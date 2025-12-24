●一日降ったり止んだり。日中は内陸や日本海側ほど、一時本降り

●雨のあとは寒波襲来。あさって26日(金)にかけて、雪が舞うほどの厳しい寒さに



昨夜まで雲の多い空模様が続いていましたが、日付が変わるころ、西から雨雲が流れ込んできました。

この時間は県内の広い範囲に雨雲が広がっています。





きょう24日(水)は日本海にある2つの低気圧や前線が、夜にかけて県内に接近する予想です。





この先も県内では雪ではなく雨が降る予想で、降ったり止んだりの空模様。

日中は内陸や日本海側ほど本降りとなりそうです。





夜もところどころに細かい雨雲が残り、ぐずついた空模様が続く見通しです。クリスマスのイベントやイルミネーションなどは、雨の降り方に注意しながらお楽しみいただければと思います。





雨はあす25日(木)クリスマスの朝にかけて徐々に落ち着いてきますが、低気圧が東へ通り過ぎた後は、冷たい北風が流れ込み急速に寒さが増していきます。あさって26日(金)にかけてところどころで雪が舞うほどの厳しい寒さとなる見通しです。



しばらく平年より暖かい日が続いていたため、気温の落差が大きく体に堪える寒さとなりそうです。油断せず、今のうちから寒さへの備えをしっかりと行いましょう。





この先も県内にはまとまった雨雲が流れ込み、日中は一時本降りのところも出てくる予想です。夜も降ったり止んだりの空模様で、一日傘の出番となりそうです。





日中の最高気温は各地14度前後。

概ねきのう23日(木)と同じくらいですが、雨に濡れて身体を冷やさないようご注意ください。





雨は日本海側を中心に、あす25日(木)クリスマスの朝まで続く予想です。その後あさって26日(金)、27日(土)と強い寒波の影響で、最高気温は一桁に止まる真冬並みの寒さ。さらに市街地でも雪がちらつく可能性があります。急激な気温変化で風邪を引かないよう、冬の備えをしっかり行って年末も健康第一で過ごしましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）