌÌ±¦Â¦¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ù¡¹¤Ë¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÃÏ·Á¤Ç¤¢¤ë¡¢ÄøÅÙ¤Î¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¤³¤È¤·¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¿ô»þ´Ö¤ÎÀø¹Ò¤Ç¡¢²¼¤Î±¦¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â²òÁüÅÙ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¤·¤¿ÃÏ·Á¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢¹â¤µ¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤ÎºÙ¤«¤Ê±úÆÌ¤¬°ìÄê¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¡Ê±¦¿Þ¤ÎÅí¿§¤ÎÉôÊ¬¡Ë¡¢Íîº¹Ìó100m¤â¤Î³³ÃÏ·Á¡Ê±¦¿ÞÃæ¡¢±¦Â¦¤Îº°¿§¤ÎÉôÊ¬¡Ë¤â¤¢¤ê¡¢³¤¹Â¼ÐÌÌÉô¤ÏÁÛÁü¤è¤êÊÑ²½¤ËÉÙ¤àÃÏ·Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼ÅÙ8000m¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¢¤¿¤«¤âÎ¦¾åÃÏ·Á¿Þ¤Î¤è¤¦¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¼ÂºÝ¡¢¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÀø¹ÒÁ°¤«¤é³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª
Àø¹Ò¸å¡¢Á¥Æâ¤Ç¤¹¤°¤Ë¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÎÎ°è¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¡¢¤«¤Ä¡¢Áá¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤Äì²¼¤ÎÍÍ»Ò¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
ÃæÃ«¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ë¤Ï¡¢1¡Á6¥¥í¥Ø¥ë¥Ä¤Î²»ÇÈ¤ò¿¿²¼¤ËÈ¯¼Í¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ö¥Ü¥È¥à¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄã¼þÇÈ¤Î²»ÇÈ¤Ï¡¢³¤Äì²¼¤ËÀø¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³¤Äì²¼¤Ç¤Ï¡¢Å¥¤ä´ä¤ä¾®ÀÐ¤Ê¤É¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¤ÎÈ¿¼Í¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³¤Äì²¼¤ÎÃÏÁØ¤Ê¤É¤ò²»¤Ç¡Ö¸«¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ï¡¢Ìó3¥Î¥Ã¥È¡Ê»þÂ®5.5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢Éý600¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀð¾õ¤Î²»ÇÈ¤Ç³¤ÄìÃÏ·Á¿Þ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥µ¥Ö¥Ü¥È¥à¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¤Ç¿¿²¼¤Ë¤â²»ÇÈ¤òÂÇ¤Á¤À¤·¤Æ¡¢³¤Äì²¼Ìó100¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏ¼Á¾ðÊó¤â¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤ÈÊìÁ¥¤È¤ÎÄÌ¿®¤â²»ÇÈ¤ò»È¤¦
¡½¡½¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤ò³¤ÌÌ¤Ë¹ß¤í¤¹ÊìÁ¥¤Î¡Ö¤è¤³¤¹¤«¡×¤Ï¡¢Àø¹ÒÃæ¤Î¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄÌ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃæÃ«¡¡¤ä¤Ï¤ê²»ÇÈ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤ÎÌÜÅª¤Ç¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤ÈÊìÁ¥¤ÏÄÌ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Î°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÄÌ¿®¤Ç¤¹¡£¤µ¤¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢³¤Ãæ¤Ç¤ÏGPS¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¦¤é¤·¤Þ¤Ë¤Ï´·À¹ÒË¡ÁõÃÖ¡ÊINS¡Ë¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢INS¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢INS¼«¿È¤Î·×Â¬¸íº¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÍ½Äê¤Î¹Ò¹Ô¥ë¡¼¥È¤«¤é½ù¡¹¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊìÁ¥¤«¤é¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤ËÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Àø¹ÒÁ°¤Ë¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤ÈÊìÁ¥¤È¤Î»þ¹ï¤òÀµ³Î¤Ë°ìÃ×¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤«¤éÁ÷¿®¤·¤¿²»ÇÈ¤ò¡¢ÊìÁ¥¤ÎÁ¥Äì¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¤Î¼õÇÈ´ï¤Ç¼õ¿®¤·¡¢Á÷¼õ¿®¤Î»þ¹ïº¹¤«¤é¿äÄê¤µ¤ì¤ëÅÁÈÂ»þ´Ö¤È¡¢¼õÇÈ´ï´Ö¤Î¶Ï¤«¤Ê¼õ¿®»þ´Öº¹¤«¤é¿äÄê¤µ¤ì¤ëÅþÍèÊý¸þ¤«¤é¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤ÈÊìÁ¥´Ö¤Îµ÷Î¥¤ÈÊý¸þ¤ò»»½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Î°ÌÃÖ¤òÌó8ÉÃ¤Ë1²ó¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁõÃÖ¤Ï¡¢JAMSTEC¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿²»¶ÁÄÌ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ®²Ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Î¾õÂÖ¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄÌ¿®¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¡¢¤³¤ì¤Ï15¡Á25¥¥í¥Ø¥ë¥Ä¤°¤é¤¤¤Î²»¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤âÌó8ÉÃ¤Ë1²ó¡¢ÊìÁ¥¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ï!?
¡½¡½ÊìÁ¥¤ÈÄÌ¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸«¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡©
ÃæÃ«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤é¤·¤Þ¤Ï¼«Î§·¿¡ÊÁ´¼«Æ°¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊìÁ¥¤È¤ÎÄÌ¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¹Ò¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÁ¥Â¦¤Ç¤â°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆâÉô¤Î°Û¾ï½èÍý¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤êÂÐ½è¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊìÁ¥¤«¤é¥³¥Þ¥ó¥É¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤¾Ý¤¬µÞÊÑ¤·¤Æ¡¢ÇÈ¤¬¹â¤¯¤Æµ¡ÂÎ¤Î²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ÆÉâ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡¢8000¥á¡¼¥È¥ë¤â¤Î¿¼³¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃæÃ«¡¡»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¿ÍÀø¿åÄ´ººÁ¥¡Ö¤·¤ó¤«¤¤6500¡×¤È°ì½ï¤Ç¡¢ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¹¥È¡Ê¤ª¤â¤ê¡Ë¤ò¼Î¤Æ¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¡¼ó¤ò40ÅÙ¤¯¤é¤¤·¹¤±¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥¹¥é¥¹¥¿¡Ê¥×¥í¥Ú¥é¡Ë¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤é¤»¤ó¤òÉÁ¤¤¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Éâ¾åÂ®ÅÙ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Â®¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Àø¤ë»þ¤Ï35ÅÙ¤°¤é¤¤µ¡¼ó¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¤é¤»¤ó¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤éÀø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÆüËÜµÏ¿
¡½¡½¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤¬¤É¤³¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¤È¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÃ«¡¡¤Ï¤¤¡£¹Ò¹Ô¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÁ¥¤«¤éÆÀ¤¿ÁÆ¤¤³¤ÄìÃÏ·Á¿Þ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Åù¿¼Àþ¡ÊÎ¦¤ÎÅù¹âÀþ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¡Ë¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡ÖÂÀÍÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃë´Ö¤·¤«ÍÈ¼ý¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÀø¹Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¤È¤¯¤ËÌë´Ö¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤Èæ³ÓÅªÊ¿Ã³¤Ê¾ì½ê¤òÄÌ²á¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤Äì¤«¤éÌó100¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Í¤Ë²»ÇÈ¤Ç³¤Äì¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤òÂ¬¤ê¡¢¿åÊ¿ÂÉ¤ò¼«Æ°¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥·¥Ê¥ê¥ª¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃæÃ«¡¡¿¼ÅÙ8000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ïµ©¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¼«Æ°À©¸æ¤Ç¥ë¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿INS¤¬¡¢¥É¥Ã¥×¥é¡¼¼°ÂÐÃÏÂ®ÅÙ·×¡ÊDVL¡Ë¤ä¿¼ÅÙ·×¤Ê¤É¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î°ÌÃÖ¤ò¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢DVL¤ÏÁ°¸åº¸±¦¤Î³¤Äì¤Ë¸þ¤±²»ÇÈ¤òÈ¯¤·¡¢³¤ÄìÈ¿¼ÍÇÈ¤Î¥É¥Ã¥×¥é¡¼¸ú²Ì¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂ®ÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£¿¼ÅÙ·×¤Ï°µÎÏÊÑ²½¤«¤é¿¼¤µ¤òÂ¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤¬INS¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢¿¼³¤¤Ç¤â¹âÀºÅÙ¤Ê¹ÒË¡¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾±Ê¡¡¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ï¡¢AUV¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«Î§·¿Ìµ¿ÍÃµººµ¡¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹»þ´Ö¤«¤±¤Æ´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï³¤³°À½¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÃ«¡¡AUV¤ÎÅþÃ£¿¼ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÆüËÜºÇ¿¼¤Ç¤¹¡£
Âç¿¼ÅÙ²þÂ¤¤Ç¤ÎÆñÂê¤Ï¡¢8000m¤ËÅ¬¤·¤¿ÉâÎÏ¤ÎÄ´À°¤À¤Ã¤¿!?
ÃæÃ«¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢¿¼ÅÙ8000¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÀø¤ë¤È¡¢ÉâÎÏ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿åÃæ¤Ç¤Îµ¡ÂÎ½ÅÎÌ¤¬Ìó60¥¥í¥°¥é¥à¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥¹¤Î¸¶Íý¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÂÎ¤ÏÂÎÀÑ¤Ë³¤¿å¤ÎÌ©ÅÙ¤ò³Ý¤±¤¿Ê¬¤Î¡ÖÉâÎÏ¡×¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¼³¤¤Ç¤Ï°µÎÏ¤ä¿å²¹¤Î±Æ¶Á¤Ç³¤¿å¤ÎÌ©ÅÙ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉâÎÏ¤â¤ï¤º¤«¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤ÏÀø¹Ò³«»Ï»þ¤Ë¤¢¤¨¤Æ¾¯¤·½Å¤á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼ÅÙ8000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÉâ¤¤âÄÀ¤ß¤â¤·¤Ê¤¤¡ÖÃæÀÉâÎÏ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢·×»»¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ð¥é¥¹¥È¡Ê¤ª¤â¤ê¡Ë¤Î½ÅÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Î¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥À¤È¤¤¤¦¥´¥àÂÞ¤ËÌý¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¥Ö¥é¥À¤ÎÂÎÀÑ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉâÎÏ¤òÊÑ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÉâÎÌÄ´À°ÁõÃÖ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿¼ÅÙ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¤½¤ÎÁõÃÖ¼«ÂÎ¤¬Âç·¿²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ç¤Ï¥¹¥ê¥à²½¤òÍ¥Àè¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼³¤ÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂÑ°µÍÆ´ï¤ÎÆù¸ü¤òÁý¤·¤¿¤ê¡¢ÉâÎÏºà¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¡ÂÎ¤Î¹ü³Ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Çµ¡´ï¹½À®¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃæÃ«¡¡Âç¤¤µ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Î¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿âÄ¾¥¹¥é¥¹¥¿¤È¿åÊ¿¥¹¥é¥¹¥¿¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ³°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À©¸æ¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅëºÜ¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦°ìÉô¤Î²þ½¤¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¡ÂÎ¤Î·Á¾õ¤ä±¿Æ°ÀÇ½¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î·Ñ¾µ¤ÈºÆÍøÍÑ¤¬¡¢³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤È°ÂÄê¤·¤¿Æ°ºî¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾±Ê¡¡¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éºÆÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤Ç¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÀø¹Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò²þ½¤¤·¤¿¤ê¡¢±¿ÍÑÊýË¡¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÃßÀÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃµººÇ½ÎÏ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤È¡¢¹ñ¤Î°Ñ°÷²ñ¤ÎµÄÂêÅù¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¡¢¿·¤·¤¤Ãµººµ¡¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤êÄ¾¤¹¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤éÆÍÁ³¡¢¡Öº£¤«¤é¡Ø¤¦¤é¤·¤Þ¡Ù¤ò²þÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤«¤é¡ª¡×¤È¿ôËç¤Î»ñÎÁ¤ò»ý¤Ã¤ÆÃæÃ«¤µ¤ó¤¬É¡Â©¹Ó¤¯µï¼¼¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾éÃÌ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¦ÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤
¡½¡½µ¡ÂÎ¤Î¹½Â¤¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÃ«¡¡Á°Êý¤È¸åÊý¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëºÎ¿å´ï¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×ËÜÂÎ¤«¤é¡¢¥»¥ó¥µ¡¼Îà¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤¿¤ê¡¢»ÑÀª¤ä°ÌÃÖ¤Î¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹¤¤¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ïº£¸å¡¢²»ÇÈÃµºº¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÂ¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´ÑÂ¬¤ÎÉý¤ò¤â¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢¸¦µæ¼Ô¤Èµ»½Ñ¼Ô¤¬¤¤¤ëJAMSTEC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÃ«¡¡¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤ÎÊ¸»ú¤Î²¼¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿V»ú¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¹Â¤ÎÃÇÌÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é±¦¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢ÉÙ»Î»³¡¢Î©»³Ï¢Êö¡¢ÆüËÜ³¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢½ÄÊý¸þ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÈæÎ¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÙ»Î»³¤Î¹â¤µ¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜ³¤¹Â¤¬¤º¤Ã¤È¿¼¤¤¤Î¤â¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤¼¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÃæÃ«¡¡°ÊÁ°¤Î¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤ò³«È¯¤¹¤ëºÝ¡¢Åö»þ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÀÄÌÚÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¡¢¤½¤Î¤ªÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¤¦¤é¤·¤ÞÂÀÏº¡×¤«¤é¼è¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤Äì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃÏÁØ¤¬ÂÏÀÑ¤·¤¿¤ê¡¢ÃÇÁØ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤ï¤ÐÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤Ï»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤ò³¤ÄìÃÏ·Á¿Þ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ì¿Ì¾¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¡Ö»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8000¥á¡¼¥È¥ëÅþÃ£Á°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡ª
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»î¸³¤ò·Ð¤Æ8000¥á¡¼¥È¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÃ«¡¡¤Þ¤º¡¢2025Ç¯3·î¡¢2²óÌÜ¤Î¹Ò³¤¤Ç¿¼ÅÙ6600¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2²óÌÜ¤Î¹Ò³¤¤Ç6000¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÃ«¡¡¤Ï¤¤¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤½¤Î¹Ò³¤¤Î»Ä¤êÆü¿ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë8000¥á¡¼¥È¥ë¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¡¢²»¶ÁÄÌ¿®¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ï¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÊìÁ¥¤È¤ÎÄÌ¿®¤¬30Ê¬´ÖÅÓÀÚ¤ì¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¶ÛµÞÉâ¾å¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î»þ¤Ï¡¢ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿CTD¡Ê³¤¿å¤ÎÅÅµ¤ÅÁÆ³ÅÙ¡¦¿å²¹¡¦¿¼ÅÙ¤òÂ¬¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¡¢³¤¿å¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥Ý¥ó¥×¤¬Âç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÁ¥¤«¤é¤Î²»ÇÈ¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¼õÇÈ´ï¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊìÁ¥¤«¤é¤Î¿®¹æ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ30Ê¬¸å¤Ë¼«Æ°Éâ¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¤¤Á¤ó¤ÈºîÆ°¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÃ«¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°Õ¿Þ¤»¤º°ÂÁ´ÂÐºö¤Î³ÎÇ§¤Ï¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þÊÕÁõÃÖ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬·òÁ´¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¼¡¤Î3²óÌÜ¤Î»î¸³¹Ò³¤¤Ï7·î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¡©
ÃæÃ«¡¡¤Þ¤º¡¢7·î19Æü¤È20Æü¤ËÁêÌÏÏÑ¿¼ÅÙ1500¥á¡¼¥È¥ë°è¤ÇÀø¹Ò»î¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¡ÂÎ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇ½ª³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íâ21Æü¡¢¿¼ÅÙ8000¥á¡¼¥È¥ë»î¸³¤Î¤¿¤á¡¢°ËÆ¦¡¦¾®³Þ¸¶³¤¹Â¤Ë¤ÆÀø¹Ò¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»î¸³Àø¹ÒÅöÆü¤ÎÄ«¡¢Á¥Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Ä«¤«¤éÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷¤Çµ¡ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ï³ÎÇ§¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö8,000¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ËÄ«¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¡¢Àø¹Ò½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿8000¥á¡¼¥È¥ë¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤¬Éâ¾å¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³¤ÌÌ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤ò¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿°ÂÅÈ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Î»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ»ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë8,000¥á¡¼¥È¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÈ¼ýºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬ÆÃÊÌ¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ã£À®´¶¤È½¼¼Â´¶¤¬Á¥Á´ÂÎ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ä¹Ç¯¤Î³«È¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÅØÎÏ¤ä¹©É×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤³¤Î°ìÆü¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼³¤8,000¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤ÈÄ©Àï¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£
Éâ¾å¤·¤¿¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³´¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤Ê¤¯8000¥á¡¼¥È¥ë¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
2022Ç¯¤«¤é2Ç¯È¾¤ò¤«¤±¤Æ²þÂ¤¤ò¿Ê¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â»î¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢8000¥á¡¼¥È¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¤Ë3Ç¯3¥«·î¡£·×²è¤Ç¤Ï4²óÌÜ¤Î³¤°è»î¸³¤ÇÅþÃ£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Á°ÅÝ¤·¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅþÃ£¿¼ÅÙ¤¬8015.8¥á¡¼¥È¥ë¤È¡¢8000¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ª
ÃæÃ«¡¡Àß·×ÃÊ³¬¤Ç¡¢8000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌó1.2¡Á1.3ÇÜ¤Î¿¼¤µ¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Ï»î¸³Åª¤Ê°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ8000¥á¡¼¥È¥ë¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤ë¿¼ÅÙ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢·×²èÄÌ¤ê¤ËÆ°ºî¤·¡¢¿¼ÅÙ8000m¤Ç¤Îµ¡ÂÎ¤Î·òÁ´À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³¤Äì»ñ¸»¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¡½¡½¤¹¤Ç¤Ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤â¼è¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶â»Ò¡¡¿¼ÅÙ8000m¤Ø¤ÎÀø¹Ò¤ËÂ³¤¯7·î22Æü¡¢23Æü¤Ë¡¢Ë¼ÁíÈ¾Åç¤«¤é350¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÆîÅì¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂóÍÎÂè3³¤»³¡×¤Ç³¤Äì¹ÛÊª»ñ¸»¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î»î¸³Àø¹Ò¤Ç¤·¤¿¡£
³¤»³¤È¤Ï¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê³¤Äì¤Ë¤¢¤ë»³¤Ç¡¢»³Äº¤Ï¿å¿¼1,500m¡¢Ï¼¤Ï5,600m¤Ç¤¢¤êÈæ¹â4,000m°Ê¾å¤ÎÉÙ»Î»³¤ò±Û¤¨¤ë¹â¤¤»³¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤Ë¡¢¤³¤ÎÂóÍÎÂè3³¤»³¤ÎÈøº¬Éô5ÃÏÅÀ¤ò¡¢ROV¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç±ó³ÖÁàºî¤¹¤ëÌµ¿ÍÃµººµ¡¤ÇÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¸ü¤µ10¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥Ð¥ë¥È¥ê¥Ã¥Á¥¯¥é¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤ò´Þ¤à¹ÛÊª¤¬³ÆÃÏÅÀ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤ÏROV¤ÇÄ´¤Ù¤¿³ÆÃÏÅÀ¾å¤ò¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤¬¹âÅÙ100m¤Ç¹ÒÁö¤·¡¢ÅÀ¤ÈÅÀ¤ò·Ò¤°¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¾ÜºÙ¤ÊÃÏ·Á¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÀø¹Ò¤Ï¸±¤·¤¤»³¤ÎÈøº¬¤ò°ìµ¤¤Ë²¼¤ë¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¤ò¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤¬¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ê¤ê²á¹ó¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
½é¤Î¸¦µæÀø¹Ò¤Ê¤Î¤Ë¤«¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¹ÒÁö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«»ö´°Áö¤·¤½¤Î±¿Æ°ÀÇ½¤Î¹â¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¶â»Ò¡¡¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ï¡¢ÃÏ·Á¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥¥ã¥ó¥½¡¼¥Ê¡¼¤È¥µ¥Ö¥Ü¥È¥à¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê3¤Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆ±»þ¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥¥ã¥ó¥½¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢³¤Äì¤ÎÃÏ·Á¿Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äì¼Á¤ÎÁêÂÐÅª¤Ê¹Å¤µ¡¦½À¤é¤«¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥Ü¥È¥à¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¤Ï³¤Äì²¼¤ÎÃÏ¼Á¹½Â¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤³¤ì¤é¤Î3¤Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ²ò¼á¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½7·î25Æü¡¢26Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¹Â¤Ç¤âÀø¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
ÃæÃ«¡¡Àè¤Û¤É¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ³¤¹Â¤Î³¤Äì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÃÇÁØ¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ê³¤ÄìÃÏ·Á¤ä³¤Äì²¼¹½Â¤¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¹Ò³¤¤Ç¤Ï¡¢Àø¹Ò»þ´Ö¤¬30»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¡¢´ÑÂ¬»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤â25»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼¡¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃæÃ«¡¡2025Ç¯11·î¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ³¤¹Â¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï2½µ´Ö¤ÎÄ´ºº¹Ò³¤¤ò3²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï3½µ´Ö¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´ºº¹Ò³¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Åù¿¼Àþ±è¤¤¤Ë¹Ò¹Ô¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¿ÌÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤«¤é¡Ö³³¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ³¤¹Â¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¿Ê¤àÀø¹Ò¤Ë¤â½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯²Ê³Ø¸¦µæ
¡½¡½¡Ö¤è¤³¤¹¤«¡×¤Ï¡Ö¤·¤ó¤«¤¤6500¡×¤ÎÊìÁ¥¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤·¤ó¤«¤¤6500¡×¤È¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤È°ì½ï¤ËÀø¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾¾±Ê¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤è¤³¤¹¤«¡×¤ÇÃµººµ¡¤ÎÃå¿åÍÈ¼ý¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨ºî¶È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Æ±¤¸¹Ò³¤¤Ç¡¢¤³¤Î2¤Ä¤òÆ±»þ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£³ÊÇ¼¸Ë¤â¡¢£²¤Ä¤òÂ®¤ä¤«¤Ë½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃæÃ«¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤È¡Ö¤·¤ó¤«¤¤6500¡×¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÃµººµ¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ä´ºº¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Á¥¤Ë¤è¤ë³¤ÄìÃµºº¤Ç¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤¤Û¤É¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á¥¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤ÏÁÆ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤ÄìÃÏ·Á¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë³¤°è¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À³¤°è¤Ë¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤òÀø¤é¤»¤Æ¡¢¹â²òÁüÅÙ¤ÎÃÏ·Á¿Þ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÃÏ·Á¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¿å²¹¤äpH¡¢CO2Ç»ÅÙ¡¢¶âÂ°¥¤¥ª¥óÇ»ÅÙ¤Ê¤É¤â·×Â¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä´ºº¤·¤¿¤¤ÃÏÅÀ¤äÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤·¤ó¤«¤¤6500¡×¤Ç¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦3ÃÊ¹½¤¨¤ÎÄ´ºº¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÀººÙ¤Ê³¤ÄìÃÏ·Á¿Þ¡¢¤¤¤ï¤ÐÊõ¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÀø¹Ò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä´ºº¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î³¤Äì¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¤Þ¤ÀÄ´ºº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤½¤ÎÃÏ·Á¤¹¤é¤¤Á¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤¬Âª¤¨¤ë¹â²òÁüÅÙ¤Î³¤ÄìÃÏ·Á¿Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¤ÎÃµº÷¤ä¿·¤¿¤ÊÃÏ¼Á¸½¾Ý¤ÎÈ¯¸«Åù¤Î¤¿¤á¤Î²Ê³ØÄ´ºº¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¿Ì¸¦µæ¤ä¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿³¤Äì»ñ¸»Ä´ºº¤ò´Þ¤à¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¤ÍÎ²Ê³Ø¸¦µæ¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Ç¯11·î¤ÎÆüËÜ³¤¹Â¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
