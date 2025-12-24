STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

º½Àî»Ô¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÃËÀ­¤¬ÎÄ½Æ¤ò½ê»ý¤¹¤ëµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ãË¡¤À¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬ÍèÇ¯£²·î¤ËÊÛÏÀ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¸¶¹ð¤ÎÃËÀ­¤ÏºÇ¹âºÛ¤Ç¤Î¿³Íý¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÊÎÄÍ§²ñº½Àî»ÙÉôÄ¹¥Ï¥ó¥¿ー¡¡ÃÓ¾å¼£ÃË¤µ¤ó¡Ë¡Ö¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤¬Á´¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤Î Â­¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤Ç¿³µÄ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤ ¤¦¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×

º½Àî»Ô¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¡¦ÃÓ¾å¼£ÃË¤µ¤ó¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¡¢¥Ò¥°¥Þ¶î½ü¤Î¤¿¤áÈ¯Ë¤¤·¤¿¤È¤³¤í¼þÊÕ¤ÎÌ±²È¤Ë½ÆÃÆ¤¬Åö¤¿¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë½Æ¤Î½ê»ýµö²Ä¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¤Ë½èÊ¬¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

£±¿³¤Î»¥ËÚÃÏºÛ¤ÏÃÓ¾å¤µ¤ó¤ÎÁÊ¤¨¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²¿³¤Î»¥ËÚ¹âºÛ¤Ï°ìÅ¾¡¢½èÊ¬¤ÏÅ¬Ë¡¤À¤È¤·¤ÆÃÓ¾å¤µ¤ó¤òµÕÅ¾ÇÔÁÊ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÓ¾å¤µ¤ó¤Ï¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÏÅö»ö¼ÔÁÐÊý¤«¤é°Õ¸«¤ò¤­¤¯ÊÛÏÀ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¸¶¹ðÂåÍý¿Í¡¡ÃæÂ¼·û¾¼ÊÛ¸î»Î¡Ë¡Ö¹µÁÊ¿³È½·è¤¬ÇË´þ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃ±¤Ê¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´¹ñÅª¤ÊÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×

ºÇ¹âºÛ¤¬¡¢·ëÏÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤­¤Ç¤¢¤ëÊÛÏÀ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÓ¾å¤µ¤ó¤¬ÇÔÁÊ¤·¤¿È½·è¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£