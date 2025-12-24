¡ÚÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡ÛTVerÇÛ¿®¤Ç²÷µó¡¡8Æü´Ö¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ºÆÀ¸¿ôÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·
¡¡Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡¡Âè4ÏÃ¡ÁÅÅµ¤¤¸¤«¤±¤Îæ«¤È100Ç¯¤Îµ§¤ê¡ÁÁ°ÊÔ¡×¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¸å6Æü´Ö¤Ç436ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡TVer¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛ¿®³«»Ï¸å8Æü´Ö¤ÎºÆÀ¸¿ô¤ÎÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤À¤Ã¤¿¡¢2024Ç¯12·î18ÆüÊüÁ÷¡¦TVer¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ Âè3ÏÃ ²øÅðvsÌ¾ÃµÄå¡ÁÁÀ¤ï¤ì¤¿ÇòÄ»¤Î²Î¡Á´°·ëÊÔ¡×¤Î429ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢ÈÖÁÈ¼«¿È¤¬»ý¤ÄµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ÎµÏ¿Ã£À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¡¦ÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤¬¿®¤¸¤ë¡ÈÀâ¡É¤òÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÈÀÚ¤ê¸ý¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¡£¤½¤Î¡ÈÀâ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVTR¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤ÏÈÖÁÈ¤Î¡ÖÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¥É¥Ã¥¥ê¡¢¤á¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤Àâ¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¨¤Ã¤³¤ì¤âÉúÀþ¡©¾®äØ¤¬10·î¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×Æ°²è
