¤¤¤ì¤¤¤¹¡¦¤ê¤¦¤é¡Ö¿·¤·¤¤²¶¤ò¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¡¡¡È¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿ÆóÅÙÌÜ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤¤¤ì¤¤¤¹¤Î¤ê¤¦¤é¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØBurning Flair¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¸Ä¿Í³èÆ°¤â¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤â5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢²Î¤¤¼ê¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¡É¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ËÂ³¤¡¢¤ê¤¦¤é¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾åÃÊ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿Ç®¶¸¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIGNITE¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡ØAIM&RHYME¡Ù¤òÈäÏª¡£¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡¢º²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë²Î¾§¡¢¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤È¹¶¤á¤Ì¤¯¹âÂ®¥é¥Ã¥×¡¢É½¸½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¤Î¤ß¤³¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àª¤¤»ß¤Þ¤é¤Ì¤Þ¤Þ¤Ë¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¤¿¤¤Ä¤±¡¢¥ÉÄ¾µå¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ØJust keep the faith¡Ù¤Ø¡£¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ï·ý¤¬ÆÍ¤¤¢¤¬¤ê¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤¿200¡ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤«¤éÇúÈ¯Åª¤Ê°ìÂÎ´¶¤òºî¤ê¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×³Ú¶Ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÈäÏª
MC¤ËÆþ¤ë¤È¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤È¡¢¤¢¤¶¤È¤¯¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤ê¤¦¤é¤µ¤ó¡£¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ä¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÆÏ¤¯¤È¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡×¤È°ì½³¤·¡¢¡Ö¤¨¡¢¤ê¤¦¤é·¯¤¬¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢¤Ê¤ó¤«È±¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡¡Ê·°Ïµ¤¤±¤Ã¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¶âÈ±¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥á¥í¤¤¡ª¡¡¤À¤í¤¦¤¬¤è¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÍß¤·¤¬¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¡¢¤ê¤¦¤Ã¤³¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤âË¾¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¤Ù¤¯É¬»à¤ËºÆ¸½¡£¥¬¥ä¥¬¥ä¤È¤·¤¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤ê¤¦¤é¤µ¤ó¤ÏËþÂ¤½¤¦¤Ë¤½¤ÎÈ¿±þ¤ò³ú¡Ê¤«¡Ë¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¹â¤Ë¤Ö¤Á¤¢¤¬¤ë¥Ü¥«¥í»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Æ³¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É³Ú¶Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥É¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¡×¡£¶¯µ¤¤Ê»ëÀþ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¿°¤Ë»Ø¤òÅö¤Æ¤Æ¿§µ¤¤ò¹á¤é¤»¤ë¿¶¤ìÉý¤ò¸«¤»°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ³Ú¶Ê¤ØË×Æþ¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Ã¤¿1¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥«¥í¥«¥Ð¡¼¤ÇÆÍ¤ÃÀÚ¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤Î2¶Ê¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¿·¤·¤¤²¶¤ò¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤òÃÖ¤¯¤È¡¢¥À¥ó¥µ¡¼2¿Í¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢BE:FIRST¡ØStare In Wonder¡Ù¤È¤ê¤¦¤é¤µ¤ó½é¤Î¥½¥í¶Ê¡Ø¥¨¥¤¥æ¥¦¾É¸õ·²¡Ù¤ò¥À¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¥Ü¥«¥í¶Ê¤ò²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ê¤òÍÙ¤ê¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤Ç¤âÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤ÀÁª¶Ê¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¡¡¤ê¤¦¤é¡ÖVOISING¥á¥ó¥Ð¡¼¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ºÆ¤Ó¤ÎMC¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VOISING¥á¥ó¥Ð¡¼¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¹ðÇò¤Ë¤è¤ê¡¢¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤ÆTani Yuuki¤µ¤ó¤È¤Þ¤é¤·¤£¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê³åºÓ¤¬Ë½§PIT¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿YouTube¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£Í½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¤¤¤¯¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ê³¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥²¥¹¥È¤Î¤Õ¤¿¤ê¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤¬²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡ØW/X/Y¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Í¾±¤¤Ë¿È¤ò¿»¤¹¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢Tani¤µ¤ó¤È¤Þ¤é¤·¤£¤µ¤ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¼¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Ø¼«Í³ÁèÃ¥Àï¡Ù¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£¥®¥¿¡¼¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥³¡¼¥ë¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÂè¸Þ²ó¤¤¤ì¤¤¤¹ÁíÁªµó¡Ù¤ÎÍ¥¾¡¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ØONE¡Ù¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¡¢Å·¤Ø·Ç¤²¤¿¿Í¤µ¤·»Ø¤È¶¦¤Ë¡ÔÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡ØNo.1¡Ù¡Õ¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ÑµÒ¤Ø
¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡ÈÂ¸µ¤ÎÍÉ¤é¤®¡É¤ä¡ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌÂ¤¤¡É¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤¿¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ê¥Ù¥ì¥¤¥È¡Ù¡£Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤È³Ð¸ç¤ò¡¢´ÑµÒ¤Î¸Þ´¶¤Ø¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ê¤¦¤é¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¡Ø°ìÅùÀ±¡Ù¤Ç¤Ïµ§¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë²Î»ì¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ø¶î¤±¤À¤·¤ÎÀÄ¡Ù¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£²Î¤Ë¤âÍÙ¤ê¤Ë¤â±éÁÕ¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤Î´¶¾ð¤Ë¤â¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢º£¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢Â¿¹¬´¶¤ËËþ¤Á¤¿°ìÌë¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£