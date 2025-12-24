¿·NISA3Ç¯ÌÜ¤Ç¡Ö1·î°ì³ç¡×VS¡ÖÀÑÎ©¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ï¡©¡ÚBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç³Ø¤Ö Åê»ñ¤Î¥¥Û¥ó¡ô39¡Û
2026Ç¯¤Î³ô²Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©Åê»ñÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¾¡Î¨¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¡Ö1·î°ì³ç¡×¤«¡ÖËè·îÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡×¤«¡©Åê»ñ¤Î¥×¥í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¡Û¿·NISA3Ç¯ÌÜ¤Ç¡Ö1·î°ì³ç¡×VS¡ÖÀÑÎ©¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ï¡©
2026Ç¯¤Ï¡Ö¡ÈAI¤Î¸£°úÎÏ¡É¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¡×
¡Ö26Ç¯Ëö¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï5Ëü3000¡Á4000±ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù¤Î°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¤À¡£¤½¤Îº¬µò¤Ï¡¼
¡Ö2024Ç¯Ëö¡ÊÌó4Ëü±ß¡Ë¢Í25Ç¯Ëö¡Ê5Ëü±ßÁ°¸å¡Ë¤È¡¢1Ç¯¤Ç25¡ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¾å¾ºÎ¨¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤ÈAI¤¬¸£°ú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¡ÈAI¤Î¸£°úÎÏ¤Ï26Ç¯¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¡É¤È»×¤¦¡£AI¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢·³»ö´ØÏ¢¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉü¶½´ØÏ¢¤È¤«ÁÛÄê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â25Ç¯¤ÎAI¤ß¤¿¤¤¤ËÎÏ¶¯¤¯Áê¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¡×
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢26Ç¯¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö½ä¹ÒÂ®ÅÙ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
°æ½Ð¤µ¤ó¡§
¡ÖÍÌ¾¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¥È¥Þ¡¦¥Ô¥±¥Æ¥£¤Ï¡¢³ô¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÏÂçÂÎÇ¯Î¨6¡Á8¡ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤â¤½¤Î¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç25Ç¯Ëö¤¬5Ëü±ß¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é6¡ó¾å¤¬¤ë¤È5Ëü3000±ß¡£8¡ó¾å¤¬¤ë¤È5Ëü4000±ß¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
³ô²Á5Ëü±ß¤Ï¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
Â¸µ¤Î5Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦¿å½à¤Ï¤É¤¦¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¡Ø¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¡§
¡ÖÃæ´Ö·è»»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ï½ãÍø±×¥Ù¡¼¥¹¤Ç11.7¡óÁý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤°¤é¤¤¤ò´û¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
25Ç¯¤Î¡ÖTOPIX¡×¤ÎÃÍÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¡£
°æ½Ð¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö26Ç¯ÅÙ¤Î12¡Á13¡óÁý±×¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢TOPIX¤Î¡È¹â²á¤®¤º°Â²á¤®¤º¡É¤ÎÉ¸½à¥ì¥ó¥¸¤Ï3000¡Á3500¥Ý¥¤¥ó¥È¤°¤é¤¤¡£
°æ½Ð¤µ¤ó¡§
¡Ö25Ç¯7·î²¼½Ü¤°¤é¤¤¡¢´ØÀÇ¹ç°ÕÊÕ¤ê¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢12·î¤Ç3400¥Ý¥¤¥ó¥È¤°¤é¤¤¤Ç¤Þ¤ÀÉ¸½à¥ì¥ó¥¸¤ÎÃæ¡£´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ³ô²Á¤¬²¿ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤ÎPER¡Ê¢¨É¸½à¤Ï14¡Á16ÇÜ¡Ë¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢15.4ÇÜÊÕ¤ê¤Ç¾¯¤·¾åÃÍÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ë´¶¤¸¡£¤â¤Á¤í¤ó26Ç¯ÅÙ¤Î12¡Á13¡ó¤ÎÁý±×¤¬ËÜÊª¤«¤É¤¦¤«¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ì¤ÐÊÌ¤Ë¹â¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
26Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤¬¡ÖÁý±×Í×°ø¡×¤Ë¡©
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¡¼¥¹¤Î¿ô»ú¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö26Ç¯¤Ë5Ëü3000±ßÄ¶¤¨¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚPER16ÇÜ¡Û
¢§²ñ¼ÒÍ½ÁÛ¡§4Ëü2030±ß¢Í¡ÊEPS15¡óÁý¤Ç¡Ë4Ëü8335±ß¢Í¡Ê20¡óÁý¤Ç¡Ë5Ëü436±ß
¢§»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡§4Ëü5472±ß¢Í¡ÊEPS15¡óÁý¤Ç¡Ë5Ëü2293±ß¢Í¡Ê20¡óÁý¤Ç¡Ë5Ëü4566±ß
¡Ø¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¡§
¡ÖPER16ÇÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÉ¸½à¥ì¥ó¥¸¡£²¾¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¡¼¥¹¤ÇEPS¡Ê1³ôÅö¤¿¤ê¤Î½ãÍø±×¡Ë¤¬15¡óÁý¤¨¤ë¤ÈÂçÂÎ5Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î³ô²Á¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÂçÂÎ10¡Á15¡ó¤°¤é¤¤¤ÎÁý±×¤òº£¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÀèEPS¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Êµ¤¼¡Âè¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç°æ½Ð¤µ¤ó¤¬¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢26Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬°ì½ä¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
°æ½Ð¤µ¤ó¡§
¡Ö¼«Æ°¼Ö¤È¤«Å´¹Ý¤Ï25Ç¯ÅÙ¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ÈÀÓ¤¬¸·¤·¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬26Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸º±×Í×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÁý±×Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â25Ç¯4·î¤«¤é9·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ï´ØÀÇ¤¬27.5¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬º£¤Ï15¡ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ15¡ó¤Ç¤¤¤±¤Ð26Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï12.5¡óÊ¬¤Î¸ºÀÇ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤ÇÈÎÇä²Á³Ê¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢·ë¶É´ë¶ÈÂ¦¤Î¥Þ¡¼¥¸¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤À¤«¤éÁý±×Í×°ø¡×
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç²¾¤ËEPS20¡óÁý¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¾å¤Ï5Ëü4000±ß¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤Ç¸«¤ÆÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
25Ç¯¤Ï¡Ö°ì³çÅê»ñ¡×¤ÎÊý¤¬¡Ö°Â¤¯Çã¤¨¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤¿³ô²Á¤ÎÆ°¸þÍ½Â¬¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î¡Ö1·î°ì³ç¡×¤«¡ÖÀÑÎ©¡×¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÍÍø¤ÊÅê»ñÀïÎ¬¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ø¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¡§
¡Ö¤ªµëÎÁ¤È¤«¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÇÅê»ñ¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤ËËè·îÀÑÎ©¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÌ¤ËËè·îÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀè¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤¬¡¢25Ç¯¤Î³ô²Á¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¡£2·î¤Î²¼½Ü¤ÎDeepSeek¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢4·î¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÁ°È¾¤ÏÂç¤¤¯²¼¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤ÆÂçÉý¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤Ê¤Î¤Ç25Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢1·î°ì³çÅê»ñ¤ÎÊý¤¬Ëè·îÀÑÎ©Åê»ñ¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜ³ô¤Ç6¡ó¤°¤é¤¤¡¢³¤³°³ô¤Ç¤â1¡Á4¡ó°Â¤¯Çã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¡×
¡ã¹ØÆþÃ±²Á¤ÎÈæ³Ó¡ä¢¨24Ç¯12·î¡á100
¡ÚTOPIX¡Û¢§°ì³çÅê»ñ¡§100.0¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¡§106.4
¡ÚS&P500¡Û¢§°ì³çÅê»ñ¡§100.0¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¡§101.2
¡ÚÁ´À¤³¦³ô¼°¡Û¢§°ì³çÅê»ñ¡§100.0¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¡§104.1
²áµî38Ç¯¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤â¡Ö°ì³ç¡×¤Ë·³ÇÛ
¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî38Ç¯´Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤âÁÌ¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ã1988Ç¯¡Á2025Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¡ä
¢§°ì³çÅê»ñ¤Î¾¡Î¨
¡ÚTOPIX¡Û58¡ó¡Ê22Ç¯´Ö¡Ë¡ÚS&P500¡Û74¡ó¡Ê28Ç¯´Ö¡Ë¡ÚÁ´À¤³¦³ô¼°¡Û66¡ó¡Ê25Ç¯´Ö¡Ë
¢§Ê¿¶Ñ¹ØÆþÃ±²Á¤Ï°ì³ç¹ØÆþ¤ÎÊý¤¬°Â¤¤
¡ÚTOPIX¡Û2.5¡ó°Â¡ÚS&P500¡Û6.2¡ó°Â¡ÚÁ´À¤³¦³ô¼°¡Û5.1¡ó°Â
¡Ø¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¡§
¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤è¤ê¤â1·î°ì³çÅê»ñ¤ÎÊý¤¬°Â¤¯Çã¤¨¤¿¡¦¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡È¾¡Î¨¡É¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢S&P500¤äÁ´À¤³¦³ô¼°¤Ç7³ä¤°¤é¤¤¡£¹ØÆþÃ±²Á¤â°ì³ç¤ÎÊý¤¬5¡Á6¡ó°Â¤¯Çã¤¨¤¿¡£TOPIX¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾¡Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤ÆÃ±²Á¤Î³ä°Â¤µ¤â¼ã´³Çö¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ³ô¤Ï38Ç¯´Ö¤Ë¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î»þ´ü¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ¤ÏÀÑÎ©Åê»ñ¤ÎÊý¤¬ÍÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ³ô¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤¬°¤¤¡£¤¿¤ÀÆüËÜ³ô¤â¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÀ¶»»¤Ï½ª¤¨¤¿¤«¤é¡¢º£¸å¤ÏS&P500¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¤È¶á¤¤¾õÂÖ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢26Ç¯¤Ï°ì³ç¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
°æ½Ð¤µ¤ó¡§
¡Ö¤¿¤À¡¢1·î°ì³ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ÆAI´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ËÂç¤¤á¤Î²¼Íî¶ÉÌÌ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤âº£¤Î¤È¤³¤í½çÄ´¤À¤±¤ÉµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ç°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤¯¤Ï²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ÆÉé¤±¤¿¤é¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀÕÇ¤ÏÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò½ô¡¹¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡È26Ç¯¤âÇ¯Á°È¾¤°¤é¤¤¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙÊ¬»¶¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤¹¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀº¿À±ÒÀ¸¾å¤Ï¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢Ç¯Á°È¾¤ÎÅê»ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¸ú²Ì¡×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°æ½Ð¤µ¤ó¡§
¡Ö26Ç¯¤â¶²¤é¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÂ³¤¯¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤À¤È´ë¶È¤ÎÇä¾å¹â¤äÍø±×¤¬¤½¤ÎÊ¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö12¥ö·î¤ËÊ¬¤±¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤è¤ê¤ÏÇ¯Á°È¾¤°¤é¤¤¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¡È¥¤¥ó¥Õ¥ì¸ú²Ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¸ú²Ì¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
26Ç¯¸åÈ¾¤Ë¡È³ô²Á¾å¾º¡ÉÍ×°ø¤â¡©
26Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡È³ô²Á¾å¾º¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ´ÖÁªµó¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È°æ½Ð¤µ¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ³ô¤Ç¤Ï26Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³¡¼¥É¡Ê¾å¾ì´ë¶È¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡Ë¤Î²þÄû¡×¤âÂç¤¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ø¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¡§
¡Ö²þÄû¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤¬Ãù¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï²¿¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£¤½¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï³¤³°¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é¸«¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÀßÈ÷¡¦¿Íºà¡¦¸¦µæ³«È¯¤ÎÅê»ñ¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤â¹¹¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç²þÄû¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È³¤³°Åê»ñ²È¤¬ÆüËÜ³ô¤ÎÉ¾²Á¤ò¾¯¤·¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×
12·î¤Î³Ê¸À¡Ö³ô¤òÇã¤¦¤è¤ê¡¢»þ¤òÇã¤¨¡×
¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢ÌÃÊÁ¤è¤ê¤â¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤¬¡¢°æ½Ð¤µ¤ó¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¡Ö»þ¡×¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¤³¤È¡£
¡Ø¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¡§
¡Ö¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÅö¤Æ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡ÈÅêµ¡¡É¤È¤¤¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤·¡¢¤³¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤â¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯ÌÙ¤±¤Æ°ìÚ¼Àé¶â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ä¹´üÅê»ñ¡¢Ä¹¤¯»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·ÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤Í¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î²ò¼á¡×