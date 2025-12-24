¡Ö1Ç¯¤«¤±¤Æ¥Ò¥²¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡×¥µ¥ó¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«¼£²ñÄ¹¡¡ÃÏ°è¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÂ£¤êÊª¡¡Ê¡²¬
12·î24Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¸©¾®·´»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë°ìÂÁá¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡£
23Æü¡¢Ê¡²¬¸©¾®·´»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡¢¾®·´»Ô¾åÄ®ÃÏ¶è¤Î¼«¼£²ñÄ¹¡¢°ËÃ£¾¼¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥µ¥ó¥¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢1Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¥Ò¥²¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¤ª¤è¤½12¥»¥ó¥Á¡¢¥Ò¥²¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡È°ËÃ£¥µ¥ó¥¿¡É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹¹âÎð¼Ô¤Ç¤¹¡£
¢£°ËÃ£¤µ¤ó
¡Ö¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¡×
¢£¹âÎð¼Ô
¡Ö¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£¡×
Ãæ¿È¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¼è¤ì¤¿¿·ÊÆ¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¢£°ËÃ£¤µ¤ó
¡Ö¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤¬ÌîºÚ¡£¡×
¤³¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï6Ç¯Á°¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢»Ô¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Î½õÀ®¶â¤ä¼«¼£²ñÈñ¤Ê¤É¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹âÎð¼Ô
¡Ö¤É¤¦¤â¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£°ËÃ£¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Ï¶èÄ¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡×
¢£¹âÎð¼Ô
¡Ö¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¤¤¤ë¤ª¤è¤½50À¤ÂÓ¤Ç¡¢¸«¼é¤ê¤Î°ÕÌ£¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹âÎð¼Ô
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¶âÀ¸³è¤Ê¤Î¤Ç¡£¡×
¢£°ËÃ£¤µ¤ó
¡ÖÌîºÚ¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£´î¤ó¤Ç¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦²¹¤«¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÃÏ°è¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤âÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É2025Ç¯12·î23Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®ÊüÁ÷