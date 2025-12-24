JLPGA新人戦を制した藤本愛菜、そのスイングは小祝さくらそっくり!? 「ナチュラルドローの典型」との評価も
合格率わずか3％という狭き門を突破し、来季からレギュラーツアーやステップ・アップ・ツアーで戦うルーキーたち。今回紹介するのは、11月の「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル」、12月の「JLPGA新人戦 加賀電子カップ」を制した藤本愛菜。彼女のスイングをプロコーチの南秀樹に解説してもらった。
【連続写真】安定感のあるアドレスから、程よく力が抜けたスイングが小祝さくらそっくり！ ルーキー・藤本愛菜のドライバースイング
◇藤本さんのスイングからは、完成度の高さを感じます。ややアップライトにクラブを上げていき、切り返しからはオンプレーン。インパクト前後ではジャンプが入りますが、右足がボール方向へ出ることなく綺麗に回っています。フォローでは、腕とクラブが一直線になっている時間が長く、体の正面でクラブをキープ。体が突っ込むことがないので、ヘッドが走り、フェースコントロールもできています。 安定感のある下半身に、程よく力が抜けた上半身。小祝さくらさんを連想させる動きで、左肩を支点に振るナチュラルドローの典型と言ってもいいでしょう。 程よい力感で左肩を支点にクラブを振っていくのはスイングが安定する要素。この感覚をつかむにはクラブを逆さにして、左手で持った片手素振りをしてみてください。トップからお腹を斜め下に向けたまま、左肩を開かずに、左肩の下にシャフトを通すように振っていきます。このとき、右足体重になると左肩の下を通しやすくなりますが、クラブが寝る原因になるので、切り返しからは左に乗っていくことも意識してください。
■藤本愛菜ふじもと・あいな／2007年生まれ、福岡県出身。辻村明志コーチのもとで腕を磨き、2度目の最終プロテスト挑戦で合格をつかみ取った。12月の「JLPGA新人戦 加賀電子カップ」で優勝。ヤマエグループHD所属。■解説：南秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇●女子プロのダウンスイングを分析！ 関連記事「原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた」で各選手の特徴をチェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
“新人No.1”の藤本愛菜は『強』 苦しいトレも乗り越えて…「精神的にも技術的にも強くなれた一年」【ルーキーの“今年の漢字”】
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
18歳の藤本愛菜が逆転で98期生NO.1に タイヤトレと“ナショチ”と“ネクヒロ”が支えたプロ初優勝
原英莉花がドレスに着替えました【女子プロ写真】
【連続写真】安定感のあるアドレスから、程よく力が抜けたスイングが小祝さくらそっくり！ ルーキー・藤本愛菜のドライバースイング
◇藤本さんのスイングからは、完成度の高さを感じます。ややアップライトにクラブを上げていき、切り返しからはオンプレーン。インパクト前後ではジャンプが入りますが、右足がボール方向へ出ることなく綺麗に回っています。フォローでは、腕とクラブが一直線になっている時間が長く、体の正面でクラブをキープ。体が突っ込むことがないので、ヘッドが走り、フェースコントロールもできています。 安定感のある下半身に、程よく力が抜けた上半身。小祝さくらさんを連想させる動きで、左肩を支点に振るナチュラルドローの典型と言ってもいいでしょう。 程よい力感で左肩を支点にクラブを振っていくのはスイングが安定する要素。この感覚をつかむにはクラブを逆さにして、左手で持った片手素振りをしてみてください。トップからお腹を斜め下に向けたまま、左肩を開かずに、左肩の下にシャフトを通すように振っていきます。このとき、右足体重になると左肩の下を通しやすくなりますが、クラブが寝る原因になるので、切り返しからは左に乗っていくことも意識してください。
■藤本愛菜ふじもと・あいな／2007年生まれ、福岡県出身。辻村明志コーチのもとで腕を磨き、2度目の最終プロテスト挑戦で合格をつかみ取った。12月の「JLPGA新人戦 加賀電子カップ」で優勝。ヤマエグループHD所属。■解説：南秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇●女子プロのダウンスイングを分析！ 関連記事「原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた」で各選手の特徴をチェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
“新人No.1”の藤本愛菜は『強』 苦しいトレも乗り越えて…「精神的にも技術的にも強くなれた一年」【ルーキーの“今年の漢字”】
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
18歳の藤本愛菜が逆転で98期生NO.1に タイヤトレと“ナショチ”と“ネクヒロ”が支えたプロ初優勝
原英莉花がドレスに着替えました【女子プロ写真】