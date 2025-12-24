¡ÖÀï¾ì¤Ç»à¤Ì¤Î¤Ï¤¤¤ä¤À¡×¡Ä¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤¬Àï»þ²¼¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡ÖÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤ÀäË¾¡×¤È¡ÖÀ¸»à¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡×
Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿´ò¤·¤µ¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÏÉãÊì¤ÈºÊ¡¢»Ò¶¡£³¿Í¤ò»Ä¤·¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¾¤½¸¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶Ä¥¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹ñÌ±ºî²È¡¦¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿½é¤ÎËÜ³ÊÉ¾ÅÁ¡¢¼ò°æ¿®Ãø¡Ø¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î¾¼ÏÂ¡Ù¡Ê2025Ç¯12·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Î²²«Åç¤ÇÀï»à¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À
¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Ï¶ÌºÕ¤¬Â³¤¯ÆîÊý¤ÎÀïÀþ¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢Àï»à¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤Î¾¤½¸¤Ï¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤ÎÊä½¼ÍÑ¡×¡Ê¡ØÈ¾À¸¤Îµ¡Ù¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¹Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤Ê¼Ââ¤¿¤Á¤Î¾å¤ËÀäË¾´¶¤¬¤Ò¤í¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¼Â¤ËÈà¤¬Â°¤·¤¿Âè78Ï¢ÂâÊä½¼Ââ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤ËÅ¾¿Ê¤·¤¿ÉôÂâ¤Î¡ÖÊä½¼Ââ¡×¤À¤Ã¤¿¡£Àï»þÃæ¤Ë¾ðÊóÅýÀ©¤ÏÉÛ(¤·)¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°²½¤¹¤ëÀï¶·¤ÏÊ¼»Î¤ËÏ³¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆîÊýÀêÎÎÃÏ¤Ç¤ÎÇÔÀï¤È·ãÀï¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤³¤ÎÊ¼¼Ë¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤¡¢Àè¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¹Ô¤ÎÍ×°÷¤¬¤¹¤Ç¤ËËèÆü·±Îý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·±Îý¤ÏÍ¢Á÷Á¥¤¬·âÄÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë³¤¤Ë¤È¤Ó¹þ¤àÎý½¬¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£³ê(¤¹¤Ù)¤êÂæ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¾å¤Ã¤Æº½ÃÏ¤Ë¤È¤Ó²¼¤ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£±Ë¤®¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â»à¤ò´ÑÇ°¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¤ÈÀ¶Ä¥¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¢Á÷Á¥¤Î·âÄÀ¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÉ÷·Ê¤Ï¼Â¤ËÄË¤Þ¤·¤¤¡£¤³¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤Ï¡¢ÇÔÀï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢Å±ÂàÀï¤ÎÃæ¤Ç»à¼Ô¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤¿¡¢ÀïÁèËö´ü¤ÎÆüËÜ¤Î¡ÖÁÈ¿¥Åª¤ÊÉÂÍý¡×¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁè¤Ï»Ï¤á¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤¡£
È¾Æ£°ìÍø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¶Ä¥¤ÎÇ¯Îð¤È¾¤½¸¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¶Ä¥¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âè78Ï¢ÂâÊä½¼Ââ¤¬¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢ÀïÀþ¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸º¢¤Ë30Âå¤ÎÊ¼Ââ¤¬Î²²«Åç¤Ë¿ôÂ¿¤¯Á÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÀ¶Ä¥¤µ¤ó¤âÎ²²«Åç¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¾Æ£¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ÖÄ«Á¯¤ÎÉ÷·Ê¡¦±ÒÀ¸Ê¼¤ÎÆü¾ï¨¡¨¡À¶Ä¥¤Î·³ÂâÀ¸³è¡×¡Ë¡£¤â¤·À¶Ä¥¤¬Â°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¤¬Î²²«Åç¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢ÀïÀþ¤è¤ê¤âÃ×»àÎ¨¤Ï¹â¤¯¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤¬Àï»à¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Àï¶É¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¡¢Èà¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÃ¦Áö·×²è¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤³¤ÎÊ¼¼Ë¤Î¼þ°Ï¤ò²¿µ¤¤Ê¤¯Êâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£ºô(¤µ¤¯)¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¡£¡ÒÃæÎ¬¡Ó»ä¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤È¤Ó±Û¤»¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï²¿Æü´Ö¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÜÂ¬¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉÕ¶á¤ÏÌ±²È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¤Ë¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤¬Àä¤¨¤ë¡£ºô¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊâ¾¥½ê(¤Û¤·¤ç¤¦¤·¤ç)¤«¤é¤â±ó¤«¤Ã¤¿¡£¡¿»ä¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤ò¸¡Ê¬¤·¤Æ²ó¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò³Î¤«¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Ïµß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤·¡¢²¿¤«¤Î¾ò·ï¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÃ¦ÁöÊ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Èô¤Ó±Û¤»¤½¤¦¤Êºô¤ä¹Â¤ò¸«¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÇÇ°¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«Á¯³¤¶®¤ÎÂ¸ºß¤È¡¢»Ä¤·¤¿²ÈÂ²¤ÎÀ¸³èÊÝ¾ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ØÈ¾À¸¤Îµ¡Ù¡Ë
À¶Ä¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Ë¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿ÉôÂâ¤ÏÍ¢Á÷Á¥¤¬·âÄÀ¤µ¤ì¤ÆÁ´°÷Å®»à(¤Ç¤¤·)¤·¤¿¤È¤¤¤¦±½¡×¤Ï¡¢Ã¦Áö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Àï¶É¤ò¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢ÆîÊý¤ÎÀï¾ì¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸«ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç»à¤Ì¤³¤È¤ÎÈá»´
¤¿¤ÀÈà¤Ï±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¹Ô¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÍ¢Á÷¤¹¤ëÁ¥¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ØÈ¾À¸¤Îµ¡Ù¡Ë¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆîÊý¤Ë¸þ¤«¤¦Á¥¤¬ÄÀ¤ß¡¢ÆîÊý¤ÎÀïÀþ¤¬¼¡¡¹¤ÈÊø²õ¤·¤¿¤¿¤á¡¢À¶Ä¥¤¬½êÂ°¤¹¤ëÉôÂâ¤ÏËÜÅÚËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ä«Á¯È¾Åç¤Ç¤Ï¶õ½±¤äÀïÆ®¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ËÜÅÚ¤è¤ê¤âÁêÂÐÅª¤Ë²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤¿¤ÀÀ¶Ä¥¤Ï»à¤Î¶²ÉÝ¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î½¾·³À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ïµþ¾ë¤«¤éÆîÁ¯¤Î·²»³¡¢°æÍ¸(¤»¤¤¤æ¤¦)¤È°ÜÆ°¤·¤¿¤¬¡¢°ìÂÎ¡¢¤¤¤Äµ¢¤µ¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤é¤Ê¤¤ÀäË¾¤ÇËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¿»ä¤Ï¤³¤Î¤È¤¤Û¤É¡¢»à¤Ì¤È¤²ÈÂ²¤Î¤È¤³¤í¤ÇÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤ËÇ³¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¸«ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¼è¤ê´¬¤«¤ì¤Æ»à¤Ì¤³¤È¤ÎÈá»´¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¤°¤é¤¤¼Â´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÇ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¿¡ÒÃæÎ¬¡Ó»ä¤Ïº£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤³¤í¤Î´õË¾¤Î¤Ê¤¤Ê¼ÂâÀ¸³è¤òÌ´¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢»äÊª¤òÄó¤²¤Æ±ÄÌç¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÀäË¾´¶¤¬¡¢ÌÓÉÛ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ´¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤ò¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¯¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡¿»à¤Ì¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ö¤Î¾å¤À¡£ºÊ»Ò¤Ë¤ß¤È¤é¤ì¤Æ»à¤Ì¤Î¤¬¿Í´Ö¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¾å¤Î¹¬Ê¡¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢Àï¾ì¤Ç»à¤Ì¤Î¤Ï¤¤¤ä¤À¡£»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤½¤Î¤³¤í¤Î»ä¤ÏÀÚ¼Â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¡Ö±ÞÀï¡×¡Ë
¡Ö»à¤Ì¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ö¤Î¾å¤À¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¹Ô¤¤Î±½¤Ç»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿À¶Ä¥¤ÎÀÚÇ÷´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
À¶Ä¥¤Ï¼«ÅÁÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï»þÃæ¤Î¿´¾ð¤òÄÖ(¤Ä¤Å)¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢1961¡Ê¾¼ÏÂ36¡ËÇ¯¡¢ºî²È¤È¤·¤ÆÁ´À¹´ü¤Î»þ¤Ë¡ÖÊÌºý¿·ÆüËÜÊ¸³Ø¡×¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿¡Ö±ÞÀï¡×¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤Ç½¾·³¤·¤¿À¶Ä¥¤Î¿´¾ð¤ò¡¢Î¨Ä¾¤ËÂåÊÛ¤·¤¿ºîÉÊ¤È¸À¤¨¤ë¡£Èà¤Ï±ÒÀ¸Ê¼¤È¤·¤Æ¡¢ÉÂ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ëÊ¼»Î¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¸«ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¼è¤ê´¬¤«¤ì¤Æ»à¤Ì¤³¤È¤ÎÈá»´¡×¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼µ¿ÏÇ¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©¡¡¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÎÂ¿ºî¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤¼¹É®¤Î¼ÂÂÖ¡×