¡Ú´ß¸«°ìÏº¡ß¸Å²ì»Ë·òÂÐÃÌ¡Û¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÇ¤â¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶µ¤¨¡×¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡©
¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Î½ÅÍ×¥¡¼¥ï¡¼¥É¡Ö²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¡×¡£¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤ÈÂ¾¼Ô¤Î²ÝÂê¤òÊ¬Î¥¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤Î²ÝÂê¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¼Ô¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢´ß¸«°ìÏº»á¤È¸Å²ì»Ë·ò»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¡×¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¡£²ÝÂê¤Ë¶³¦Àþ¤ò°ú¤¤¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢ÂÐÏÃ¤ÈÍý²ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ï¡È¶¦Æ±¤Î²ÝÂê¡É¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢Ê¬ÃÇ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¥«¥®¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¡×¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤Î¸ø¼°Æ°²è¤«¤é¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ö²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¡×¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡©
´ß¸«°ìÏº¡Ê°Ê²¼¡¢´ß¸«¡Ë¡§¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¡×¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¤Î·ëËö¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÃ¯¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤«¡×¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÀÕÇ¤¤òÃ¯¤¬°ú¤¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬Ã¯¤Î²ÝÂê¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Î²ÝÂê¤Ê¤Î¤«¡© ¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î²ÝÂê¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î·ëËö¤Ï¼«Ê¬¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¼«Ê¬¤¬°ú¤¼õ¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤è¤½¤¢¤é¤æ¤ëÂÐ¿Í´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤Î²ÝÂê¤ËÅÚÂ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¯¤Î²ÝÂê¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¶Ë¤á¡¢²ÝÂê¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂÐ¿Í´Ø·¸¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¤Ï¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¶¨ÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢°ìÈÖ´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î²ÝÂê¤À¤«¤é¡¢¿Æ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè¤Ï»Ò¤É¤â¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¶¦Æ±¤Î²ÝÂê¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢¿Æ¤¬¶¨ÎÏ¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Þ¤êÊÙ¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÅÙÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¡Ö·ù¤À¤Í¡×¤È¤«¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É»öÂÖ¤Ï³Ú´Ñ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÀÅ´Ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¬ÃÇ¤Î»þÂå¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¤ë¡Ö²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¡×
¸Å²ì»Ë·ò¡Ê°Ê²¼¡¢¸Å²ì¡Ë¡§ºòº£¤Ç¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¡ÖÊ¬Î¥¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÀþ¤ò°ú¤¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤½¤Á¤é¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¨¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤³¤«¤é¤³¤Á¤é¤Ï»ä¤Î¥¨¥ê¥¢¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯¼£Åª¤ÊÌäÂê¤È¤«¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ñÌ£¤Ç¤âº£¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ºÙÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Æ¡¢Â¾¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Çµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤È¤«È¯¸«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬¶²¤í¤·¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î³°Â¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°Õ¸«¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¤È¡¢ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸òÎ®¤¬À¹¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£
´ß¸«¡§»ä¤Ï¸òÎ®¤ÎÀ¹¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤ËÊÄº¿Åª¤Ê¶¦Æ±ÂÎ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£º®Íð¤Î¶Ë¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¸òÎ®¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤ÉÂ¾¼Ô¤Î¹Í¤¨¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ê¬ÃÇ¤¬¿Ê¤à¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ç²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁê¼ê¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁê¼ê¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤â¤·°Õ¸«¤Î¸òÎ®¤ò¿Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¶¦Æ±¤Î²ÝÂê¡×¤Ë¤¹¤ë¼êÂ³¤¤òÆ§¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ¯¤¤«¤±¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤Î¹Í¤¨¤¬ÀäÂÐ¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Àµ¤·¤¯¤Æ¤âÁê¼ê¤ÏÈ¿È¯¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»¿À®¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ë¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÍý²ò¤¹¤ëÅØÎÏ¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤È»¿À®¤¹¤ë¤³¤È¤Î¶èÊÌ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»¿À®¤À¡×¤È¤«¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ã¤Ã¤¿¹Í¤¨¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ã¤Ã¤¿¹Í¤¨¤Î¶¦Æ±ÂÎÆ±»Î¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏÍý²ò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç»¿À®¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï»¿À®¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¶¦Æ±ÂÎÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¶¦Æ±ÂÎ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¡×¤¬ºÇ½ª¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¸Å²ì¡§²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¤òÃ±½ã¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¡×¤Î»Å»ö¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¾å»Ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¾å»Ê¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Íý²ò¤Î»ÅÊý¤¬º£¤±¤Ã¤³¤¦¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¾¡¼ê¤Ë¤ä¤ë¤·¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¤¢¤Î¿Í¤Ç¾¡¼ê¤Ë¤ä¤ë¡£¸þ¤³¤¦¤¬¤Ê¤Ë¤ò¸À¤ª¤¦¤È¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡Ö¿Æ¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÍý²ò¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤â¤¦¤È»×¤¨¤Ð¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÈÂ²¤È²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÁ°Äó¾ò·ï¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÏÃ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¤È¤Ï¡¢¤¿¤À²ÝÂê¤òÊ¬¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÀè¤Î¶¨ÎÏ¤ä¶¦Æ±¤Î²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦°ìÊâÀè¤Î¡Ö¶¦Æ±ÂÎ´¶³Ð¡×¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤É¤³¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢¤É¤³¤¬»ä¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¶¦Æ±¤Î²ÝÂê¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥àÃ±°Ì¤Ç²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë°Õ¸«¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃø¼Ô¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ß¸«¡§²ñ¼Ò¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÉô²¼¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢ÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¡¢¾å»Ê¤¬Éô²¼¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÉô²¼¤ÎÅØÎÏ¤äÇ½ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌäÂê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å»Ê¤Ï¶µ°é¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·Éô²¼¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¾å»Ê¤Î²ÝÂê¡×¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÉô²¼¤Î²ÝÂê¤À¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤ê¡¢Æ¬¤´¤Ê¤·¤Ë¼¸¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼À®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö»ä¤Î¶µ°é¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ò¾å»Ê¤Ï»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤¬¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼ºÇÔ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ø·¸¤¬°¤±¤ì¤Ð¡¢¾å»Ê¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¶¦Æ±¤Î²ÝÂê¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÉô²¼¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤â¡¢Éô²¼¤Î¤Û¤¦¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Éô²¼¤¬¡Ö¤³¤Î¾å»Ê¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤é¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡Ö¤±¤Ã¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¼ºÇÔ¤ò°ìÊýÅª¤ËÀÕ¤á¤ë¾å»Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡Ö¤³¤³¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¦Æ±¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÝÂê¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¼Â¤Ï²ò·è¤«¤é¤Ï¤Û¤É±ó¤¯¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Å²ì¡§²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¤ò¥´¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ê¤ó¤À¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
´ß¸«¡§¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¤¬ÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö»ä¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â¾¼Ô¤Î²ÝÂê¤ËÅÚÂ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤âÈ¿È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃúÇ«¤ËÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¤ò¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤Î²ÝÂê¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÝÂê¡×¤È¡¢¤â¤Ä¤ì¤¿»å¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¤ÏºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤è¤¯¸í²ò¤µ¤ì¤ëÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤Î¸ø¼°Æ°²è¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë