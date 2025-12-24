¡Ö7³ä¤¬¤ä¤ëµ¤¤Ê¤·¡×ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀäË¾Åª¸½¾õ¡Ä¼ã¼ê¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×¤òÁª¤Ö¿¼¹ï¤ÊÍýÍ³
É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×¡£¤³¤Î·¹¸þ¤¬¼ã¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁØ¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¡¢ºÇ¿·Ä´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤¯¿Í¤ÎÌó7³ä¤¬Ç®°Õ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤º¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£µëÍ¿ÉÔËþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸½¾ì¤òÊ¤¤¦¡ÖÎä¤á¤¿ËÜ²»¡×¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö7³ä¡×¤¬Ç®°Õ¤ò»ý¤¿¤º¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â
¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡ÊQuiet Quitting¡Ë¡×¡£É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¶ÈÌ³¤Ï¤³¤Ê¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÇ®°Õ¤ä°ÕÍß¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡£²ñµÄ¤Ç¤ÏÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¡¢Äê»þ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐPC¤òÊÄ¤¸¤ë¡£É½Î©¤Ã¤ÆÈ¿¹³¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÁÈ¿¥¤Ø¤Î¹×¸¥°ÕÍß¤Ï¶Ë¤á¤Æ´õÇö¤Ê¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£°ì²áÀ¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ´ë¶È¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¢¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Á´¹ñ¤Î½¢¶È¼Ô2,050¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢XÀ¤Âå¡Ê45¡Á59ºÐ¡Ë¡¢YÀ¤Âå¡Ê29¡Á44ºÐ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆZÀ¤Âå¡Ê20¡Á28ºÐ¡Ë¤ÎÁ´À¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó7³ä¤â¤Î½¢¶È¼Ô¤¬¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ä°ÕÍß¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¶ÈÌ³¤Ï¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤ËÂÐ¤·¡¢67.7¡ó¤¬¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤Ë¤ª¤±¤ë³ä¹ç¤Ï¸²Ãø¤Ç¡¢71.4¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10¿Í¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¦¤Á7¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¤Ë´üÂÔ¤»¤º¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤ä¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢´ÉÍý¿¦¤äÃæ·øÁØ¤ò´Þ¤àX¡¦YÀ¤Âå¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¥Ù¥Æ¥é¥óÁØ¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢Ç®°Õ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤ËÇ®°Õ¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä´ºº¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µó¤²¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖµëÍ¿¡¦Êó½·¤¬Äã¤¤¡×¡Ê35.2¡ó¡Ë¤È¡¢¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÀÚ¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤òÃ±¤Ê¤ë¡Ö¶âÁ¬¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÂÐ²Á¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Æ¯¤¼ê¤ÎÎäÅ°¤Ê·×»»¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ê¥¿¥¤¥Ñ¡Ë¡×¤ä¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾å¤¬¤é¤Ê¤¤µëÎÁ¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÀÕÇ¤¤ä¶ÈÌ³ÎÌ¤À¤±¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¤¡×¤³¤È°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ËÂÐ¤·¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¥Þ¥¯¥í¤ÊÇØ·Ê¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£´èÄ¥¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂÅª¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Àº¿ÀÏÀ¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ìÁê±þ¤ÎÆ¯¤Êý¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÈó¾ï¤Ë¹çÍýÅª¤ÊËÉ±Òºö¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö°¦Ãå¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉÔ°Â¡×
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤¬¡¢Èà¤é¤¬¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢8³ä°Ê¾å¡Ê80.5¡ó¡Ë¤¬¸½ºß¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Î±¤Þ¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ø¤Î°¦Ãå¤ä»ÈÌ¿´¶¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼¡¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤¬30.3¡ó¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Öº£¤Î´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ã¶ËÅª¤ÊÍýÍ³¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ìÆÃÍ¤Î¡ÖÎ®Æ°À¤ÎÄã¤µ¡×¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¾¿¦¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤¶¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ä¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤òÁª¤Ö¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼Ò°÷¡×¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤ÏÉ½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÙ¹ï¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯¤Ï¤³¤Ê¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÎÅØÎÏ¤ä¡¢ÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼«È¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÁÈ¿¥¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¿¦¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð±ÄÁØ¤¬¡ÖÊÑ³×¡×¤ò¶«¤ó¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ï¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ö¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¡ÖËÜ²»¤ÎÊÉ¡×
¸½¾ì¤ÎÊÄºÉ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÁ´¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢4³ä°Ê¾å¤Î½¢¶È¼Ô¤¬¡Ö¾å»Ê¤ËËÜ²»¤òÏÃ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢1³ä°Ê¾å¤Ï¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÀä¤Î»ÑÀª¤¹¤é¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤¬¾å»Ê¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¡Ê16.8¡ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤ÈYÀ¤Âå¤Ç¤³¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´ÉÍý¿¦À¤Âå¤Ç¤¢¤ëXÀ¤Âå¤Ï¡Ö¸øÊ¿¡¦¸øÀµ¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤Âå´Ö¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¶½Ì£¿¼¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÇØÃæ¤Ç¸ì¤ë¡×¥«¥ê¥¹¥Þ¤ä¡¢¶¯¸¢Åª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢º£¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²¼¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤µ¡×¤È¤¤¤¦Æþ¤ê¸ý¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¤ËË»»¦¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Î¾å»Ê¤Ë¤Ï¡¢Éô²¼¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¥µ¥¤¥ó¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÂÕËý¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÁÈ¿¥¤È¸Ä¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÄÂ¾å¤²¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î³È½¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤ÎÉÔËþ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁ°Äó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÉ¾²Á¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´ÉÍý¡×¤«¤é¡ÖÂÐÏÃ¡×¤Ø¤Î¼ÁÅª¤ÊÅ¾´¹¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤µ¡×¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë°¦ÁÛ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²¼¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¾ãÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¥¹¥¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¼«¿È¤¬Í¾Íµ¤ò»ý¤Á¡¢Éô²¼¤Î¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ë¥µ¥¤¥ó¡×¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë´Ä¶¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿´¤ÎÎ¥¿¦¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ä¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç§¼±¤ò²þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¼¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äü¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
¥¢¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ØX¡¦Y¡¦Z¤Î3À¤Âå¡¦2,050¿Í¤Î½¢¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×¤È¡ÖÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ú¥¢¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡Ù