ËýÀ­¿ÕÂ¡ÉÂ¤È¤Ï? ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÆ©ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëCKD¤òÁá´üÈ¯¸«¤¹¤ëÊýË¡¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û

CKD¡ÊËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡Ë¤Ï¡¢¿Õµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ä¿Õ¾ã³²¤¬»ýÂ³¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹çÌµ¾É¾õ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÆ©ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢CKD¤Î´ðËÜÅª¤ÊÆÃÄ§¤ä¾É¾õ¡¢¿ÕÂ¡¤ÎÌò³ä¡¢¤½¤·¤ÆÍ½ËÉÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÌø¤Ò¤«¤êÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÌø ¤Ò¤«¤ê¡ÊÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡ ¿ÕÂ¡Æâ²Ê¡Ë
»³åÑ Ë®¹°¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø °å³Ø°åÎÅ·Ï¿ÕÂ¡Æâ²Ê³Ø¶µ¼ø¡Ë
CKD¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÌøÀèÀ¸
CKD¤Ï¡¢·ì±Õ¤Þ¤¿¤ÏÇ¢¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Õµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ä¿Õ¾ã³²¤¬»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÌµ¾É¾õ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È½ù¡¹¤Ë¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢Æ©ÀÏ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤ÊËö´ü¿ÕÉÔÁ´¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CKD¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÌøÀèÀ¸
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è½¬´·¤ÎÊÑ²½¤ä¹âÎð²½¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤È¤·¤ÆÇ¯¡¹´µ¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ®¿Í¤Î7¿Í¤Ë1¿Í¤¬ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡ÖËö´ü¿ÕÉÔÁ´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ©ÀÏÎÅË¡¤ä¿Õ°Ü¿¢¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä¿´ÉÔÁ´¡¢Ç¾Â´Ãæ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤È¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¤äÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ëÉÂµ¤¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¿ÕÂ¡¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÌøÀèÀ¸
¿ÕÂ¡¤Ï¡¢¼ç¤Ë·ì±ÕÃæ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤òÇ¢¤È¤·¤ÆÂÎ³°¤ËÇÓÝõ¤¹¤ëÆ¯¤¤ò»ý¤ÄÂ¡´ï¤Ç¤¹¡£¿ÕÂ¡¤Î¡Ö»åµåÂÎ¡Ê¤·¤¤å¤¦¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç·ì±Õ¤ò¤í²á¤·¤ÆÇ¢¤Î¤â¤È¤òºî¤ê¡¢Â³¤¯¡ÖÇ¢ºÙ´É¡Ê¤Ë¤ç¤¦¤µ¤¤¤«¤ó¡Ë¡×¤ÇÇ¢¤ÎÀ®Ê¬¤òÈùÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿Ç¢¤Ï¡ÖÇ¢´É¡×¤òÄÌ¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤Ë¡Öç¯æù¡×¤Ø½¸¤á¤é¤ì¡¢Ç¢°Õ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÇÓÝõ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤ÏÇ¢¤òºî¤ë¤Û¤«¤Ë¤â²¿¤«Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÌøÀèÀ¸¤Ï¤¤¡£¿ÕÂ¡¤ÏÇ¢¤òºî¤ë°Ê³°¤Ë¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÎ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ä·ì°µ¤òÄ´À°¤¹¤ë
¡¦ÅÅ²ò¼Á¡ÊÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¡£¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ä¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥ê¥ó¤Ê¤É¡Ë¤òÄ´À°¤¹¤ë
¡¦»ÀÀ¡¦¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë
¡¦¹ü¿ñ¤ËÀÖ·ìµå¤òºî¤ë¤è¤¦»ØÎá¤òÅÁ¤¨¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë
ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ç¤Ï¡¢¾å¤Ëµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÕÂ¡¤ÎÆ¯¤¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤ä¹çÊ»¾É¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
CKD¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÌøÀèÀ¸
¿ÕÂ¡¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢½é´ü¤Ë¤Ï¤Þ¤º¼«³Ð¾É¾õ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤é¤À¤ËÏ·ÇÑÊª¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤À¤ë¤µ¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡ÖÇ¢ÆÇ¾É¡×¡¢Ç¢ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤ÆÂÎ¤Ë¿åÊ¬¤¬¤¿¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤à¤¯¤ß¤äÂ©ÀÚ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢ÀÖ·ìµå¤Î»ºÀ¸¤¬Äã²¼¤·¤ÆÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â©ÀÚ¤ì¤ä¤À¤ë¤µ¤òÀ¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
CKD¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÌøÀèÀ¸
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼«³Ð¾É¾õ¤¬É½¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ç½é´ü¤Ë¤Ï¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾å¤Ëµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ä¹çÊ»¾É¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ÕÂ¡¤ÎÆ¯¤¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òËèÇ¯¼õ¿Ç¤·¤ÆÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¡¢¿ÇÃÇ¤ä¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
