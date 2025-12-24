¡ÈÃÑ¤¸¤é¤¤¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡É¤È¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Û¤í¿ì¤¤¤«¤éîÉîÄ¤Ø¡¡¡È²¦Æ»²óµ¢¡É¤Î¡Ö¿ä¤·»£¡×¥°¥é¥Ó¥¢ÈäÏª
¡¡¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ëÆ°²è¡É¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡¢°Ê¹ß¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÊ¨¤«¤»Â³¤±¤ë¿Íµ¤TikToker¡¦¤È¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢23ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©SPA!¡Ù12·î30Æü¡¦1·î6Æü¹çÊ»ÆÃÂç¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£»ïÌÌ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¿ä¤·»£¡×¤ò¾þ¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î½÷²¦¡¦¤È¤¤Á¤ã¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Î²¦Æ»¤ò¹Ô¤¯¡£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡È¤¢¤¨¤Æ¤Î²¦Æ»¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦±£¤ì²È·Ï¤ÎÎ¹´Û¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Û¤í¿ì¤¤¤«¤éîÉîÄ¤Ø¤È°Ü¤í¤¦É½¾ð¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢1995Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¡£2023Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢³Æ»ï¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬¸®ÊÂ¤ßÂç¥Ò¥Ã¥È¡£SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼100Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¤È¤¤Á¤ã¤ó¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡ª¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ª¡¼¥ë¥¢¥¶¡¼ÅÅ»ÒÈÇ¡Ø¤È¤¤Á¤ã¤ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ª¡Ù¤¬Àä¹¥Ä´¡£
