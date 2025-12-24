Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎË½°ûË½¿©¤ò¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤¹¤ë¡È¥¹¥´¤¤¿©»ö¥ë¡¼¥ë¡É¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ¡Û
ËºÇ¯²ñ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¤ªÀµ·î¡Ä¡ÄÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤ä¡¢¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤¤¿©¤Ù¤¹¤®¤¿¤ê°û¤ß¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢1·î¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë¡ÖÂÎ¤¬½Å¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖËèÇ¯12·î¡Á1·î¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤¬3kgÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡ÖÂÀ¤é¤Ê¤¤¡×¿©¤ÙÊý¡¦°û¤ßÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¡²¬ÅÄÌÀ»Ò¡Ë
°û¤àÁ°¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤¿©¤Ù¡×¤Ç
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎµÛ¼ý¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë
1¡¡¡Ö¶õÊ¢¤Ç°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤ÇÍâÆü¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬È¾Ê¬¤Ë
¡¡¤ª¼ò¤ò°û¤àºÝ¤Ë°ìÈÖÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç°û¤à¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶õÊ¢¤À¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬°ìµ¤¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¿ì¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤ÆÈè¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¬ÄË¤ä¤À¤ë¤µ¤¬ÍâÆü¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²þÁ±ºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°û¤àÁ°¤Ë¥Á¡¼¥º¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¤æ¤ÇÍñ¡¢Æ¦Éå¤Ê¤É¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä»é¼Á¤ò¾¯¤·Æþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ÈµÛ¼ý¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°û¤àÁ°¤Ë¡¢¤æ¤ÇÍñ1¸Ä¤ä6P¥Á¡¼¥º1¸Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î°¿ì¤¤¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëµÛ¼ý¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¡¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡Ö·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤òËÉ»ß
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅü¼Á¤ÎÀÝ¼è¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËºÇ¯²ñ¤Ç¤ÎÍÈ¤²Êª¤ä¡º¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡¢Í§¿Í¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç°û¤à¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î´Å¤¤¤ª¼ò¡Ä¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¿©¤ÙÊª¡¦°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡£
