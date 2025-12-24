µþÅÔ¤Î»û¤ËÅÁ¤ï¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀÐ¡Ö¾¡ÖÞÀÐ¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¡¡Ææ¤Î½÷À¡ÖÄ¾É±¡×¤È¤Î¤æ¤«¤ê¤òÃµ¤ë¤È
¡¡µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¤Ë¤¢¤ëÈó¸ø³«¤Î»û±¡¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀÐ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¹õ¤¯µ±¤¯¤½¤ÎÀÐ¤Ï¡¢»û±¡¤Îµ¯¤³¤ê¤äÌ¾¾Î¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤«¡£¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢ÀÐ¤¬Èë¤á¤ëÎò»Ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¾É±¤¬Àï¾¡µ§´ê¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¾¡ÖÞÀÐ¡×
¡¡¤½¤Î»û¤Ï¡¢¾åµþ¶è²¼Î©ÇäÄÌÀéËÜÀ¾Æþ¥ë¤Î¾¡ÖÞ±¡¡Ê¤·¤ç¤¦¤¬¤ó¤¤¤ó¡Ë¡££±£µ£¹£·Ç¯¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ôÅÚ½¡¡ÊÁíËÜ»³¡¦ÃÎ²¸±¡¡Ë¤Î»û¤À¡£»û¹æ¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö¾¡Íø¤ÎÀÐ¤Î»û¡×¡£Ì¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¾å¤Ç¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡ÖÞ±¡¤ÎËÜÆ²º¸¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î½÷À¤Î°ÌÇ×¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤µ£±¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¤¢¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦Âç·¿¤Ç¡¢¡ÖµÕ½¤±¡ÅÂ³Ç¸¼Ä¹ÜÆÂç»Ð¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµÕ½¤±¡¡×¤Ïº´²ìÈÍÆéÅç²È¤Î½÷À¤È¤µ¤ì¤ë¡£¾¡ÖÞ±¡¤Ë¤Ï¡ÖÄ¾É±¡×¤È¤¤¤¦Â¯Ì¾¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ê¿ÍÀ¸¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ä¾É±¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅé¤ß¡¢ÆéÅç²È¤Î²°Éß¤Î°ìÉô¤¬´ó¿Ê¤µ¤ì¡¢»û¤¬³«¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î½÷À¤È¡Ö¾¡Íø¤ÎÀÐ¡×¤È¤Î´Ø·¸¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡£Î©ÅÄ´¿³Ø½»¿¦¡Ê£µ£·¡Ë¤Î°ÆÆâ¤Ç½ñ±¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢»þÂå·à¤Î¥»¥Ã¥È¤«¤È¸«¤Þ¤¬¤¦¤è¤¦¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¾²¤Î´Ö¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡¡É÷³Ê¤¢¤ëÂ¤¤ê¤Ï¡¢ÂçÌ¾²°Éß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹¡£Éô²°¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Î©ÅÄ½»¿¦¤¬¡Ö¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¾¡ÖÞÀÐ¤Ç¤¹¡×¤È¾²¤Î´Ö±¦¼ê¤Î°ã¤¤Ãª¤Î²¼¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾¡ÖÞÀÐ¤Ï¹â¤µÌó£³£°¥»¥ó¥Á¡£³Î¤«¤Ë¹õ¤¤ÀÐ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¾åÉô¤«¤é£µ¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î´Ö³Ö¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡ÖÀá¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¸÷¤ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Î©ÅÄ½»¿¦¤Î²òÀâ¤Ï¡¢»û¤ÎÁÏ·úÅö»þ¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£Ä¾É±¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë¤ÏÀï¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾É±¤Ï¤³¤Î¡Ö¾¡ÖÞÀÐ¡×¤ò¤Ê¤Ç¤Ê¤¬¤éÆéÅç²È¤Î¿Í¡¹¤ä²È¿Ã¤¿¤Á¤ÎÀï¾¡µ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÀÐ¤¬¤¢¤ë»û¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¾¡Íø¤ÎÀÐ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¾¡ÖÞ±¡¡×¤È¤¤¤¦»û¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÀÐ¤ÎÀµÂÎ¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£¡ÖÌÚ¤Î²½ÀÐ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ©ÅÄ½»¿¦¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£¸¼³¦Æç¤ËÌÌ¤·¤¿º´²ìÈÍ¤¬ÂçÎ¦¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£³Î¤«¤Ë¡ÖÀá¡×¤Î¤¢¤ëÀÐ¤Ï´õ¾¯¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢Ä¹¤¯Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ì¤Ä¤ÎÀÐ¤È°ì¿Í¤Î½÷À¤Î»×¤¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ»û¤Ø¤È·ë¼Â¤·¤¿¡£Ä¾É±¤ÎÀ¸³¶¤ÏÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ìó£´£°£°Ç¯¤¿¤Ã¤¿¸½ºß¤âÀÐ¤Ë¹þ¤á¤¿Èà½÷¤Î»×¤¤¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ
¡¡¾¡´à±¡¤ÏËÜÆ²¤ÈÊý¾æ¤ÎÄí±à¤ò½¤Éü¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ù±ç¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÉô¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¾¡´àÀÐ¤ÎÇÒ´Ñ¤â²ÄÇ½¡£»Ù±ç¤ÏµþÅÔ¿·Ê¹¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ë£Ù£Ï£Ô£Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ç¡¢ÍèÇ¯£±·î£±£´Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿µþÅÔ¿·Ê¹¡¦Àõ°æ ²ÂÊæ¡Ë