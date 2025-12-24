°ì½Ö¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¿Í¡¢ÁêÅöÆ¬¤¤¤¤¤è¤Í¡Ä¡Ä¡ª¢¢¤ËÆþ¤ë´Á»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©¡Ú´Á»ú·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡Û
¢¢¤Ë¤¢¤ë1¤Ä¤Î´Á»ú¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤¬´°À®¤¹¤ë·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡£°Õ³°¤È¶ìÀï¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Éî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡£ÁáÂ®¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
Q.¤³¤³¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©
´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÆñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¢¢¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Answer
Àµ²ò¤Ï¡Ö·ò¡×♡
¡Ö·òÁ´¡×¡Ö·òµ¤¡×¡Ö²º·ò¡×¡ÖÊÝ·ò¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¢¨Åú¤¨¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²º·ò¡×¤Ï¡¢¸ÀÆ°¤ä¹Í¤¨Êý¤¬²º¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í♡